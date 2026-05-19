ドイツ代表はレアル・マドリードの契約延長を受け入れ、来季も白いユニフォームを着る。残留のため、妥協を許さないセンターバックは当初の要求を譲った。
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王者の年齢制限が定着した！アントニオ・リュディガーはレアル・マドリードとの契約交渉で折れたようだ。
本来、リュディガーは2シーズンの契約延長を希望していた。だが最終的に、30歳を過ぎた選手には例外なく1年ごとの延長というクラブ方針を受け入れた。
レアル・マドリードには30歳超の選手との契約は1年ごとに更新するという長期にわたる不文律がある。
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リュディガーは深刻な怪我に悩んでいた
ベルリン出身のこの選手にとって、今シーズンはスポーツ面で非常に厳しいものだった。数カ月にわたり体調不良に悩んだディフェンダーは、最終的に手術を受けた。
その前にロンドンで受けた精密検査と治療が功を奏し、痛みは徐々に和らいだ。直近の試合では安定したパフォーマンスを示し、完全復活を印象づけている。
リュディガーはサウジアラビアからの巨額オファーを断った
2022年夏、チェルシーからコンチャ・エスピナへフリー移籍したRüdigerは、当初先発定着に苦戦したが、カルロ・アンチェロッティ監督の下で急速に成長し、やがて不可欠な戦力となった。しかし昨年は慢性的な股関節と膝の故障に悩まされ、体を酷使してプレーを続けた。 クラブとコーチ陣への責任感から、彼はシーズン終盤も負傷を押して出場し続けた。
ここ数年、サウジアラビアからの巨額オファーなど移籍話が絶えなかったが、彼はマドリードを離れるつもりはなかった。最高峰でタイトルを獲りたいという思いが残留の決め手となり、AS紙によると「使命は終わっていない」と語っている。
- AFP
レアル・マドリードの守備陣に変化が？
マドリードのチームにとって、彼の加入は絶好のタイミングだ。守備陣は大きな変革期を迎えている。来季、新監督ジョゼ・モウリーニョ率いるレアルは、センターバックにディーン・ホイセン、リュディガー、負傷中のエデル・ミリタオを軸に据える。
一方、ラウル・アセンシオの去就は不透明で、デビッド・アラバは契約満了で退団する。
なお、ミリタオは重傷から復帰しても状態が不安定で、守備陣の補強が急務だ。先週日曜には、選手側関係者がマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルをレアル首脳陣にオファーしたことが漏れた。
世代交代が迫るマンチェスター・シティで新天地を求める彼は、レアルを動かす要因になるかもしれない。
アントニオ・リュディガー：レアル・マドリードでの成績
公式戦 得点 アシスト 182 8 4