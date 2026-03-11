現在の年俸より100万ユーロ高い：エディン・ジェコは、FCシャルケ04への移籍のために、フランスからの明らかに有利なオファーを断った。

デジョはシャルケで年間30万ユーロの給与を得ているが、報道によると、フランスの1部リーグのクラブでは130万ユーロ、つまり100万ユーロ多く稼ぐことができたという。 2月、39歳の彼はスポーツ誌「SportBild」のインタビューで、クラブ名は明かさなかったものの、同様のことを認めています。「私は最初から、お金は重要ではないと述べてきました。他にも、はるかに有利なオファーがありました。しかし、それは私にとってまったく重要ではありませんでした。私はこのクラブのために、喜んでお金を犠牲にしたのです」。

ジェコは次のようにその理由を説明している。「私は自問した。自分が望むものは何か？自分には何が必要か？そして、感情的なスタジアムと熱狂的なファン、そして再び私を魅了するクラブが必要だという答えにたどり着いた。そうして、突然、シャルケが頭に浮かんだのだ。」