【独占】VARの物議を醸す判定でアーセナルが優勝争いで勝利。マンCグアルディオラ監督の反応は？

ロンドン東部での波乱にも拘らず、グアルディオラ監督はロスタイムでのVAR介入に立ち止まらない。この出来事が優勝争いに与える影響を問われると、同監督は現実的な姿勢を示した。 「クリスタル・パレス戦に集中し、やるべきことを考える」と記者団に語った。「監督として学んだのは、コントロールできないことは忘れることだ。まだ十分にできていないことを改善し、プレミアリーグ優勝へ集中する。我々はまだ戦っている。次はクリスタル・パレスだ」。シティは優勝の望みを繋ぐために勝利が必要であることを理解している。