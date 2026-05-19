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Antonio RüdigerGetty Images
Jochen Tittmar

翻訳者：

王者の年齢制限が定着した！アントニオ・リュディガーはレアル・マドリードとの契約交渉で折れたようだ。

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アントニオ・リュディガー

アントニオ・リュディガーはレアル・マドリードに残留する見込みだ。スペイン紙『AS』が報じた。

ドイツ代表はレアル・マドリードの契約延長を受け入れ、来季も白いユニフォームを着る。残留のため、妥協を許さないセンターバックは当初の要求を譲った。

  • 本来、リュディガーは2シーズンの契約延長を希望していた。だが最終的に、30歳を過ぎた選手には例外なく1年ごとの延長というクラブ方針を受け入れた。 

    レアル・マドリードには30歳超の選手との契約は1年ごとに更新するという長期にわたる不文律がある。

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    リュディガーは深刻な怪我に悩んでいた

    ベルリン出身のこの選手にとって、今シーズンはスポーツ面で非常に厳しいものだった。数カ月にわたり体調不良に悩んだディフェンダーは、最終的に手術を受けた。 

    その前にロンドンで受けた精密検査と治療が功を奏し、痛みは徐々に和らいだ。直近の試合では安定したパフォーマンスを示し、完全復活を印象づけている。

  • リュディガーはサウジアラビアからの巨額オファーを断った

    2022年夏、チェルシーからコンチャ・エスピナへフリー移籍したRüdigerは、当初先発定着に苦戦したが、カルロ・アンチェロッティ監督の下で急速に成長し、やがて不可欠な戦力となった。しかし昨年は慢性的な股関節と膝の故障に悩まされ、体を酷使してプレーを続けた。 クラブとコーチ陣への責任感から、彼はシーズン終盤も負傷を押して出場し続けた。

    ここ数年、サウジアラビアからの巨額オファーなど移籍話が絶えなかったが、彼はマドリードを離れるつもりはなかった。最高峰でタイトルを獲りたいという思いが残留の決め手となり、AS紙によると「使命は終わっていない」と語っている。

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    レアル・マドリードの守備陣に変化が？

    マドリードのチームにとって、彼の加入は絶好のタイミングだ。守備陣は大きな変革期を迎えている。来季、新監督ジョゼ・モウリーニョ率いるレアルは、センターバックにディーン・ホイセン、リュディガー、負傷中のエデル・ミリタオを軸に据える。 

    一方、ラウル・アセンシオの去就は不透明で、デビッド・アラバは契約満了で退団する。

    なお、ミリタオは重傷から復帰しても状態が不安定で、守備陣の補強が急務だ。先週日曜には、選手側関係者がマンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオルをレアル首脳陣にオファーしたことが漏れた。 

    世代交代が迫るマンチェスター・シティで新天地を求める彼は、レアルを動かす要因になるかもしれない。

  • アントニオ・リュディガー：レアル・マドリードでの成績

    公式戦得点アシスト
    18284
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