【独占】PSGがアーセナルを破りチャンピオンズリーグを制した場合、全選手が受け取るボーナス額

PSGのルイス・エンリケ監督は金銭的インセンティブの重要性を控えめに語り、歴史を刻むチャンスに焦点を当てた。また、この一戦の重要性を強調した。

「チャンピオンズリーグを制する以上に大きなモチベーションはない」とエンリケは語った。「明日、どちらが優れているか分かる。両チームともリーグ優勝を果たしたが、私は自分のチームに集中する。そうすれば最高のパフォーマンスを示せる。

「これは我々にとってのモチベーションの源だ。我々はすでに欧州屈指の強豪チームの一つとして歴史に名を刻んでいる。だが、我々が目指しているのはそれだ。いつまたチャンピオンズリーグの決勝に進めるかは分からない。だからこそ、この機会を最大限に活かさなければならない。」