スペインで14得点を挙げ、バルセロナをラ・リーガ制覇に導いたラッシュフォード。まもなく大きく様変わりしたマンチェスター・ユナイテッドに復帰する。

グレイ氏は、アカデミー出身のラッシュフォードが残留すれば出場機会が減ると警告し、「残留するなら控えに慣れる必要がある。彼は第一候補ではなく、毎週出場できない」と語った。 ムブエモ、クーニャ、セスコ、アマドなど、彼に追いつき、あるいは上回っている選手がいる」

さらにグレイ氏は、カタルーニャでの経験だけではイングランドの試合で求められるフィジカルに対応できないと指摘し、「スペインはイングランドとは違う。バルセロナではユナイテッドとは異なるレベルでプレーできたが、プレミアリーグのペースは100mphだ。プレシーズンで高いフィットネスレベルに到達しなければならない」と結んだ。