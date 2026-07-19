ニュージャージーでのスペイン対アルゼンチン戦を前に、FIFAは優勝祝賀を改革し、NFLやNBA、MLBにならって大会優勝チームに特注のチャンピオンリングを授与すると発表した。

この新制度は、大会の栄誉を称える方法に変化をもたらす。従来通り選手とコーチには金メダルが授与されるが、宝石が散りばめられたリングは優勝者の戦利品に追加される新たな名誉となる。