イングランドは試合開始直後からメキシコのプレスを受けながらも耐え、チャンスを待った。1分、ベリンガムがサカのクロスをファーでダイビングヘッド。98秒後、同じ動きで追加点。38分にはケインのパスから2－0とした。

しかし直後、セットプレーでのマークミスから6ヤードのキノーネスにボールが転がり、強烈な一撃を許した。イングランドは2－1で前半を折り返した。後半も試合は荒れた。イングランドは好スタートを切ったが、オライリーのシュートはポストを叩いた。 直後、メキシコのカウンターを止めようとしたジャレル・クアンサがスライディングで飛び込み、ボールを空振りして相手選手に接触。VAR確認の結果、レッドカードを受けた。

直後にイングランドが反撃。アンソニー・ゴードンがDFをかわし、ラウル・ランゲルに倒されてPKを獲得。ケインはクロアチア戦で外したPKを、今回は冷静に決めた。 直後、メキシコもPKを獲得。ケインがクリアを試みた際、ブライアン・グティエレスに軽く接触した判定だった。この夜4点を取ってもおかしくないラウル・ヒメネスがこれを沈めた。

ここでトゥヘル監督は攻めるか守るかの選択を迫られ、守りを固める方を選んだ。ダン・バーンを投入し、5-3-1の布陣でメキシコの波状攻撃を凌ぐ。ピックフォードはパンチで弾き、バーンはヘディングでクリア。ケインも自陣ペナルティエリアに戻ってボールを蹴り出した。楽な展開ではなかったが、これが大一番の醍醐味だ。

GOALがメキシコシティでの試合の勝者と敗者を分析する……