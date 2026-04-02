レアル・マドリードのスター選手、キリアン・エムバペが、自身のキャリアにおける衝撃的な舞台裏を明かした。特に、決定的なPKを外した後に人種差別的な侮辱を受けたこと、批判への対応、ピッチ内での人間関係、さらにはマドリードでのユーモラスなエピソードについても語っている。
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「猿呼ばわりされて、まるで死んだような気分だった」…ムバッピが苦い瞬間を振り返り、ハキミとのワールドカップの思い出を語る
記者との懇談会
『マルカ』紙が報じたインタビューで、このフランス人スターは率直に語り、次のように強調した。「インタビューにはうんざりだ。記者は、あなたが言いたくないことを言わせるためにいる。そして、あなたは彼が聞きたいことを言いたくない。まるでボクシングの試合のようだ」
少し守ります
ムバッペは、レアル・マドリード移籍以来、自身の守備面でのパフォーマンスについて向けられている批判に触れ、「僕は他の選手より少し守備が苦手で、それが時に問題になることもある」と語った。
そしてこう付け加えた。「確かに守備の頻度は少ないが、自分が守備に回った時はチームに確かな影響を与えていると感じている。レアル・マドリードでは、私が守備に回ると、他の選手たちも同じように動いていることが分かる」
さらに、「そのことで批判されるが、建設的な批判だから気にならない」と続けた。
「僕を猿呼ばわりした」
このフランス人スターは、ユーロ2020のスイス戦で決勝となるPKを失敗した際、自身のキャリアで最も辛い瞬間の一つを振り返り、次のように語った。 「フランス代表を辞めたいと思った。フランスを自分の優先順位の中で非常に高い位置に置いていたことに気づいたが、一度失敗した途端、多くの人が私を『猿』と呼び、侮辱し始めた。そして自問した。『ピッチで戦っているのは、こんな人たちのためなのか？』と。」
彼は続けた。「その後の休暇は、まるで生ける屍のように過ごした。非常に高い地位から転落したのだ。フランス代表での最初の大会は2018年のワールドカップで、優勝して国民的英雄のような扱いを受け、当時はまだ若かった。それなのに、次の大会でそんな仕打ちを受けるなんて。辛いことだ。」
彼はフランスサッカー連盟の会長を訪ね、代表チームに復帰しない意向を伝えたが、決定的な返答を受けた。「本当に、私がお前をこのオフィスから出て行かせると思うのか？」
ハキミとワールドカップ……試練にさらされる友情
また、2022年ワールドカップの雰囲気を振り返り、特にモロッコ人の友人アシュラフ・ハキミについて、「『フットボールマネージャー』をプレイしながら毎日話していたんだ。勝ち進むにつれて、いつか互いに対戦することになるかもしれないと気づいていった」と語った。
さらに、「彼は『俺たちが勝ち上がる』と言っていたが、僕は『いや、僕たちだ』と返した」と付け加えた。
さらに、「準決勝の前も話し合っていたが、少し躊躇いもあった」と続けた。
フランスは準決勝でモロッコに勝利し、決勝でアルゼンチンと対戦。決勝ではリオネル・メッシ率いるアルゼンチンがPK戦で勝利を収めた。
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