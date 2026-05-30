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【独占】PSGがアーセナルを破りチャンピオンズリーグを制した場合、全選手が受け取るボーナス額
PSGの選手たちに、欧州制覇の報奨金として巨額が提示された。
報道によると、パリ・サンジェルマンの選手たちは、アーセナルを破りチャンピオンズリーグで優勝すれば、1人約100万ユーロのボーナスを受け取る見込みだ。
『レキップ』紙によると、この制度はマルキーニョス、アクラフ・ハキミ、ウスマン・デンベレ、ヴィティーニャの4人によるリーダーシップグループが交渉した。スポーツディレクターのルイス・カンポス体制下でPSGは、個人インセンティブよりチーム報酬を重視している。
昨季決勝でインテル・ミラノを5－0で下したPSGは2連覇を狙う。アーセナルに勝てば、クラブ史上最大級のチームボーナスが支払われる。
- AFP
エンリケは、そのトロフィーだけで十分なモチベーションになると主張している。
PSGのルイス・エンリケ監督は金銭的インセンティブの重要性を控えめに語り、歴史を刻むチャンスに焦点を当てた。また、この一戦の重要性を強調した。
「チャンピオンズリーグを制する以上に大きなモチベーションはない」とエンリケは語った。「明日、どちらが優れているか分かる。両チームともリーグ優勝を果たしたが、私は自分のチームに集中する。そうすれば最高のパフォーマンスを示せる。
「これは我々にとってのモチベーションの源だ。我々はすでに欧州屈指の強豪チームの一つとして歴史に名を刻んでいる。だが、我々が目指しているのはそれだ。いつまたチャンピオンズリーグの決勝に進めるかは分からない。だからこそ、この機会を最大限に活かさなければならない。」
PSGのチーム文化が注目されている。
報道によると、PSGが大会で優勝した場合、トップチームの全選手が同じボーナスを receive する。以前の制度では有名選手が優遇されていたが、現在はチーム全体の貢献を重視している。そのため、出場が少ない選手でもレギュラーと同じ額を受け取れる。
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PSGの新たな欧州制覇を阻むのはアーセナルだ
PSGはブダペストでのアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝に集中している。エンリケ監督率いるチームは欧州タイトル2連覇でエリートクラブとしての地位を固めるチャンスがある。選手たちには栄光と報酬がかかるが、クラブのメッセージは明確だ。トロフィー獲得が最優先だ。