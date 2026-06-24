現在W杯に出場中：RBライプツィヒ、デミチェリスの第1希望補強選手判明

月曜日、ライプツィヒはデミケリスとの契約を発表した。2003～2011年にバイエルンで公式戦259試合に出場した45歳の彼は、ラ・リーガから降格した前所属クラブと2年契約を延長したばかりだった。 3月1日に就任し降格阻止を目指したが、12試合の平均勝ち点は1.5にとどまり、目標は達成できなかった。

選手として最後に所属したマラガで指導者を始め、ミシェル、ホセ・ゴンサレス両監督の下でアシスタントを務めた。

その後ドイツに復帰し、U-19とセカンドチームを率いた。2023年1月には母国に戻り、名門リバー・プレートで指揮を執った。

シーズン終了時にはリーグ優勝を含む3冠を達成。2024年8月にメキシコ・CFモンテレイの監督に就任したが、昨年5月に退任していた。