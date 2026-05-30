ローマのオーナーであるフリードキン・グループは当初、トッティに名誉かつ儀礼的な役割での復帰を想定していた。クラブ幹部は、トッティを「100周年記念アンバサダー」として迎え、創立100周年に向けた移行を支援する1年契約を提示した。契約は2028年まで延長可能な条件だった。

だが業務内容と報酬で折り合いがつかず、交渉は停滞した。 報道によると、ローマの提示額は年俸50～60万ユーロだったのに対し、トッティはほぼ倍の金額を要求。さらに彼はより影響力のある役職も望んでおり、双方の間には2か月間の沈黙が続いた。しかしガスペリーニ監督は、この沈黙を打破する決意を固めている。