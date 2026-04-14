『Sport Bild』によると、このセンターバックがボルシア・ドルトムントとの契約延長時に盛り込んだ条項を利用できるのは、レアル・マドリード、リヴァプールFC、そして名前の明かされていない1クラブのみだという。
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獲得できるのは3強のみだが、懸念も残る。BVBニコ・シュロッターベックの契約解除条項の新たな詳細が判明した。
スカイは、FCバイエルン・ミュンヘンが今夏に契約解除条項を行使する例外チームではないと報じた。噂ではバイエルンはシュロッターベックにも関心があるという。
シュロッターベックは先週金曜日、2027年までの契約を2031年まで4年延長した。ただし2026年米・加・墨W杯後に発動できる解除条項も盛り込まれた。
代表での活躍次第で今夏にもビッグクラブへ移籍したい考えだ。
リヴァプールとマドリードは今夏、センターバックの補強が必要になる可能性がある。リヴァプールではイブラヒマ・コナテが今夏契約満了で、ヴィルジル・ファン・ダイクも34歳と年齢を重ねている。 レアル・マドリードではアントニオ・リュディガーとダヴィド・アラバの契約が切れる。少なくともアラバには新契約が提示されない見込みで、エデル・ミリタオもけがが多い。ただし、控えにはディーン・ホイセンとラウル・アエンシオという若手センターバックがいる。
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BVBはニコ・シュロッターベックの後任を探すため、あと6週間ある。
『Sport Bild』によると、シュロッターベック選手の契約条項は移籍期間全体ではなく7月中旬まで、つまりワールドカップ決勝（7月19日）の前後まで有効だ。クラブが条項を行使するなら、その期日までに決定する必要がある。 一方、『ルール・ナッハリヒテン』は8月28日のブンデスリーガ開幕まで有効と伝えている。移籍金は5000万～6000万ユーロと報じられている。
もし7月中旬で失効すれば、BVBは後継者探しに約6週間の猶予が残る。ドイツでは2026年の夏市場は7月1日～8月31日の予定。
先週末のホームゲームでは、ドルトムント対レバークーゼンの試合でシュロッターベックにブーイングが起きた。ファンは彼の忠誠心表明を偽善的に感じたようだ。
ニコ・シュロッターベックのBVBでの成績
出場
ゴール
アシスト
イエローカード
退場
156
10
18
26
3