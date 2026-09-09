レアル・マドリーはサンティアゴ・ベルナベウでインテルを相手に苦しみながらも2-1で勝利し、欧州制覇への新たな挑戦をスタートさせた。ただ、試合後の見出しを支配したのは、ベリンガムの率直な告白だった。MFは試合を通じて大きな影響力を発揮した一方で、ゴールネットを揺らせなかったことが重くのしかかっており、試合終了後にメディア対応した際にもその思いを隠さなかった。多くの選手であればチームとしての結果に目を向けるところだが、元ボルシア・ドルトムントのスターが気にかけていたのは、自身がピッチに残してしまった決定機だった。

「非常にいいチームを相手に、耐えなければならない時間帯があった」とベリンガムは語った。「彼らがイタリア王者であるのには理由があるし、逆に僕たちが彼らを苦しめた時間帯もあった。特にカウンターで、うまくボールを動かせていた時だ。先週末のベティス戦でも似たようなことがあった。あの時はチャンスを決め切れなかった」

「今日はもっと大差で試合を終えられたはずだ。僕自身も含めてチャンスはあったけど、チャンピオンズリーグでは苦しむ時間は必ずある。失点は1つだけだったし、DF陣はとてもよくやってくれた。でも、偉大なチームは隙を見つけるものだ」