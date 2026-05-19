王者の年齢制限が定着した！アントニオ・リュディガーはレアル・マドリードとの契約交渉で折れたようだ。

マドリードのチームにとって、彼の加入は絶好のタイミングだ。守備陣は大きな変革期を迎えている。来季、新監督ジョゼ・モウリーニョ率いるレアルは、センターバックにディーン・ホイセン、リュディガー、負傷中のエデル・ミリタオを軸に据える。

一方、ラウル・アセンシオの去就は不透明で、デビッド・アラバは契約満了で退団する。

なお、ミリタオは重傷から復帰しても状態が不安定で、守備陣の補強が急務だ。先週日曜には、選手側関係者がマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルをレアル首脳陣にオファーしたことが漏れた。

世代交代が迫るマンチェスター・シティで新天地を求める彼は、レアルを動かす要因になるかもしれない。