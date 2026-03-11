Goal.com
現在の年俸より100万ユーロ高い：エディン・ジェコは、FCシャルケ04への移籍のために、フランスからの明らかに有利なオファーを断った。

エディン・ジェコは、シャルケ04よりもリーグ1で年間100万ユーロ多く稼ぐことができたと言われています。

1月、エディン・ジェコは移籍金なしでFCシャルケ04に加入した。それは金銭的な理由からではなかった。スポーツ誌「Sport Bild」が報じたところによると、この件に関してはより有利なオファーがあったという。

  • デジョはシャルケで年間30万ユーロの給与を得ているが、報道によると、フランスの1部リーグのクラブでは130万ユーロ、つまり100万ユーロ多く稼ぐことができたという。 2月、39歳の彼はスポーツ誌「SportBild」のインタビューで、クラブ名は明かさなかったものの、同様のことを認めています。「私は最初から、お金は重要ではないと述べてきました。他にも、はるかに有利なオファーがありました。しかし、それは私にとってまったく重要ではありませんでした。私はこのクラブのために、喜んでお金を犠牲にしたのです」。

    ジェコは次のようにその理由を説明している。「私は自問した。自分が望むものは何か？自分には何が必要か？そして、感情的なスタジアムと熱狂的なファン、そして再び私を魅了するクラブが必要だという答えにたどり着いた。そうして、突然、シャルケが頭に浮かんだのだ。」

  • エディン・ジェコがFCシャルケ04で次々とゴールを決めている

    冬の移籍前、ジェコはセリエAのACフィオレンティーナでプレーしていた。シャルケでは、ブンデスリーガ復帰に向けて順調に進んでいる。ミロン・ムスリッチ監督率いるチームは現在、2部リーグの首位を走っている。しかし、首位争いは非常に混戦状態だ。5位との差はわずか5ポイントで、さらに9試合が残っている。

    最近の成功には、何よりもまずジェコ自身が大きく貢献している。このセンターフォワードは、ゲルゼンキルヒェンでの生活にもすぐに慣れ、次々とゴールを決めている。新クラブでの出場はわずか7試合だが、すでに5ゴールと3アシストを記録している。

  • エディン・ジェコ：FCシャルケ04での統計

    ゲーム7
    ゴール5
    アシスト3
