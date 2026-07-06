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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

王者たちの勝利か？アステカ・スタジアムでイングランドが歴史に残る試合を展開。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは優勝候補であることを証明した。

Winners & losers
ワールドカップ
イングランド
特集＆コラム
メキシコ 対 イングランド
メキシコ
トーマス・トゥヘル
ジュード・ベリンガム
ジャレル・クアンサー

簡単にはいかないだろうと予想していました。イングランドがアステカ・スタジアムで勝つのは、公式戦ではわずか2チームしか成し遂げていない大偉業。紆余曲折や苦戦、危機は避けられないでしょう。 しかし、予想外だったのは、試合が完全にカオスに陥ったことだ。メキシコとの一戦は攻防が激しく交錯し、気迫に満ち、時に見事なプレーが光った。終始ハラハラさせられたが、最終的には3－2で勝利。イングランドのワールドカップへの希望に大きな弾みをつけた。

イングランドは試合開始直後からメキシコのプレスを受けながらも耐え、チャンスを待った。1分、ベリンガムがサカのクロスをファーでダイビングヘッド。98秒後、同じ動きで追加点。38分にはケインのパスから2－0とした。

しかし直後、セットプレーでのマークミスから6ヤードのキノーネスにボールが転がり、強烈な一撃を許した。イングランドは2－1で前半を折り返した。後半も試合は荒れた。イングランドは好スタートを切ったが、オライリーのシュートはポストを叩いた。 直後、メキシコのカウンターを止めようとしたジャレル・クアンサがスライディングで飛び込み、ボールを空振りして相手選手に接触。VAR確認の結果、レッドカードを受けた。

直後にイングランドが反撃。アンソニー・ゴードンがDFをかわし、ラウル・ランゲルに倒されてPKを獲得。ケインはクロアチア戦で外したPKを、今回は冷静に決めた。 直後、メキシコもPKを獲得。ケインがクリアを試みた際、ブライアン・グティエレスに軽く接触した判定だった。この夜4点を取ってもおかしくないラウル・ヒメネスがこれを沈めた。

ここでトゥヘル監督は攻めるか守るかの選択を迫られ、守りを固める方を選んだ。ダン・バーンを投入し、5-3-1の布陣でメキシコの波状攻撃を凌ぐ。ピックフォードはパンチで弾き、バーンはヘディングでクリア。ケインも自陣ペナルティエリアに戻ってボールを蹴り出した。楽な展開ではなかったが、これが大一番の醍醐味だ。

GOALがメキシコシティでの試合の勝者と敗者を分析する……

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    受賞者：ジュード・ベリンガム

    ジュード・ベリンガムはここ半年、評価が定まらない。決定力がある、態度が大きい、モーガン・ロジャースの控えなどと言われてきた。 しかし今回、彼はここしばらくのイングランド代表で最も完成されたMFのプレーを見せた。トゥヘル監督は4-4-2に近い布陣を採用し、ベリンガムはケインのすぐ近くでプレー。彼はレアル・マドリードでの1年目に得点記録を塗り替えたときのように、鋭い決定力を示した。2つのゴールはほぼ同じ。外から内へ切り込み、正確なフィニッシュで仕留めた。

    その後50分間、粘り強いプレーを続け、中央のMFとして機能し、右サイドにも移動した。 終盤は前線でプレーし、攻撃の停滞を救い、プレッシャーを和らげた。しかも彼は、準々決勝に出場するため警告を避ける必要があった。メキシコは何度も挑発したが、ベリンガムは食いつかず。では、別の表現を。ワールドクラスだ。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    優勝者：トーマス・トゥヘル

    トゥヘル監督は今週初めに「イングランドが大会を勝ち進むには、必ずしも華やかなサッカーが必要ではない」と語った。この発言は一部で批判された。しかしその主張は、この試合で証明された。

    イングランドのプレーは華やかではなかったが、トゥヘルにとっては理想的な試合となった。彼は開始直後から戦術を微調整し、明確なゲームプランを提示した。 イングランドは序盤20分、メキシコにほとんどチャンスを与えなかった。その後、絶妙なタイミングでカウンターを仕掛け、ゴールを奪った。試合が混沌とし始めた時も、トゥヘルは冷静だった。5バックは深夜3時にパブで観戦していたファンには不評だったかもしれないが、機能した。ヘディングで優位に立つためバーンを投入した采配も賢明だった。

