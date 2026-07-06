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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

王者たちの勝利か？アステカ・スタジアムでイングランドが歴史に残る試合を展開し、トーマス・トゥヘル監督率いるチームが優勝できることを示した。この試合の勝者と敗者。

Winners & losers
イングランド
ワールドカップ
トーマス・トゥヘル
ジュード・ベリンガム
ジャレル・クアンサー
メキシコ
特集＆コラム
メキシコ 対 イングランド
Analysis

簡単にはいかないのは分かっていた。イングランドがアステカ・スタジアムで勝つのは、公式戦ではわずか2チームしか成し遂げていない快挙だ。紆余曲折や苦戦、幾度かの危機は付き物だった。 しかし、予想外だったのは、試合が完全にカオスに陥ったことだ。メキシコとの激闘は攻守が入れ替わり、気迫あふれる展開が続いた。時に見事なプレーが光り、終始ハラハラさせられたが、最終的には3－2で勝利。この結果、イングランドのワールドカップへの希望が大きく膨らんだ。

イングランドは試合開始直後から粘り強さを見せ、メキシコのプレスをかいくぐった。試合は低速で展開し、トーマス・トゥヘル監督にとってはほぼ理想的な流れだった。

そしてチャンスが来ると、彼らは一撃を放った。ベリンガムが先制。ペナルティエリアを横切りファーポストへ走り込み、サカのクロスをヘディングで叩き込んだ。98秒後、同じ動きで再びネットを揺らし、38分にはケインのパスで2－0とした。

しかし直後、セットプレーでのマークミスから6ヤードのキノーネスにボールが転がり、強烈な一撃で2－1に。前半は辛うじて逃げ切った。後半もイングランドは攻勢を強め、オライリーがポスト直撃、ゴードンが縦横無尽に走り、ベリンガムも前線へ。 直後、メキシコのカウンターを止めようとしたジャレル・クアンサがスライディングで飛び込み、ボールを空振りして相手選手に激突。VAR確認の結果、一発退場となった。

直後にイングランドが反撃。ゴードンがDFをかわし、ランゲルに倒されてPKを獲得。ケインはクロアチア戦で外したPKを、今回は冷静に決めた。 直後、メキシコもPKを得た。ケインがクリアを試みた際、ブライアン・グティエレスに軽く接触した判定だった。この夜4点を取ってもおかしくないラウル・ヒメネスがこれを沈めた。

ここでトゥヘル監督は攻めるか守るかの選択を迫られ、守りを固める方を選んだ。ダン・バーンを投入し、5-3-1の布陣でメキシコの波状攻撃を凌ぐ。ジョーダン・ピックフォードがパンチで弾き、バーンがヘディングでクリア。ケインでさえ自陣ペナルティエリアに戻り、ボールを蹴り出していた。楽な展開ではなかったが、これが当然の展開だったのかもしれない。

GOALがメキシコシティでの試合の勝者と敗者を分析する……

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    受賞者：ジュード・ベリンガム

    ジュード・ベリンガムはここ半年、決定力がある、態度が大きい、モーガン・ロジャースの控えなど、さまざまな評価を受けてきた。 しかしこの試合で彼が示したのは、近年のイングランド代表MFで最も完成されたパフォーマンスだった。トゥヘル監督は4-4-2に近い布陣を採用し、ベリンガムはケインに近い位置でプレー。彼はレアル・マドリードでの1年目で得点記録を塗り替えたときのように、鋭い決定力を示した。2つのゴールはほぼ同じ動きから生まれた。外から内へ切り込み、正確なフィニッシュで仕留めた。

    その後50分間も粘り強くプレーし、中央のMFとして機能し、右サイドへ移る場面もあった。終盤には前線に位置取り、流れを切り、チームを救った。しかも彼は、準々決勝出場のために警告を避ける必要があった。メキシコは何度も挑発したが、ベリンガムは食いつかなかった。

    ならば、こう言おう。彼はワールドクラスだ。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    優勝者：トーマス・トゥヘル

    トゥヘル監督は今週初めに「イングランドが勝ち進むには、必ずしも華やかなサッカーは必要ない」と語った。この発言は一部で批判された。しかしその主張は、この試合で証明された。

