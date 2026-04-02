「猿呼ばわりされて、まるで死んだような気分だった」…ムバッピが苦い瞬間を振り返り、ハキミとのワールドカップの思い出を語る

このフランス人スターは、ユーロ2020のスイス戦で決勝となるPKを失敗した際、自身のキャリアで最も辛い瞬間の一つを振り返り、次のように語った。 「フランス代表を辞めたいと思った。フランスを自分の優先順位の中で非常に高い位置に置いていたことに気づいたが、一度失敗した途端、多くの人が私を『猿』と呼び、侮辱し始めた。そして自問した。『ピッチで戦っているのは、こんな人たちのためなのか？』と。」

彼は続けた。「その後の休暇は、まるで生ける屍のように過ごした。非常に高い地位から転落したのだ。フランス代表での最初の大会は2018年のワールドカップで、優勝して国民的英雄のような扱いを受け、当時はまだ若かった。それなのに、次の大会でそんな仕打ちを受けるなんて。辛いことだ。」

彼はフランスサッカー連盟の会長を訪ね、代表チームに復帰しない意向を伝えたが、決定的な返答を受けた。「本当に、私がお前をこのオフィスから出て行かせると思うのか？」