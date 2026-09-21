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王者にふさわしくない！ ブルーノ・ギマランイスが、ブライトン戦でのアーセナルの「受け入れがたい」崩壊を痛烈批判
アメックスで無敗記録が途絶える
7連勝でこの一戦に臨んだプレミアリーグ王者は、サウスコーストで見る影もない姿をさらした。アウェーに乗り込んだチームは、容赦ないブライトンに完膚なきまでに叩きのめされ、最終的に2023年以来最も大きなトップリーグでの敗戦を喫した。
ホームの観衆はこの圧勝を大いに楽しみ、失速するアルテタ監督のチームを容赦なくやゆした。「お前たちはトッテナムの変装か？」、「イングランド王者だなんて笑わせるな」とのチャントがスタジアムに響き渡る中、アウェーチームはプレッシャーの前にもろくも崩れ落ちた。
- Mark Pain
ギマランイスが即時の改善を要求
ニューカッスルから7500万ポンドで移籍して以降、リーグ戦で初先発となったギマランイスは、チームのパフォーマンスを厳しく評価した。ブラジル代表MFはこの一戦を「最悪な一日だった」と表現し、アウェーまで駆けつけたサポーターに率直に謝罪した。
「僕たちはとても失望しているし、自分たちのレベルには程遠かったので、このミスから学ばなければならない」と同選手は述べた。「ボールを持った時にあまりにも雑だったし、デュエルでも何ひとつ勝てなかった。そして王者のシャツを着ている以上、これは受け入れられない。こんなことを繰り返してはいけない」
大敗を喫したものの、ギマランイスはシーズン序盤の好調ぶりにも言及した。「これは僕たちにとって教訓だ。ここまでは良い流れで来ていたと思う」と付け加えた。「全試合に勝っていたが、これは忘れるべき試合であり、僕たちは改善しなければならない」
王者の守備基準にほころび
普段は堅守を誇るアーセナルの最終ラインだったが、この日はミドルシュートで何度も破られた。DFエズリ・コンサは、らしくない守備の綻びにいら立ちを示し、王者は自陣ペナルティーエリア外で十分なプレッシャーをかけられなかったと振り返った。
「自分たちはここで高い基準を持っているが、それを手放してしまった」とコンサは説明した。「負けたことにとても失望しているし、3失点するのは自分たちらしくない。DFとして、無失点に抑えることに誇りを持っている」
さらにこう続けた。「自分たちはボックスの外から2失点した。どちらも非常に素晴らしいシュートだった。ただ、その2つの失点には、もっとボール保持者にプレッシャーをかけられた場面があった。ここはプレミアリーグだ。ボックス外で質の高い選手たちに時間を与え、シュートを打たれれば、入ってしまうこともある」
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代表ウィークはじっくり考える時間だ
アルテタ監督と選手たちは今後、立て直しを図るまでにいら立たしい3週間の待機を強いられる。長めのインターナショナルブレイクを控える中、アーセナルが次にピッチに立つのは、10月10日にリーズ・ユナイテッドをホームに迎える一戦までない。
この長い中断期間は、課題であると同時に好機でもある。コンサが強調したように、アーセナルはこの時間を使って、2季連続優勝への楽な道のりという見方を崩す結果を振り返らなければならず、再開後には迅速かつ断固とした対応が求められる。
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