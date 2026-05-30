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王者が帰還！フランチェスコ・トッティがローマとの交渉に臨む。ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督は、このイタリアのレジェンドに重要な役割を与えるよう求めている。
ガスペリーニ監督は、トッティの実戦復帰を強く望んでいる。
ガスペリーニ監督はローマの体制再構築に注力しており、ガゼッタ紙によると、長期プロジェクトでトッティを重要な役割と位置づけている。監督はトッティを象徴ではなく、スポーツ部門で実務を担う人物として起用する方針だ。
ガスペリーニはすでにトッティと強い信頼関係を築いており、3月にローマ中心部で行われた夕食会はその象徴だ。会談では、トッティの経験がチームにどう貢献できるかを具体的に検討した。ガスペリーニは「彼のような選手をどう活用すべきか、私なりの考えがある」と語っている。
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大使から経営陣へ
ローマのオーナーであるフリードキン・グループは当初、トッティに名誉かつ儀礼的な役割での復帰を想定していた。クラブ幹部は、トッティを「100周年記念アンバサダー」として迎え、創立100周年に向けた移行を支援する1年契約を提示した。契約は2028年まで延長可能な条件だった。
だが業務内容と報酬で折り合いがつかず、交渉は停滞した。 報道によると、ローマの提示額は年俸50～60万ユーロだったのに対し、トッティはほぼ倍の金額を要求。さらに彼はより影響力のある役職も望んでおり、双方の間には2か月間の沈黙が続いた。しかしガスペリーニ監督は、この沈黙を打破する決意を固めている。
チームとクラブをつなぐ重要な架け橋
ガスペリーニ監督は、トッティへの期待を国際イベントやマーケティングの域に留めない。彼は伝説の背番号10を、トップチームと経営陣をつなぐ不可欠な架け橋と位置づける。ロッカールームの雰囲気を「読み取り」、問題が深刻化する前に解決へ導く「フィルター」として機能すると信じるからだ。
トッティに実務を任せることで、ガスペリーニは彼の経験を生かし、トリゴリアの安定を維持したい考えだ。報道によると、ガスペリーニはフリードキン家にも当初の姿勢を見直すよう強く求め、トッティが現場にいれば現在の経営に欠ける組織的知見が得られると主張している。
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フリードキン・オーナーシップとの新たな協議が予定されている
ガスペリーニ監督が要求を明確にしたため、ローマの経営陣は早ければ来週にも再交渉に臨む。新スポーツディレクターのトニー・ダミコ氏の就任も同時期の見込みで、クラブは来季戦略の最終調整に入る。フリードキン家はトッティの期待に沿う改訂案を提示するとされる。