    イングランドは華やかさこそなかったが、トゥヘルにとっては理想的な展開となった。彼は序盤から戦術を微調整し、明確なゲームプランを提示した。 イングランドは序盤20分、メキシコにほとんどチャンスを与えなかった。その後、絶妙なタイミングでカウンターを仕掛け、ゴールを奪った。試合が混沌とし始めた際も、トゥヘルは冷静さを保った。5バックは午前3時にパブで観戦していたファンには不評だったかもしれないが、機能した。ヘディングで優位に立つためバーンを投入した采配も賢明だった。

    さらに、コンゴ民主共和国戦で途中出場し印象を残したアンソニー・ゴードンも90分間走り続けた。試合を通じてイングランドは2つのフォーメーションと4つのスタイルを使い分け、多くの選手が複数のポジションをこなした。すべてを冷静に統率した Tuchel の采配が光った。

  • QuansahGetty

    敗者：ジャレル・クアンサ

    クアンサは右サイドバックで先発した。イングランドはこのポジションが薄く、怪我から回復途中のリース・ジェームズに代わってトゥヘル監督の唯一の選択肢だった。約50分間は安定していた。メキシコで最も活躍したキノーネスも、得点以外は目立たなかった。クアンサのボール扱いも堅実だった。

    しかし50分、彼は愚かとも思えるレッドカードを犯した。軽率というより興奮しすぎだった。勝ちたいという思いが空回りし、高すぎるタックルで相手ベンチを怒らせた。審判の判定に文句は言えない。

    幸いイングランドには致命傷にならなかったが、クアンサが再び出場できるかは不透明だ。

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    最優秀選手：ジョーダン・ピックフォード

    「ゴールキーパーとしてしっかりしなければ」と肝に銘じる絶好の機会だ！ イングランド代表のピックフォードとエバートンのピックフォードは、まるで別人のように見える。エバートンではミスを1、2回犯し、いつも堅実ではない。だが代表ではユニフォームに溶け込むかのように実力を発揮する。

    今回は、粘り強い守りで存在感を示した。前半にはヒメネスのシュートを2度止め、チームを救った。 後半も指示を飛ばし、クロスに飛び出し、パンチで弾き、味方を鼓舞する蹴り出しで流れを変えた。彼は現代的なGKではない。荒削りで、派手なプレーを好む。だがこの日は、その気迫がチームを救った。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：メキシコ

    3つの開催国の中から2つが早くも敗退した。今回のメキシコ代表は奇妙なチームだ。チームバランスが悪く、質も不足し、高齢のヒメネスと若手のジルベルト・モラに依存している。同じ時期に成長し、同じ場所で鍛えられ、真のアイデンティティを見出したまとまりのあるグループは存在しない。だからこそ、ハビエル・アギーレ監督は5月中旬にワールドカップに向けた合宿を招集したのだ。

    とはいえ、メキシコは選手たちの能力以上の結果を出した。グループステージを首位で突破し、復活したエクアドルをノックアウトステージで下した。良いサッカーも見せていた。 だが、質で上回る相手には脆さ露呈。高速攻撃を止められる守備も、愚かなPKを避ける経験も、低ブロックを崩すアイデアも不足していた。終盤のクロス連発は観客を沸かせたが、イングランドにとっては容易に対処できるレベルだった。

    格上相手に負けるのは当然だとしても、この「サッカーの大聖堂」での敗戦は痛手だ。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝：イングランドのワールドカップでの実力

    まさにジェットコースターだ。一歩引いて見れば、今の状況は悪くない。イングランドは1度は圧勝し、2度は苦戦しながらも勝ち、アステカでの一戦も乗り切った。適応力があり、重要な場面でゴールを決め、ミスも少ない。トゥヘル監督が約束した「完璧なコントロール」とは程遠い。それでも、有望なワールドカップの戦いをまずまず切り抜けてきた。

    そして、こうした夜を経て、ようやく少し夢を見られるのかもしれない。今のメキシコ代表が世界最強ではないとしても、アステカ・スタジアムには確かな神話がある。 高地で雨が降り、90分以上もファンに罵声を浴びせられるこの地で勝つのは本来不可能だ。サッカー界に真の「要塞」と呼べるスタジアムは少ないが、ここはその一つだ。この地で結果を出す難しさは、いくら強調しても足りない。

    とはいえ、ここから先も楽ではない。それでもこの勝利はイングランドの生き残りを決め、さらに希望も与えた。マイアミでのノルウェー戦は厳しいが、標高やカフェインの話はもうない。今はサッカーの質がすべてだ。イングランドは、その魅力で戦える。