アーネ・スロット監督の就任に伴い、チームの哲学は一変した。チームは「ワンチーム」を掲げ、夏の移籍市場での大型補強や巨額の資金投入により、「超一流のスター選手」に依存しない体制を築いた。

時が経つにつれ、クラブ首脳陣が毎週チェックしているサラーのフィジカルデータには、ペナルティエリア内でのタッチ数など、一部の攻撃指標において低下が見られるようになった（一部の分析によれば最大25％の減少）。これは個人的な問題ではなく、戦術的な問題だった。システムが最優先されたのだ。

スロットはローテーションを体系的に実施した。サラーは重要な試合でベンチに下がり、その役割は縮小していった。

そして2025年12月、リーズ・ユナイテッドとの3-3の引き分け試合で長時間ベンチに留められた後、サラーは公の場で爆発し、クラブを直接非難した。「クラブは、あたかも私がここでの問題であるかのように、私を犠牲にしようとした。私はそうではない」。

そして、自身の希望通り契約更新が成立したかのように見せかけた後、陰謀を暴く決定的な一言を放った。「誰かが、すべての責任を私に押し付けようとしているのは明らかだ。誰かが、私をクラブに留めておきたくないのだ」と、当初は気づかなかった疎外計画を実行するために裏で暗躍する者たちを非難した。

選手は軽視されていると感じていたが、クラブ寄りのメディアは、彼に全面的に依存することなく、一部の期間におけるチームの成績向上に焦点を当てていた。

彼のイメージは徐々に「不当に扱われた王」から「天文学的な年俸を受け取りながら守備の要求に適応できないスター」へと変わり、ジェミー・キャラガーやルーニー、スコールズらを筆頭とするメディアからの激しい批判に日々さらされていた。

結局、サラーは絶対的なサポーターの支持の一部を失い、クラブ経営陣は議論を「なぜチームのレジェンドが疎外されるのか？」から「選手の利益はチームの利益よりも優先されるのか？」へと転換させることに成功した。

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