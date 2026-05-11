日曜日の終盤は、アーセナルにとって今シーズンを左右する場面だった。この2つの瞬間は、彼らにとっての「アグエロ」やファン・ペルシーのボレー、コンパニーの豪快弾になるかもしれない。しかし、その瞬間がこれほど不細工だとは皮肉だ。

セットプレーを武器に「勝てば官軍」のスタイルでシーズンを戦ってきたアルテタ監督のチームは、たびたび嘲笑されてきた。だからこそ、ウェストハム戦の劇的勝利も、CKからの混戦と判定で生まれたと言える。

レアンドロ・トロサールは26試合ぶりとなる得点で7分を残してマルティン・オデガールのパスをトマス・ソウチェクに当ててコースが変わったボールを押し込み、アーセナルはマンチェスター・シティとの5ポイント差を取り戻した。

5分のロスタイム、コーナーからボールがウィルソンへ渡り、ゴールライン手前でデクラン・ライスがブロックしたが、彼は強烈なシュートを放った。 しかしVARチェックの結果、主審クリス・カヴァナはゴールを取り消した。パブロがキーパーのデビッド・ラヤの腕を掴んだとしてファウルが宣告されたのだ。

2025-26シーズンの優勝争いを振り返ったとき、この瞬間が結果を左右したと言っても過言ではない。