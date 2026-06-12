サウジアラビア代表は、カタールW杯で南米王者のアルゼンチンに1点ビハインドから2-1で逆転勝利し、大番狂わせを起こした。
翻訳者：
現実と空想の間……サウジアラビア代表は、アルゼンチン対スペイン戦で起きた奇跡を再現できるのか？
アルゼンチンの奇跡…そしてスペインの夢
「アル・アハル」はその後ポーランドとメキシコに敗れグループステージで大会を去ったが、この歴史的勝利はサウジアラビアのファンの記憶に深く刻まれ、2026年のワールドカップでの再来を今も夢見ている。
来月火曜未明、グループHの初戦でラテンアメリカ勢と対戦する。
ウルグアイの力強さは認めつつも、今回の目標はスペイン代表に勝つこと。スペインは前回UEFA欧州選手権の優勝国で、統計サイト「オプタ」も本大会の最有力候補と評価している。
アルゼンチンが2022年大会で最多バロンドール受賞のメッシを擁したように、スペインには前回準優勝のラミン・ヤマルがいる。彼らに勝てば、歴史的快挙となる。
アラブの結び目
サウジアラビアのファンは、スペイン代表（「ラ・マタドール」）が最近のアラブ勢との試合で苦戦していることから、スペイン相手に奇跡の再現を期待している。
スペイン代表は昨年3月にエジプト代表と0-0、今年6月にはイラク代表と1-1で引き分けている。
スペイン代表はイラク戦で大幅なメンバー変更を行っていたものの、この引き分けは同代表が躓くことが不可能ではないことを示している。
サウジアラビアの減速
しかし低迷しているのはスペインだけではない。サウジアラビア代表も今年に入って1勝のみだ。
その1勝は、サウジアラビアより95位下位にあるプエルトリコ代表を破ったもので、実力差を考えると当然の結果だ。
直近6試合ではヨルダン、エジプト、セルビア、ベネズエラに4敗し、セネガルと引き分けただけだ。
この不振で、スペイン代表を破る番狂わせは期待しにくく、勝利は遠のいている。
新しい機器
サウジアラビアのサポーターは、批判の多かったフランス人監督エルヴェ・レナールの解任を受け、期待を膨らませている。
後任のギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスは、攻撃戦術を修正しファンから高い評価を得ている。
ファンは新体制が選手に与える気迫と熱意に期待し、特にスペイン戦で最高のパフォーマンスを発揮してほしいと願っている。
一方で、新体制は戦術的な不安定さも招く恐れがある。ドニスのスタイルはレナール時代とは全く異なるためだ。
また、ドニスはワールドカップ開幕2ヶ月前に就任し親善試合を3試合しか指揮していないため、戦術的な影響力は限定的だ。
歴史的な呪い
サウジアラビア代表の前に立ちはだかるのは現実だけではない。歴史もまた、スペイン代表を驚かせる彼らの力を疑問視している。
サウジアラビア代表はW杯で19試合を戦い、4勝13敗2分。
その1勝は1994年大会でのベルギー戦のみで、スペインには2006年に0-1で敗れている。
W杯以外では1勝もできず、3戦全敗だ。
2010年の親善試合では3-2、2012年の親善試合では5-0でスペインが勝利した。
この「呪い」が重くのしかかる。スペインに勝って新たな番狂わせを起こすには、現実と歴史の壁を同時に乗り越える必要がある。