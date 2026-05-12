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【独占】VARの物議を醸す判定でアーセナルが優勝争いで勝利。マンCグアルディオラ監督の反応は？
物議を醸したVAR騒動を徹底検証
アーセナルは優勝争いを維持。しかしウェストハムのカラム・ウィルソンが後半終了間際に決めたゴールは、主審クリス・カヴァナとVAR担当ダレン・イングランドにより「パブロ・フェリペがGKデビッド・ラヤにファウル」との判定で取り消された。この判定は上位と下位の両陣営に大きな影響を与えた。 アーセナルは36試合で79点を獲得し、1試合少ないマンチェスター・シティに5点差をつけて首位。一方、ウェストハムは36点で18位と降格圏内であり、残留争いが続く。
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グアルディオラは次の課題へ視線を向ける
ロンドン東部での波乱にも拘らず、グアルディオラ監督はロスタイムでのVAR介入に立ち止まらない。この出来事が優勝争いに与える影響を問われると、同監督は現実的な姿勢を示した。 「クリスタル・パレス戦に集中し、やるべきことを考える」と記者団に語った。「監督として学んだのは、コントロールできないことは忘れることだ。まだ十分にできていないことを改善し、プレミアリーグ優勝へ集中する。我々はまだ戦っている。次はクリスタル・パレスだ」。シティは優勝の望みを繋ぐために勝利が必要であることを理解している。
パレスの試合日程とローテーションのジレンマ
ESPNによると、クリスタル・パレスは過密日程で混乱が生じている。オリバー・グラスナー監督は、5月27日のレイオ・バジェカーノとのカンファレンスリーグ決勝を前にメンバーをローテーションする可能性があると認めた。「私はアーセナルやマンチェスター・シティの責任を負わず、クリスタル・パレスの責任だけを負う」と語った。 パレスは水曜にシティをホームで迎え、日曜にブレントフォードと対戦。24日にアーセナル戦でリーグを締めくくる。ローテーションへの懸念はあるが、グアルディオラ監督は「彼らはプロフェッショナルだ。パレスはベストを尽くすだろう」と語った。
- AFP
トロフィーをかけた最後のスパート
結局、プレミアリーグ優勝は、両チームが終盤をどう乗り切るかで決まる。アーセナルが相手の失態を待ち、シティは残る試合で必ず勝つ必要がある。数日以内に、どちらが優勝してゴールラインを駆け抜けるか明確になる。