(C)Getty images
翻訳者：
【独占】FIFAがファン向けに1,996個のスーパーボウル風記念品を準備中。優勝リングの価格は6桁に到達。
フットボールとアメリカの伝統が織りなす歴史的な融合
ニュージャージーでのスペイン対アルゼンチン戦を前に、FIFAは優勝祝賀を改革し、NFLやNBA、MLBにならって大会優勝チームに特注のチャンピオンリングを授与すると発表した。
この新制度は、大会の栄誉を称える方法に変化をもたらす。従来通り選手とコーチには金メダルが授与されるが、宝石が散りばめられたリングは優勝者の戦利品に追加される新たな名誉となる。
6桁の驚愕な価格が明らかになった
限定リングは30個が優勝チームに贈られ、一般販売用は1,996個製造される。ただし価格は11万2,000ポンドと高額だ。
リングは優勝チームのアイデンティティを反映し、片面にワールドカップトロフィー、もう片面にチームを象徴するデザインが刻まれる。サイズは個別調整が可能だ。
FIFAが限定版の詳細を発表
FIFAは公式声明で、大会優勝チームに特注のチャンピオンリングを贈呈すると発表した。これはFIFA大会初の試みで、米国で親しまれるスポーツの伝統をサッカー界に取り入れるものとなる。
さらにFIFAは、リングの配布計画について「30個は優勝チームに贈呈し、1,996個を公式ライセンス商品として世界中のファンに販売する。これにより、支持者は2026年FIFAワールドカップの歴史を刻んだ唯一無二のアイテムを手に入れられる」と説明した。
- (C)Getty images
商業化をめぐる論争
この措置には威信が伴うものの、発表には批判も上がっている。 多くのファンがSNSで「金儲け」だと批判し、30分間のハーフタイムショー導入にも伝統派は「商業化や北米型エンターテイメントで大会のアイデンティティが薄れる」と懸念している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。