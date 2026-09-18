AFP
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「現在と未来！」。ジェズスがクリスティアーノ・ロナウドと4人の新顔を選出した理由
ジェズスはロナウドを残しつつ、新たに4人を加える
ポルトガルの新監督ジョルジェ・ジェズスが、UEFAネーションズリーグのグループA4でタイトル防衛に臨む同国代表の初陣となる25人の招集メンバーを正式発表した。伝説的FWクリスティアーノ・ロナウドが攻撃陣を率い、これに加えて注目の4選手が新たにメンバー入りしている。
GKサミュエル・ソアレスは、今回のリストにおける最大のサプライズとしてA代表初招集を果たした。
ヌーノ・タヴァレス、ジョアン・パリーニャ、ファビオ・シウヴァも、直近の2026年ワールドカップ最終ステージを逃していた中で今回のメンバーに加わった。
- ZUMA Press Wire
指揮官がメンバー選考と慣れを正当化
ジェズスは、4人の重要な追加招集を行った理由について説明し、そのうち3人とは以前に一緒に仕事をした関係があると述べた。指揮官は、即戦力となれる一方で、今後の国際舞台のサイクルでも中核を担える選手を選んだと強調した。
また、現在の国内でのパフォーマンスが、すべての決定において中心的な役割を果たしたと強調した。
「4人のうち、私と一緒に仕事をしたことがないファビオを除けば、ほかの3人は以前に私と仕事をしている」とジェズスは語った。「彼らはすでに私のことを知っているし、私も彼らを知っている。ジョアンを除けば、彼らは20代前半で、2030年になってもまだ30歳にはならない。だから、彼らは現在と未来の両方を担う選手たちだ」
パリーニャが復帰、フルメンバーの登録リストが発表された
25人のメンバーには、ほぼ1年に及ぶ代表離脱を経てジョアン・パリーニャが復帰した一方、ジョゼ・サ、ネルソン・セメド、サム・コスタ、ゴンサロ・ゲデス、マテウス・ヌネスは選外となった。ポジション別の全メンバーは以下の通り。
- GK: ジオゴ・コスタ、ルイ・シルバ、サミュエル・ソアレス。
- DF: ゴンサロ・イナシオ、レナト・ベイガ、ルベン・ディアス、トマス・アラウージョ、ジョアン・カンセロ、ジオゴ・ダロト、ヌーノ・タヴァレス、ヌーノ・メンデス。
- MF: ブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・パリーニャ、ルベン・ネベス、ジョアン・ネベス、ヴィティーニャ、ベルナルド・シウバ。
- FW: クリスティアーノ・ロナウド、ファビオ・シルバ、トリンコン、フランシスコ・コンセイソン、ゴンサロ・ラモス、ジョアン・フェリックス、ペドロ・ネト、ラファエル・レオン。
- SOPA Images
ポルトガル、厳しい開幕日程に備える
ジェズスは9月24日、アルバラーデ・スタジアムで行われるウェールズ戦で監督としての公式デビューを果たす。その後、ポルトガルは3日後の9月27日にノルウェーと対戦し、さらに10月1日にはデンマークに乗り込む。
開幕フェーズは、10月4日にドラゴン・スタジアムで行われるノルウェーとの再戦で締めくくられる。
チームはまもなく招集され、新たな指揮官の下で戦術面の準備を開始する。
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