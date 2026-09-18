ジェズスは、4人の重要な追加招集を行った理由について説明し、そのうち3人とは以前に一緒に仕事をした関係があると述べた。指揮官は、即戦力となれる一方で、今後の国際舞台のサイクルでも中核を担える選手を選んだと強調した。

また、現在の国内でのパフォーマンスが、すべての決定において中心的な役割を果たしたと強調した。

「4人のうち、私と一緒に仕事をしたことがないファビオを除けば、ほかの3人は以前に私と仕事をしている」とジェズスは語った。「彼らはすでに私のことを知っているし、私も彼らを知っている。ジョアンを除けば、彼らは20代前半で、2030年になってもまだ30歳にはならない。だから、彼らは現在と未来の両方を担う選手たちだ」