    さらに、コンゴ民主共和国戦で途中出場し印象を残したアンソニー・ゴードンも90分間走り続けた。試合を通じてイングランドは2つのフォーメーションと4つのスタイルを使い分け、多くの選手が複数のポジションをこなした。そのすべてを、冷静な1人の監督が統率していた。

  • QuansahGetty

    敗者：ジャレル・クアンサ

    クアンサは右サイドバックで意外にも先発した。イングランドはこのポジションが薄く、怪我から回復途中のリース・ジェームズに代わってトゥヘル監督の事実上の唯一の選択肢だった。約50分間は無難にこなした。メキシコ代表で最も活躍したキノーネスも、その1点を除けば目立った活躍はなかった。クアンサのボール扱いも堅実だった。

    しかし50分、彼は思わず飛び込んだ。勝ちたいという思いが空回りし、熱意が暴走した。若さゆえの愚かしさだ。メキシコのベンチは怒り心頭。審判の退場判定に異議はなかった。

    幸いイングランドには致命傷にならなかったが、クアンサが再び出場できるかは不透明だ。

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    最優秀選手：ジョーダン・ピックフォード

    「まともなGKでいなければ」と肝に銘じる絶好のタイミングだ！ イングランドのピックフォードとエバートンのピックフォードは、まるで別人のようだ。エバートンでは1、2回ミスすることもあるが、代表ではユニフォームに溶け込むように力を発揮する。

    今回は、粘り強い彼らしい好守を披露した。 前半はヒメネスのシュート2本を止めた。後半も指示を飛ばし、クロスに飛び出し、パンチで弾き、味方を鼓舞した。彼は技巧派ではないが、この試合に必要な力強さを示した。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：メキシコ

    こうして開催国3カ国のうち2カ国が敗退した。今回のメキシコ代表は奇妙なチームだ。チームバランスが悪く、質も不足し、高齢のヒメネスと若手のジルベルト・モラに依存している。同じ時期に共に成長し、同じ場所で鍛えられ、真のアイデンティティを見出したまとまりのあるグループは存在しない。だからこそハビエル・アギーレ監督は5月中旬にワールドカップに向けた合宿を招集した。

    とはいえ、選手たちの実力以上の結果を残したとも言える。グループステージを首位で通過し、復活したエクアドルを破るなど、内容のある試合もしていた。 だが質で上回る相手と対戦し、重要な局面で少しの創意工夫を求められると、彼らは崩れ去った。このチームには、速攻を止められる選手も、愚かなPKを犯さない経験も、低いブロックを崩す閃きも欠けている。終盤のクロスの連発は観客を魅了したが、イングランドにとっては容易に対処できるものだった。

    格上相手に負けるのはやむを得ないとしても、この「サッカーの大聖堂」での敗戦は痛手だ。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝：イングランドのワールドカップでの実力

    まさにジェットコースターだ。一歩引いて見れば、今の状況は悪くない。イングランドは1度圧勝し、2度苦戦しながらも勝ち、アステカでの一戦も乗り切った。その場その場で適応し、重要な場面でゴールを決め、ミスも少なかった。トゥヘル監督が約束した「完璧なコントロール」とは程遠い。それでも、有望なワールドカップの戦いをまずまず切り抜けてきた。

    それでも、こんな夜を過ごしたあとだからこそ、少しは夢を見てもいいだろう。今のメキシコ代表が世界最強ではないとしても、アステカには確かな神話がある。 高地で雨が降り、90分以上もファンに罵声を浴びせられるこの地で勝つのは本来不可能だ。サッカー界に真の「要塞」と呼べるスタジアムは少ないが、こここそその一つだ。この地で結果を出す難しさは、いくら強調しても足りない。

    とはいえ、ここから先も楽ではない。それでもこの勝利はイングランドの生き残りを決め、さらに希望も与えた。マイアミでのノルウェー戦は厳しいだろう。だが、標高やカフェインの話はもう不要だ。今はサッカーの質がすべて。イングランドは、その魅力を見せるだけの力がある。