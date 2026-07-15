「獲得すべきだ」――1999年の「トレブル」達成者がマンチェスター・ユナイテッドにブラッドリー・バーコラとデシレ・ドゥエの獲得を助言。PSGのスーパースターFWたちがプレミアリーグの注目を浴びている

ユナイテッドは来季、欧州トップリーグに復帰。マイケル・キャリックが「眠れる巨人」を覚醒させた。2025-26シーズンの3位入りを功績に、彼は2年間の完全移籍契約を結んだ。

欧州のエリート大会に復帰した今、課題は基盤を強固にすること。オールド・トラッフォードでは10万席の新スタジアム計画が進行中だ。

「プロジェクト150」を始動させ、2028年の節目の前にプレミアリーグとWSL制覇を目指す。