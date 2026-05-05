デイリー・メール紙によると、ドイツの最多優勝クラブはニューカッスル・ユナイテッドと接触し、この多才な攻撃的選手について最初の移籍打診を行ったという。
翻訳者：
「獲得したい選手」の獲得は必須：FCバイエルン、大型移籍へ次の段階へ
同紙によると、現時点で本格的な交渉は始まっていない。まずはニューカッスルが求める移籍金を探る段階であり、その額は相当になると見込まれる。
報道によると、ニューカッスルは8600万ユーロ以上の提示がなければ交渉に応じない構えだ。一方で、クラブはゴードンが来夏新天地を求める意向で、バイエルン・ミュンヘンへの移籍に関心を持っていることも把握している。
- Getty Images Sport
ハリー・ケインはアンソニー・ゴードンをバイエルン・ミュンヘンへ移籍するよう説得しているようだ。
プレミアリーグからバイエルン・ミュンヘンに移籍し、すぐに世界トップクラスに成長したマイケル・オリゼの例は、ゴードンがFCB加入を検討する大きな要因だ。
さらに、同郷で代表主将のハリー・ケインもゴードンに接触し、FCB移籍を勧めているという。代理人のゴードン・スティピック＝ウィプフラーも数週間前にミュンヘンでクラブ幹部と交渉した。
Skyによると、金額や年俸、契約期間を盛り込んだ草案もすでに存在し、移籍が実現すればゴードンは5年契約を結ぶ見込みだ。
ただし、ニューカッスルが求める移籍金が高く、実現まではまだ距離がある。さらに、バルセロナも獲得レースに参入したと『Sport』とRAC1が伝えている。同メディアによると、ゴードンの代理人はバルサSDデコとも接触済みだという。
- Getty Images
FCバイエルンは、本当はRBライプツィヒのヤン・ディオマンデが欲しかったようだ。
一方、バイエルンはコスパの高い代替選手を探し始めた。ルイス・ディアスが左WGで好パフォーマンスを続け、ハリー・ケインがセカンドストライカーの座を占めているため、ゴードンは当面、本来のポジションで起用される見込みだ。 それでもSkyは4月初め、ゴードンが2～3ポジションをこなせるため、バイエルンにとって「絶対的な獲得候補」と報じた。
一方、米メディア『ザ・アスレティック』は、バイエルンの最優先ターゲットはRBライプツィヒのヤン・ディオマンデで、移籍金は1億ユーロ超と報じた。FCBには高すぎた。
今シーズンのアンソニー・ゴードンの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 46 17 5 4 1