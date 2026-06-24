25歳の守備的MFは、デミケリスの古巣RCDマヨルカと契約している。バレアレス諸島を本拠地とする左利き選手の契約は、2028年夏まで有効だ。
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現在W杯に出場中：RBライプツィヒ、デミチェリスの第1希望補強選手判明
コスタは母国ポルトガルの名門SCブラガで基礎を学び、昨年UDアルメリアからマヨルカへ移籍。昨季公式戦36試合に出場し、7ゴール2アシストを記録した。
この活躍が評価され、ポルトガル代表として現在開催中のワールドカップに参加しているが、出場機会は 아직ない。
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デミケリスはライプツィヒ中心部の再開発を計画している。
バイエルン・ミュンヘンでセンターバックを務めたデミケリスは、チーム再編で中盤のフィジカルと安定性を重視する。新監督のシステムでは、コスタが「エンジンルーム」と呼ばれる中盤で守備とカウンター攻撃のバランスを保つ不可欠な存在とされ、理想的な選択肢と見なされている。
契約期間を踏まえた移籍交渉は、スポーツディレクターのマルセル・シェーファーにとって最初の大きな課題となる見込みだ。
デミケリスは9年間、監督として活動している。
月曜日、ライプツィヒはデミケリスとの契約を発表した。2003～2011年にバイエルンで公式戦259試合に出場した45歳の彼は、ラ・リーガから降格した前所属クラブと2年契約を延長したばかりだった。 3月1日に就任し降格阻止を目指したが、12試合の平均勝ち点は1.5にとどまり、目標は達成できなかった。
選手として最後に所属したマラガで指導者を始め、ミシェル、ホセ・ゴンサレス両監督の下でアシスタントを務めた。
その後ドイツに復帰し、U-19とセカンドチームを率いた。2023年1月には母国に戻り、名門リバー・プレートで指揮を執った。
シーズン終了時にはリーグ優勝を含む3冠を達成。2024年8月にメキシコ・CFモンテレイの監督に就任したが、昨年5月に退任していた。