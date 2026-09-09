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率直なジュード・ベリンガム、レアル・マドリーがインテルに競り勝つも僅差のスコアは自分の責任だと認める
欧州での戦いを終えての自己分析
レアル・マドリーはサンティアゴ・ベルナベウでインテルを相手に苦しみながらも2-1で勝利し、欧州制覇への新たな挑戦をスタートさせた。ただ、試合後の見出しを支配したのは、ベリンガムの率直な告白だった。MFは試合を通じて大きな影響力を発揮した一方で、ゴールネットを揺らせなかったことが重くのしかかっており、試合終了後にメディア対応した際にもその思いを隠さなかった。多くの選手であればチームとしての結果に目を向けるところだが、元ボルシア・ドルトムントのスターが気にかけていたのは、自身がピッチに残してしまった決定機だった。
「非常にいいチームを相手に、耐えなければならない時間帯があった」とベリンガムは語った。「彼らがイタリア王者であるのには理由があるし、逆に僕たちが彼らを苦しめた時間帯もあった。特にカウンターで、うまくボールを動かせていた時だ。先週末のベティス戦でも似たようなことがあった。あの時はチャンスを決め切れなかった」
「今日はもっと大差で試合を終えられたはずだ。僕自身も含めてチャンスはあったけど、チャンピオンズリーグでは苦しむ時間は必ずある。失点は1つだけだったし、DF陣はとてもよくやってくれた。でも、偉大なチームは隙を見つけるものだ」
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決定機逸に対する不満
このイングランド人MFは、自分が試合を決めるべきだったと感じた2つの場面に対して、特に厳しい自己評価を下した。インテルGKジョゼップ・マルティネスと対峙したベリンガムは、絶好の得点機を迎えながらも最後の仕上げを欠き、それが試合終盤にチームメートへ不必要なプレッシャーをかけることになったと考えている。23歳は、決定的なチャンスを2度逃したと振り返り、相手GKを称賛しつつも、それを自らの決定力不足の言い訳にはしなかった。
「決まると思った。最初のチャンスでは、GKがどこからともなく現れた。ボールが自分のところにこぼれてきて、『これはゴールだ』と思った。でも、どこから出てきたのか分からないようなところから腕を伸ばしてきた。2回目はボールが少し見えるのが遅れたし、前に人もいた。トラップしようとして、かなりうまく蹴れたと思う。でもまた、どこからともなく素晴らしいセーブが出てきた。自分が決めていれば、もっと楽にできていたはずだから悔しい。でも、これもサッカーの一部だ。別の日なら入っていたはずだ」とベリンガムは振り返った。
容赦ない自己批判
ベリンガムは、自身の決定機逸について技術的な側面をさらに詳しく説明し、とりわけブラヒム・ディアスが作り出したチャンスに言及した。その場面では考えすぎてしまったことを認めており、その結果としてプレーの遂行が崩れ、マルティネスに立て直す時間を与えてしまったという。こうした自己分析の深さは、スペインの首都で過ごすベリンガムの時間を象徴するものとなっており、どの大会であろうと、またスコアがどうであろうと、常に自身に最高水準を求め続けている。
「ブラヒムが浮き球を送ってきて、僕はボールを見ながら待っていた。ようやく来たけど、少し高く見えたから、ヘディングで決めるべきかと思った。でも結局、自分の考えにとらわれてしまって、それでもまだ良いチャンスにはできたけど、GKがうまく戻ってセーブした。今日は2本、決めなければいけないチャンスがあった。GKは良かったけど、僕はただボールをネットに入れないといけない」とベリンガムは述べた。
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モウリーニョの影響力、そして今後を見据えて
個人としてのパフォーマンスにとどまらず、ベリンガムはジョゼ・モウリーニョのクラブ復帰後、新体制の下でプレーできることへの興奮も語った。スペシャル・ワンは明らかにチームのメンタリティーに即座の影響を与えており、インテル戦での2得点につながったハイプレスのシステムを導入している。ベリンガムにとって、新たな戦術的セットアップの下での移行期間は負担ではなく、今後数カ月でチームが連係を深めていく中でのモチベーションの源となっている。
「素晴らしいよ。彼もスタッフも、ピッチ内外で基準を設定するという点で本当に素晴らしい。彼が自分のチームにどうあってほしいか、その価値観という意味でもね。僕たちは彼が何を求めているのかを理解しているし、みんながそれに乗っている。彼が自分のチームにどうプレーしてほしいのかも、僕たちはよく分かっている。今日、その植え付けている価値観が見えた。2つのゴールはいずれも、あのハイプレスから生まれたものだった。ポジティブな点はたくさんあるけど、改善すべきこともある。でもそれは普通のことだ。新しい監督がいて、新しいチームだからね。良い部分も、改善の余地がある部分も、僕は楽しんでいるよ」と締めくくった。
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