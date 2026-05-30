PSGのルイス・エンリケ監督は金銭的インセンティブより歴史を刻むチャンスに注目し、試合の重要性を強調した。

「チャンピオンズリーグを制する以上に大きなモチベーションはない」とエンリケ監督は語った。「明日、どちらが優れているか分かる。両チームともリーグ優勝を果たしたが、私は自分のチームに集中する。そうすれば最高の姿を見せられる。

「これは我々にとってのモチベーションの源だ。我々はすでに欧州屈指の強豪チームの一つとして歴史に名を刻んでいる。だが、我々が目指しているのはそれだ。いつまたチャンピオンズリーグの決勝に戻れるかは誰にも分からない。だからこそ、この機会を最大限に活かさなければならない。」