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王の手…ゲームオーバー：サラーが大掛かりな罠に嵌る

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具体的な証拠とレッズのスター選手への告発が、強制退団の経緯を浮き彫りにしている

サッカーもチェスも同様で、戦いは必ずしも直接的な攻撃で決着するわけではなく、計算された一連の手によって決まる。貴重な駒を犠牲にすることが一時的な損失に見える時こそ、王を倒す道が開かれるのだ。

リヴァプールの地では、どんなに輝かしいスターであっても、すべてはシステム次第であり、いつヒーローを生み出し、いつ彼らに最後の幕を閉じるかは、システムだけが知っている。

今日、「エジプトの王」モハメド・サラーの旅が終わりに近づく中、この物語は衝撃的なサプライズというよりは、彼が自己の勝利を最も強く感じた瞬間に、レッズの伝説の運命を再構築した、積み重なった多くの細かな出来事の必然的な結果のように思える。

  • 始まりの瞬間…伝説の幕開け

    すべては2017年の夏にさかのぼる。ユルゲン・クロップはバイエル・レバークーゼンのユリアン・ブランドトの獲得に傾いていたが、ミールウッドの閉ざされた会議室で、当時のスポーツディレクターであるマイケル・エドワーズが決定的となる統計レポートを提示した。 エドワーズはサラーをチェルシーで失敗したウイングとは見なさなかった。むしろ、高い「期待得点（xG）」と、スタンフォード・ブリッジを去りフィオレンティーナやローマで、スパレッティのような名将たちの指導の下、忍耐強く才能を磨き上げたことで驚異的に向上したフィジカル能力に注目したのだ。

    彼が認めたその爆発的なフィジカルと得点能力は、クロップが採用する「ハイプレス」に完璧に適合していた。

    エジプト人選手はわずか4200万ユーロで獲得され、あらゆる記録を塗り替える得点マシンへと変貌を遂げた。まさに、データがその威力を証明した瞬間だった。

    しかし、チェスのゲームのように劇的な皮肉なことに、「キング」を信頼して盤上に置いたその手こそが、統計の曲線が下降し始めた時、彼の伝説を解体することを決めたのである。

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  • 戦略的転換……刷新という偽装

    2025年の春頃、サラーの契約は終了間近となり、ファンのプレッシャーは高まっていた。選手の代理人であるラミー・アッバスは、X（旧Twitter）を通じて、サウジアラビアからの天文学的なオファーがあることをほのめかしていた。 そうした緊張感が高まる中、マイケル・エドワーズがクラブのオーナーであるフィノウェイ・グループの組織に、サッカー部門オペレーション責任者として復帰した。ここで、野心、役割、そしてビジョンも変化し、リチャード・ヒューズがスポーツディレクターに就任した。これにより、彼らの到着前にすでに退団を表明していたクロップ後の時代が築かれることになった。

    より明確に言えば、エドワーズはもはや単一のチームだけでなく、（フィンウェイ・グループの）組織全体、そして数年、ひいては複数のクラブにわたる財政的・技術的な持続可能性を担うことになった。

    当時、サラーのフリー移籍は巨額の損失を意味し、彼らの就任と時期が重なり、すべてを混乱させる恐れがあった。そのため、あらゆる兆候が示すように、エドワーズは戦術的な決断を下したのだ。 契約を更新し、いかなる犠牲を払っても嵐をやり過ごすこと。特に、昨シーズンの終了時にサラーが記録した驚異的な数字を鑑み、サラーと彼の代理人はクラブとその経営陣をファンのプレッシャーの下に置いたからだ。

    サラーは2025年4月、週給40万ポンドに加え、成績連動型インセンティブを含む2年契約にサインした。

    公式写真は祝賀ムードに満ちていたが、舞台裏では目的は明確だった。「資産」の価値を守ること。そして、ピッチでのプレーが物語の結末を決めることになる。

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  • 戦術の転換……そして率直な非難

    アーネ・スロット監督の就任に伴い、チームの哲学は一変した。チームは「ワンチーム」を掲げ、夏の移籍市場での大型補強や巨額の資金投入により、「超一流のスター選手」に依存しない体制を築いた。

