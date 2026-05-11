アーセナルが22年ぶりのリーグ優勝へ王手かと思われた試合。 負傷と戦術的なミスが重なり、格下に主導権を握られた。しかし後半38分、26試合ぶりとなるディフレクトシュートがネットを揺らし、ガナーズは救われた。
さらに95分にはカラム・ウィルソンの同点弾がビデオ判定で約4分間確認された末、物議を醸して取り消された。
この劇的な勝利で、最も悲観的なファンでさえ今がアーセナルの年だと感じ始めた。残る2試合は下位6チームとの対戦だ。
アーセナルが22年ぶりのリーグ優勝へ王手かと思われた試合。 負傷と戦術的なミスが重なり、格下に主導権を握られた。しかし後半38分、26試合ぶりとなるディフレクトシュートがネットを揺らし、ガナーズは救われた。
さらに95分にはカラム・ウィルソンの同点弾がビデオ判定で約4分間確認された末、物議を醸して取り消された。
この劇的な勝利で、最も悲観的なファンでさえ今がアーセナルの年だと感じ始めた。残る2試合は下位6チームとの対戦だ。
日曜日の終盤は、アーセナルにとって今シーズンを左右する場面だった。この2つの瞬間は、彼らにとっての「アグエロ」やファン・ペルシーのボレー、コンパニーの豪快弾になるかもしれない。しかし、その瞬間がこれほど不細工だとは皮肉だ。
セットプレーを武器に「勝てば官軍」のスタイルでシーズンを戦ってきたアルテタ監督のチームは、たびたび嘲笑されてきた。だからこそ、ウェストハム戦の劇的勝利も、CKからの混戦と判定で生まれたと言える。
レアンドロ・トロサールは26試合ぶりとなる得点で7分を残してマルティン・オデガールのパスをトマス・ソウチェクに当ててコースが変わったボールを押し込み、アーセナルはマンチェスター・シティとの5ポイント差を取り戻した。
5分のロスタイム、コーナーからボールがウィルソンへ渡り、ゴールライン手前でデクラン・ライスがブロックしたが、彼は強烈なシュートを放った。 しかしVARチェックの結果、主審クリス・カヴァナはゴールを取り消した。パブロがキーパーのデビッド・ラヤの腕を掴んだとしてファウルが宣告されたのだ。
2025-26シーズンの優勝争いを振り返ったとき、この瞬間が結果を左右したと言っても過言ではない。
試合後、記者会見に臨んだアルテタ監督は信じられないという表情を浮かべた。「なんて瞬間だろう。なんて午後だろう。私たちにとって、なんて一週間だったのか。本当に感動に満ちた日々だった」と語った。
「今週、チームが示した姿勢、意欲、勇気、実力は称賛に値する。重要な一戦であり、生き残りを懸ける相手にも敬意を持っていた。厳しい試合になると予想していた」
続けて「審判団の判定は勇気があった。シーズン通じて一貫した基準を示している。批判すべき時はしてきたが、今日は混乱から離れて判断できる環境を与え、明確な材料を示した点で称賛する」と語った。 あの角度なら明らかな誤審で、フリーキックによる得点は無効にするべきだった。それでも、難しい状況で勇気ある判定をした彼らを称えたい。
「今日、私は審判の難しさと重みを痛感した。歴史を左右する一瞬であり、目標へ命を懸ける2大クラブの行方を決めるプレッシャーは計り知れない。多くの判断が求められる。」
日曜日のキックオフ前から、アーセナルが優勝争いを掌握した雰囲気だった。この重要な勝利で、22年ぶりのプレミアリーグ優勝まであと180分。彼らを本命とする地位を確固たるものにするだろう。
マンチェスター・シティは猛追し、一度は安泰と思われた首位との差を詰め、終盤戦で揺れるライバルに射程圏内まで迫った。しかし今回は、彼らの巻き返しが最悪のタイミングで勢いを失った。序盤の不振が響き、挽回すべき課題が多すぎたのだ。
土曜のブレントフォード戦では後半30分の猛攻で3-0としたが、月曜のエバートン戦で引き分け、優勝を争う上で貴重な勝ち点を落とした。
この結果は、リーグ戦とFAカップでバーンリー、サウサンプトンに辛勝した時点ですでに予見されていた。 さらにシティはカップ決勝進出により11日間で4試合という過密日程に突入する。欧州大会を目指すボーンマスとのアウェイ戦や、最終節でCL出場を狙うアストン・ヴィラとのホーム戦も残っており、アーセナルにとっては好都合だ。
アーセナルのシーズンはいま、3試合に絞られた。ホームでのバーンリー戦、最終節のアウェー・クリスタルパレス戦、そしてパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝だ。
バーンリーはすでに降格が決まっており、クリスタル・パレスも3日後にカンファレンスリーグ決勝を控えるため、両試合とも難度は低い。
つまり、アーセナルにとって最大の難関は、緊張を乗り越え、この2試合を確実に勝つことだ。得失点差やシティの結果次第では引き分けでもOKだが、そんなことは考えたくない。ウェストハム戦のような勝利の勢いに乗れば、ゴールラインまで突き進めるはずだ。
リーグ戦の課題を片付ければ、北ロンドンのチームはブダペストでのPSG戦に集中できる。精神的な重圧から解放され、本来の力を発揮するチャンスだ。
アルテタ監督は、この勢いの変化が今シーズンの残りにおいて極めて重要になると認識している。当初の想定とは異なる展開だが、クラブにとって歴史上最も重要な数週間を迎える今、彼はこの流れを活かしたいと考えている。
「あらゆる意味で驚異的な1週間だった」とスペイン人監督は続けた。「チームが成し遂げたこと、我々のプレーの仕方、試合への取り組み方。そして、今シーズン、今週、そして今日に至るまで、サポーターたちが我々のためにしてくれたこと。それは驚異的だ。チームのエネルギーを変えると思う。今はバーンリー戦だけに集中しなければならない。それが唯一重要なことだ。」
「残り2試合だ。決定機は作ったが得点できず、それでもチームは冷静でいなければならなかった。相手にもチャンスが来るのは分かっていた。彼らがペナルティエリアで脅威になるのは容易い。しかし我々はそれを乗り切り、勝利した。成功だ」
日曜のウェストハム戦での劇的勝利は、アルテタ率いるアーセナルを不朽へ導いている。待望のリーグ優勝は目前だ。残る2試合の相手も有利で、「大舞台に弱い」というレッテルを貼られたチームは、ついに勝算を握った。
最大の試練を乗り越え、彼らはトロフィーをほぼ手中に収めた。残るは2試合。冷静さを保ち、勢いを維持すれば、タイトルは自ずと彼らのものとなる。