ニューカッスルから7500万ポンドで移籍して以降、リーグ戦で初先発となったギマランイスは、チームのパフォーマンスを厳しく評価した。ブラジル代表MFはこの一戦を「最悪な一日だった」と表現し、アウェーまで駆けつけたサポーターに率直に謝罪した。

「僕たちはとても失望しているし、自分たちのレベルには程遠かったので、このミスから学ばなければならない」と同選手は述べた。「ボールを持った時にあまりにも雑だったし、デュエルでも何ひとつ勝てなかった。そして王者のシャツを着ている以上、これは受け入れられない。こんなことを繰り返してはいけない」

大敗を喫したものの、ギマランイスはシーズン序盤の好調ぶりにも言及した。「これは僕たちにとって教訓だ。ここまでは良い流れで来ていたと思う」と付け加えた。「全試合に勝っていたが、これは忘れるべき試合であり、僕たちは改善しなければならない」



