Jan Huebner
翻訳者：
独『ジャーマン・トリック』。ブロビーの悪夢のような負傷の最中にライバルがプレーを続け、激怒したドゥムフリースがキミッヒに詰め寄る
ブロビーの負傷の混乱の中、ドゥンフリースがドイツの得点に憤慨
オランダ代表の副主将デンゼル・ダンフリースは、木曜夜にヨハン・クライフ・アレーナで行われたドイツとのUEFAネーションズリーグでの1-1の引き分け後、フラストレーションをあらわにした。インテルの右サイドバックは、FWブライアン・ブロビーがピッチ上でハムストリングを押さえて倒れていたにもかかわらず、ドイツの選手たちがプレーを続け、その結果フェリックス・ヌメチャに先制点を許した場面に困惑を隠せなかった。
試合後に『ESPN NL』のインタビューに応じたダンフリースは、勝ち点1に満足する考えを否定し、オランダのようなサッカー大国であれば勝利を求めなければならないと強調した。
また、このスポーツマンシップを欠いた一連のプレーについて、自らピッチ上でドイツの選手たちに詰め寄ったことも明かした。
- Beautiful Sports International
DF、開幕戦でのキミッヒとドイツの駆け引きを痛烈批判
物議を醸したその場面を振り返り、ダンフリースは、ドイツの左ウイングが止めるふりをしてからヨシュア・キミッヒへパスを出し、得点につながる攻撃を組み立てた経緯を詳しく語った。30歳の同選手は、そのプレーは道義的に誤っているように感じたと認めつつ、オランダ代表が身につけなければならない冷徹さを示すものでもあったと述べた。
ダンフリースはさらに、フィルヒル・ファン・ダイクとメックス・メールディンクのゴールが2度取り消されたとはいえ、あの形で失点したことは受け入れられないと指摘した。
「あの左ウイングは、まるで止めるかのように僕を見て、そのあとキミッヒにボールを出した」とダンフリースは語った。「キミッヒがワールドクラスの選手だということは分かっている。でも、彼のやり方も分かっているし、プレーを続けるんだ。僕は彼らに詰め寄った。そう、実際にね。最終的には、あれは正しくなかったという感覚になる。でも、まさにそういうところが違いを生むんだ」
右サイドバック、シャビの高強度プレスとビジョンを称賛
新指揮官シャビ・エルナンデスの下での戦術的な変化について、ドゥムフリースは指揮官の明確でリスクを伴う指示を称賛した。また、1対1のプレスやライン間でのダイナミックなポジショニングを習得するため、チームがザイストで長時間かつ集中的なトレーニングを行ったことを明かした。
このDFは、後半に見せたチームの支配的な反応が、シャビの戦略的な手法の正しさを裏付けたと強調した。
「僕たちはとてもハードに、とても集中的に取り組んだし、シャビが何を求めているのかは明確だ」とドゥムフリースは説明した。「プレスではより勇気を持つこと、より多く1対1に行くこと、そしてボール保持をよりダイナミックにすることだ。彼は僕たちに自信を与え、『みんな、やってみろ。そのままやるんだ』と言ってくれた。僕たちがそれを実行できれば、とても危険なチームになれる」
- Box to Box Pictures
ダンフリース、ネーションズリーグ期間での連勝に照準
今後のセルビア戦、ギリシャ戦を見据え、ダンフリースはシャビの厳しいトレーニングによる身体的疲労への懸念を否定した。また、ブロビーのハムストリング負傷については、負荷の結果ではなく、その試合で起きた単発のアクシデントだと説明した。
オランダ代表は試合後のリカバリーを終えた後、日曜日のセルビア戦に向けてベオグラードへ移動する。
ダンフリースはチームメートに対し、後半の勢いを次戦につなげ、勝ち点3の獲得を目指すよう呼びかけた。
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