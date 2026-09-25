オランダ代表の副主将デンゼル・ダンフリースは、木曜夜にヨハン・クライフ・アレーナで行われたドイツとのUEFAネーションズリーグでの1-1の引き分け後、フラストレーションをあらわにした。インテルの右サイドバックは、FWブライアン・ブロビーがピッチ上でハムストリングを押さえて倒れていたにもかかわらず、ドイツの選手たちがプレーを続け、その結果フェリックス・ヌメチャに先制点を許した場面に困惑を隠せなかった。

試合後に『ESPN NL』のインタビューに応じたダンフリースは、勝ち点1に満足する考えを否定し、オランダのようなサッカー大国であれば勝利を求めなければならないと強調した。

また、このスポーツマンシップを欠いた一連のプレーについて、自らピッチ上でドイツの選手たちに詰め寄ったことも明かした。