    時が経つにつれ、クラブ首脳陣が毎週チェックしているサラーのフィジカルデータには、ペナルティエリア内でのタッチ数など、一部の攻撃指標において低下が見られるようになった（一部の分析によれば最大25％の減少）。これは個人的な問題ではなく、戦術的な問題だった。システムが最優先されたのだ。

    スロットはローテーションを体系的に実施した。サラーは重要な試合でベンチに下がり、その役割は縮小していった。 

    そして2025年12月、リーズ・ユナイテッドとの3-3の引き分け試合で長時間ベンチに留められた後、サラーは公の場で爆発し、クラブを直接非難した。「クラブは、あたかも私がここでの問題であるかのように、私を犠牲にしようとした。私はそうではない」。

    そして、自身の希望通り契約更新が成立したかのように見せかけた後、陰謀を暴く決定的な一言を放った。「誰かが、すべての責任を私に押し付けようとしているのは明らかだ。誰かが、私をクラブに留めておきたくないのだ」と、当初は気づかなかった疎外計画を実行するために裏で暗躍する者たちを非難した。

    選手は軽視されていると感じていたが、クラブ寄りのメディアは、彼に全面的に依存することなく、一部の期間におけるチームの成績向上に焦点を当てていた。

    彼のイメージは徐々に「不当に扱われた王」から「天文学的な年俸を受け取りながら守備の要求に適応できないスター」へと変わり、ジェミー・キャラガーやルーニー、スコールズらを筆頭とするメディアからの激しい批判に日々さらされていた。

    結局、サラーは絶対的なサポーターの支持の一部を失い、クラブ経営陣は議論を「なぜチームのレジェンドが疎外されるのか？」から「選手の利益はチームの利益よりも優先されるのか？」へと転換させることに成功した。

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  • 巧妙な戦術……成功した作戦と財政的な勝利

    経済的には、この計画は成功だった。もしサラーが2025年にフリーで移籍していたら、クラブは7000万～1億ユーロと推定されていた市場価値を失っていたはずだが、契約更新によりエドワーズは理論上の「再販価値」を維持し、さらにクラブと選手間の合意によって、移籍金なしで早期退団を認めることとなった。

    英紙『ザ・サン』の報道によると、昨夏サラーの契約更新に至った交渉の中で、エジプト人選手は2000万ポンド（約2300万ユーロ）の忠誠ボーナスを要求していた。当初の契約は2027年夏まで続く予定だった。

    契約を終了させるために双方が合意した新たな取り決めにおいて、サラーはこの報奨金を放棄する代わりに、今夏の退団を認められた。

    その結果はどうなったか？数百万ポンドに上る巨額の給与負担が軽減されたことに加え、シーズン終了時の「ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）」規則に対する対応の柔軟性が高まった。これらすべてが、2026年の夏に向けた道筋を整えることになる。その夏には、「サラー後のチーム」を構築するための大規模な投資が行われ、クロップ監督の影から完全に脱却する可能性がある。

  • 王の手…伝説の終焉

    結局、モハメド・サラーの旅は、アンフィールドでのいつもの涙で幕を閉じることはなかった。「エジプトの王」による退団の発表は、静かな公式の別れの挨拶となった。

    エドワーズは2017年、データの正確さを信じて「得点マシン」を解き放った。そして、純粋に経営的・経済的な観点から、彼がクラブのリソースや戦術的なスペースを消費し始めたとき、彼は同じ正確さで彼を解体することを決断した。

    サラーは自らタイミングを選んだと信じながら去っていくが、実のところ――リヴァプールの内部事情と同様に――「システム」こそが最終的な線を引き、最終的に全く躊躇なくこう告げたのだ。「チェックメイト。ゲームオーバーだ。」