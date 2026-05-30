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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【独占】PSGがアーセナルを破りチャンピオンズリーグを制した場合、全選手が受け取るボーナス額

パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
アーセナル

パリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルに勝てば、選手たちは約100万ユーロの報奨金を受け取る。フランスの報道によると、これはクラブ経営陣が交渉した集団ボーナス契約の一部だ。

  • PSGの選手たちに、欧州制覇の報奨金として巨額が提示された。

    報道によると、パリ・サンジェルマンの選手たちは、アーセナルを破りチャンピオンズリーグで優勝すれば、1人約100万ユーロのボーナスを受け取る見込みだ。

    『レキップ』紙によると、この制度はマルキーニョス、アクラフ・ハキミ、ウスマン・デンベレ、ヴィティーニャの4人によるリーダーシップグループが交渉した。スポーツディレクターのルイス・カンポス体制下でPSGは、個人インセンティブよりチーム報酬を重視している。

    昨季決勝でインテル・ミラノを5－0で下したPSGは2連覇を狙う。アーセナルに勝てば、クラブ史上最大級のチームボーナスが支払われる。

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    エンリケは、そのトロフィーだけで十分なモチベーションになると主張している。

    PSGのルイス・エンリケ監督は金銭的インセンティブの重要性を控えめに語り、歴史を刻むチャンスに焦点を当てた。また、この一戦の重要性を強調した。

    「チャンピオンズリーグを制する以上に大きなモチベーションはない」とエンリケは語った。「明日、どちらが優れているか分かる。両チームともリーグ優勝を果たしたが、私は自分のチームに集中する。そうすれば最高のパフォーマンスを示せる。

    「これは我々にとってのモチベーションの源だ。我々はすでに欧州屈指の強豪チームの一つとして歴史に名を刻んでいる。だが、我々が目指しているのはそれだ。いつまたチャンピオンズリーグの決勝に進めるかは分からない。だからこそ、この機会を最大限に活かさなければならない。」

  • PSGのチーム文化が注目されている。

    報道によると、PSGが大会で優勝した場合、トップチームの全選手が同じボーナスを receive する。以前の制度では有名選手が優遇されていたが、現在はチーム全体の貢献を重視している。そのため、出場が少ない選手でもレギュラーと同じ額を受け取れる。

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    PSGの新たな欧州制覇を阻むのはアーセナルだ

    PSGはブダペストでのアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝に集中している。エンリケ監督率いるチームは欧州タイトル2連覇でエリートクラブとしての地位を固めるチャンスがある。選手たちには栄光と報酬がかかるが、クラブのメッセージは明確だ。トロフィー獲得が最優先だ。

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