現実と空想の間……サウジアラビア代表は、アルゼンチン対スペイン戦で起きた奇跡を再現できるのか？

「アル・アハル」はその後ポーランドとメキシコに敗れグループステージで大会を去ったが、この歴史的勝利はサウジアラビアのファンの記憶に深く刻まれ、2026年のワールドカップでの再来を今も夢見ている。

来月火曜未明、グループHの初戦でラテンアメリカ勢と対戦する。

ウルグアイの力強さは認めつつも、今回の目標はスペイン代表に勝つこと。スペインは前回UEFA欧州選手権の優勝国で、統計サイト「オプタ」も本大会の最有力候補と評価している。

アルゼンチンが2022年大会で最多バロンドール受賞のメッシを擁したように、スペインには前回準優勝のラミン・ヤマルがいる。彼らに勝てば、歴史的快挙となる。