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「獲得すべきだ」――1999年の「トレブル」達成者がマンチェスター・ユナイテッドにブラッドリー・バーコラとデシレ・ドゥエの獲得を助言。PSGのスーパースターFWたちがプレミアリーグの注目を浴びている
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マンチェスター・ユナイテッドは、優勝祝賀を「プロジェクト150」の一環にしたいと考えている。
ユナイテッドは来季、欧州トップリーグに復帰。マイケル・キャリックが「眠れる巨人」を覚醒させた。2025-26シーズンの3位入りを功績に、彼は2年間の完全移籍契約を結んだ。
欧州のエリート大会に復帰した今、課題は基盤を強固にすること。オールド・トラッフォードでは10万席の新スタジアム計画が進行中だ。
「プロジェクト150」を始動させ、2028年の節目の前にプレミアリーグとWSL制覇を目指す。
ティエレマンスとサントスが中盤の要に加わった
キャリック監督は結果が求められており、補強が急務だ。カゼミーロが退団したため、中盤にはアンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスを加えた。2人ともプレミアリーグでプレーした経験を持つ。
今後も得点力向上を見据えた補強が予定されている。バルセロナへレンタル移籍したマーカス・ラッシュフォードの将来は依然不透明だが、もう1人スピードのあるウインガーを加える価値はある。
フランス代表のバルコラと、W杯に出場したドゥエは条件を満たす。2人はPSGでポジション争いが激しく、プレミア挑戦を受け入れる余地がある。
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マンチェスター・ユナイテッドはバルコラとドゥエのどちらを獲得すべきか？
マンチェスター・ユナイテッドが獲得を狙う選手たちについて、1999年のトレブル達成メンバーであるヨークはBOYLE Sports and Sports Bettingとの提携でGOALに語った。「ブラッドリー・バーコラかデシレ・ドゥエ。私がキャリックならこの2人のどちらかを狙う」。 彼らは左でも右でも、攻撃陣が必要とするどこでもプレーできる。
「マーカス・ラッシュフォードが残りたいかどうか分からないが、ドゥエかバーコラを取ればいい。結果を出せるアタッカーが必要なら、この2人のどちらかだ。」
PSGが出口のドアを閉めていない
移籍情報に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏は、パルク・デ・プランスで「退団への扉」がわずかに開いていると示唆した。同氏はYouTubeチャンネルでこう語った。「10日前まで、バルコラは『手放せない』とされていた。だが今は多くのクラブが関心を示している。つまり、彼はそれほど『手放せない』わけではない。
私の見方は変わらない。4月、5月、6月、そして今も、ブラッドリー・バルコラが今夏PSGを去る可能性があると伝えてきた。彼が去るかどうかは、クラブが提示する金額次第だ。関心は強く、バルコラはPSGと新契約交渉をしていないため、『手放せない』存在ではない。」
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キャリック、2026-27シーズンの計画を練る
2029年まで契約が残るドゥエより、バルコラの方がパリを離れる可能性が高い。契約条件から、移籍金は高止まりする見込みだ。
守備陣の補強も目指すマンチェスター・ユナイテッドは、バルコラ獲得の資金を確保できるか、またこの23歳の才能が2026-27シーズンに向けてキャリックが組み上げる戦術に合うかを判断しなければならない。
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