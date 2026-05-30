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【独占】PSGの全選手が、アーセナルを破りチャンピオンズリーグを制した場合に受け取るボーナス額
PSGの選手たちに、欧州での成功報酬として巨額の報奨金が提示された。
報道によると、パリ・サンジェルマンの選手たちは、アーセナルを破りチャンピオンズリーグで優勝すれば、1人約100万ユーロのボーナスを受け取る見込みだ。
『レキップ』紙によると、この制度はマルキーニョス、アクラフ・ハキミ、ウスマン・デンベレ、ヴィティーニャの4人によるリーダーグループが交渉した。スポーツディレクターのルイス・カンポス体制下でPSGは、個人成績よりチーム報酬を重視する方針に転換している。
昨季決勝でインテル・ミラノを5-0で下したPSGは2連覇を狙う。アーセナルに勝てば、クラブ史上最大級のチームボーナスが支払われる。
- AFP
エンリケは、そのトロフィーが十分なモチベーションになると主張している。
PSGのルイス・エンリケ監督は金銭的インセンティブより歴史を刻むチャンスに注目し、試合の重要性を強調した。
「チャンピオンズリーグを制する以上に大きなモチベーションはない」とエンリケ監督は語った。「明日、どちらが優れているか分かる。両チームともリーグ優勝を果たしたが、私は自分のチームに集中する。そうすれば最高の姿を見せられる。
「これは我々にとってのモチベーションの源だ。我々はすでに欧州屈指の強豪チームの一つとして歴史に名を刻んでいる。だが、我々が目指しているのはそれだ。いつまたチャンピオンズリーグの決勝に戻れるかは誰にも分からない。だからこそ、この機会を最大限に活かさなければならない。」
PSGのチーム文化が注目されている。
報道によると、PSGが大会で優勝した場合、トップチームの全選手が同じボーナスを receive する。以前の制度では有名選手が優遇されていたが、現在はチーム全体の貢献を評価する。そのため、出場機会の少ない選手でもレギュラー選手と同じ額のボーナスを受け取れる。
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PSGの新たな欧州制覇を阻むのはアーセナルだ
PSGはブダペストでのアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝に集中している。エンリケ監督率いるチームは欧州タイトル2連覇とエリートクラブとしての地位強化を狙う。選手たちには栄光と報酬がかかるが、クラブのメッセージは明確だ。トロフィー獲得が最優先だ。