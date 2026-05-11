王者には必ず道が開ける。アーセナルのシーズンを決めた瞬間が、ガンナーズがプレミアリーグ優勝の長い待ち時間を終わらせる運命を示している。

アーセナルが22年ぶりのリーグ優勝へ近づいていると感じさせる試合があった。 負傷と戦術的なミスが重なり、格下に主導権を握られた。しかし後半38分、26試合ぶりとなるディフレクトシュートがネットを揺らし、ガナーズは辛うじて勝利した。
さらに95分にはカラム・ウィルソンの同点弾がビデオ判定で約4分間確認された末、物議を醸して取り消された。
この劇的な勝利で、最も悲観的なファンでさえ「今年こそ」と感じ始めた。残る2試合は下位6チームとの対戦だ。
アーセナルが22年ぶりのリーグ優勝へ近づいていると感じさせる試合があった。 負傷と戦術的なミスが重なり、格下に主導権を握られた。しかし後半38分、26試合ぶりとなるディフレクトシュートがネットを揺らし、ガナーズは辛うじて勝利した。
さらに95分にはカラム・ウィルソンの同点弾がビデオ判定で約4分間確認された末、物議を醸して取り消された。
この劇的な勝利で、最も悲観的なファンでさえ「今年こそ」と感じ始めた。残る2試合は下位6チームとの対戦だ。
日曜日の終盤は、アーセナルにとってシーズンを決める重要な場面だった。これは彼らにとっての「アグエロ」弾、ファン・ペルシーのボレー、コンパニーの豪快シュートに匹敵するかもしれない。しかし、タイトルを左右した2つの場面がこれほど不細工だとは皮肉だ。
ミケル・アルテタ率いるチームは、セットプレーを重視し、手段を選ばず勝点を積み重ねるスタイルからシーズンを通じて嘲笑されてきた。だからこそ、ウェストハム戦の劇的な勝ち点3が、CKからの混戦と判定で生まれたのは皮肉にもふさわしかった。
レアンドロ・トロサールは26試合ぶりとなる得点で7分を残して先制。マルティン・オデガールのパスがトマス・ソウチェクに当たり、コースが変わったボールを押し込んだ。アーセナルは土壇場でマンチェスター・シティとの5ポイント差を取り戻した。しかし、その劇的さは、歴史に残るVAR判定によって上書きされる。
5分間のアディショナルタイム、コーナーからボールがウィルソンへ流れ、ゴールライン手前でデクラン・ライスがブロックしたが、彼は強烈なシュートを放った。 しかしVARチェックの結果、主審クリス・カヴァナはゴールを取り消した。パブロがキーパーデビッド・ラヤの腕を掴んだとしてファウルが宣告されたのだ。
2025-26シーズンの優勝争いを振り返ったとき、この瞬間が結果を左右したと言っても過言ではない。
試合後、記者会見に臨んだアルテタ監督は信じられないという表情を浮かべた。「なんて瞬間だろう。なんて午後だろう。私たちにとって、なんて一週間だったのか。本当に感動に満ちた日々だった」と語った。
「今週、チームが示した姿勢、意欲、勇気、実力はいくら褒めても足りない。大きな懸かった一戦であり、生き残りを懸ける相手にも敬意があった。厳しい試合になると予想していた」
続けて「審判団の判定は勇気あった。シーズン通じて示してきた基準と一致している。批判すべきときはしてきたが、今日は少なくとも混乱から離れた場所で判断できるよう選択肢を与え、明確な材料を示した点では称賛する」と語った。 あの角度なら明らかな誤審で、フリーキックとなりゴールは取り消されるべきだった。それでも、難しい状況で勇気ある判定をした彼らを称えたい。
「今日、私は審判の難しさと重みを痛感した。歴史を左右する一瞬であり、目標へ全力で挑む両クラブの運命を左右するプレッシャーは計り知れない。多くの判断が求められる。」
日曜日のキックオフ前から、アーセナルが優勝争いを掌握した雰囲気があった。この重要な勝利で、22年ぶりのプレミアリーグ制覇まであと180分。彼らを本命とする地位を確固たるものにするだろう。
マンチェスター・シティは猛追し、一時は安泰だった首位との差を詰め、終盤に揺れるライバルに迫った。しかし今回は、彼らの巻き返しが最も悪いタイミングで勢いを失ったかもしれない。序盤の不振が響き、挽回すべき課題が山積みだったのだ。
土曜のブレントフォード戦では後半30分の猛攻で3-0としたが、月曜のエバートン戦で引き分け、優勝を争う上で貴重な勝ち点を落とした。
この結果は、リーグ戦とFAカップでバーンリー、サウサンプトンに辛勝した時点ですでに予見されていた。 さらにシティはカップ決勝進出により11日間で4試合という過密日程に突入する。ボーンマスでのアウェイ戦や最終節のヴィラ戦など、欧州大会出場を目指す相手との試合も残っている。
アーセナルの今シーズンは残り3試合。エミレーツでのバーンリー戦、最終節のアウェイ・クリスタルパレス戦、そしてパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝だ。
国内リーグ制覇へ向け、これほど好都合な日程はない。バーンリーはすでに降格が決まり、クリスタル・パレスも3日後にヨーロッパカンファレンスリーグ決勝を控えてローテーションが予想されるため、アウェーでも負担は小さい。
つまり、アーセナルにとって最大の難関は、緊張を乗り越え、2試合で勝ち点を積み重ねることだ。得失点差やシティの結果次第では1分けでも許容されるが、そんな計算はしたくない。ウェストハム戦のような勝利の勢いを維持し、ゴールラインまで駆け抜けたい。
リーグ戦の課題を片付ければ、北ロンドンのチームはブダペストでのPSG戦に集中できる。精神的な重圧から解放され、本来の力を発揮できるだろう。
アルテタ監督は、この勢いの変化が今シーズンの残りにおいて極めて重要になると認識している。当初の想定とは異なる展開だが、クラブにとって歴史上最も重要な数週間を迎える今、彼はこの勢いを確実に活かしたいと考えている。
「あらゆる意味で素晴らしい1週間だった」とスペイン人監督は続けた。「チームが成し遂げたこと、我々のプレーの仕方、試合への取り組み方。そして、今シーズン、今週、今日と、サポーターが我々のためにしてくれたこと。それは素晴らしい。チームのエネルギーを変えると思う。今はバーンリー戦だけに集中しなければならない。それが唯一重要なことだ。」
「残りは2試合だ。チャンスは作ったが得点できず、それでも冷静でいる必要があった。相手にもチャンスが生まれるのは分かっていた。彼らが選手層と戦術でペナルティエリア周辺で脅威を生み出すのは容易だからだ。我々はそれを乗り切り、この試合は成功だった」
日曜のウェストハム戦での劇的勝利は、アルテタ率いるアーセナルを不朽へ導いている。待望のリーグ優勝は目前だ。長年の「大舞台で弱い」というレッテルも剥がれそうだ。残る2試合の相手は格下で、勝算は高い。
最大の試練を乗り越え、彼らはすでにトロフィーを手にしているも同然だ。残るは2試合、冷静に戦うだけ。あの劇的な瞬間が生んだ勢いを維持し、タイトルを確実なものにしよう。