スカイは、FCバイエルン・ミュンヘンが今夏に契約解除条項を行使する例外チームではないと報じた。噂ではバイエルンはシュロッターベックにも関心があるという。

シュロッターベックは先週金曜日、2027年までの契約を2031年まで4年延長した。ただし2026年米・加・墨W杯後に発動できる解除条項も盛り込まれた。

代表での活躍次第で今夏にもビッグクラブへ移籍したい考えだ。

リヴァプールとマドリードは今夏、センターバックの補強が必要になる可能性がある。リヴァプールではイブラヒマ・コナテが今夏契約満了で、ヴィルジル・ファン・ダイクも34歳と年齢を重ねている。 レアル・マドリードではアントニオ・リュディガーとダヴィド・アラバの契約が切れる。少なくともアラバには新契約が提示されない見込みで、エデル・ミリタオもけがが多い。ただし、控えにはディーン・ホイセンとラウル・アエンシオという若手センターバックがいる。