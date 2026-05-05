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「獲得したい選手」の獲得は必須：FCバイエルン、大型移籍へ次の段階へ

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バイエルンはニューカッスルのアンソニー・ゴードン獲得へ動きを強めた。

デイリー・メール紙によると、ドイツの最多優勝クラブはニューカッスル・ユナイテッドと接触し、この多才な攻撃的選手について最初の移籍打診を行ったという。

  • 同紙によると、現時点で本格的な交渉は始まっていない。まずはニューカッスルが求める移籍金を探る段階であり、その額は相当になると見込まれる。 

    報道によると、ニューカッスルは8600万ユーロ以上の提示がなければ交渉に応じない構えだ。一方で、クラブはゴードンが来夏新天地を求める意向で、バイエルン・ミュンヘンへの移籍に関心を持っていることも把握している。

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    ハリー・ケインはアンソニー・ゴードンをバイエルン・ミュンヘンへ移籍するよう説得しているようだ。

    プレミアリーグからバイエルン・ミュンヘンに移籍し、すぐに世界トップクラスに成長したマイケル・オリゼの例は、ゴードンがFCB加入を検討する大きな要因だ。 

    さらに、同郷で代表主将のハリー・ケインもゴードンに接触し、FCB移籍を勧めているという。代理人のゴードン・スティピック＝ウィプフラーも数週間前にミュンヘンでクラブ幹部と交渉した。

    Skyによると、金額や年俸、契約期間を盛り込んだ草案もすでに存在し、移籍が実現すればゴードンは5年契約を結ぶ見込みだ。 

    ただし、ニューカッスルが求める移籍金が高く、実現まではまだ距離がある。さらに、バルセロナも獲得レースに参入したと『SportとRAC1が伝えている。同メディアによると、ゴードンの代理人はバルサSDデコとも接触済みだという。

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    FCバイエルンは、本当はRBライプツィヒのヤン・ディオマンデが欲しかったようだ。

    一方、バイエルンはコスパの高い代替選手を探し始めた。ルイス・ディアスが左WGで好パフォーマンスを続け、ハリー・ケインがセカンドストライカーの座を占めているため、ゴードンは当面、本来のポジションで起用される見込みだ。 それでもSkyは4月初め、ゴードンが2～3ポジションをこなせるため、バイエルンにとって「絶対的な獲得候補」と報じた。

    一方、米メディア『ザ・アスレティック』は、バイエルンの最優先ターゲットはRBライプツィヒのヤン・ディオマンデで、移籍金は1億ユーロ超と報じた。FCBには高すぎた。 

  • 今シーズンのアンソニー・ゴードンの成績

    出場ゴールアシストイエローカード退場
    4617541
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