王者には必ず道が開ける。アーセナルのシーズンを決めた瞬間が、ガンナーズがプレミアリーグ優勝の長い待ち時間を終わらせる運命を示している。

日曜日の終盤は、アーセナルにとってシーズンを決める重要な場面だった。これは彼らにとっての「アグエロ」弾、ファン・ペルシーのボレー、コンパニーの豪快シュートに匹敵するかもしれない。しかし、タイトルを左右した2つの場面がこれほど不細工だとは皮肉だ。

ミケル・アルテタ率いるチームは、セットプレーを重視し、手段を選ばず勝点を積み重ねるスタイルからシーズンを通じて嘲笑されてきた。だからこそ、ウェストハム戦の劇的な勝ち点3が、CKからの混戦と判定で生まれたのは皮肉にもふさわしかった。

レアンドロ・トロサールは26試合ぶりとなる得点で7分を残して先制。マルティン・オデガールのパスがトマス・ソウチェクに当たり、コースが変わったボールを押し込んだ。アーセナルは土壇場でマンチェスター・シティとの5ポイント差を取り戻した。しかし、その劇的さは、歴史に残るVAR判定によって上書きされる。

5分間のアディショナルタイム、コーナーからボールがウィルソンへ流れ、ゴールライン手前でデクラン・ライスがブロックしたが、彼は強烈なシュートを放った。 しかしVARチェックの結果、主審クリス・カヴァナはゴールを取り消した。パブロがキーパーデビッド・ラヤの腕を掴んだとしてファウルが宣告されたのだ。

2025-26シーズンの優勝争いを振り返ったとき、この瞬間が結果を左右したと言っても過言ではない。