プレミアリーグからバイエルン・ミュンヘンに移籍し、すぐに世界トップクラスに成長したマイケル・オリゼの例は、ゴードンがFCB加入を検討する大きな要因だ。

さらに、同郷で代表主将のハリー・ケインもゴードンに接触し、FCB移籍を勧めているという。代理人のゴードン・スティピック＝ウィプフラーも数週間前にミュンヘンでクラブ幹部と交渉した。

Skyによると、金額や年俸、契約期間を盛り込んだ草案もすでに存在し、移籍が実現すればゴードンは5年契約を結ぶ見込みだ。

ただし、ニューカッスルが求める移籍金が高く、実現まではまだ距離がある。さらに、バルセロナも獲得レースに参入したと『Sport』とRAC1が伝えている。同メディアによると、ゴードンの代理人はバルサSDデコとも接触済みだという。