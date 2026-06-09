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【独占】高評価を受ける10代、ケネット・アイヒホルンがリヴァプール移籍を断った理由
ケネット・アイクホーン、リヴァプールのアンフィールド・プロジェクトを断る
スカイ・スポーツ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク記者によると、リヴァプールは有望株アイヒホルンの獲得に失敗した。クラブは交渉に時間をかけ、プレッテンベルク記者は「【独占】最終段階で拒否：リヴァプールの努力にもかかわらず、ヘルタ・ベルリンの逸材ケネット・アイヒホルンは加入を見送った」と報告している。
リバプールはユース強化のため10代の選手をアンフィールドに招へいしようとしたが、本人は成長のために別の道を選び、夏の移籍は成立しなかった。
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金銭的な魅力だけでは不十分
プレミアリーグのクラブは、この10代選手を母国から引き抜くため、非常に魅力的なオファーを提示した。プレッテンバーグ氏は「この16歳は、リヴァプールのオファーが金銭面でもクラブの知名度でも最も魅力的だったにもかかわらず、イングランド移籍を見送った」と説明した。
さらに、このオファーは国内ライバルを圧倒し、「リヴァプールからの提示額は、アイヒホルンを獲得しようとしたドイツの全クラブより高額だった」と明かした。それでも彼は慣れ親しんだ環境と競技面の安定を選び、アンフィールドの金銭的・世界的魅力に身を委ねなかった。
レバークーゼンとライプツィヒが2000万ユーロの逸材を狙う
イングランド移籍の可能性は消えた。市場価値2000万ユーロ（1700万ポンド／2300万ドル）の攻撃的MFを巡り、国内で争奪戦が勃発している。プレッテンベルク氏は「アイヒホルンはドイツに残りたい。レバークーゼンは完全移籍を強く働きかけている。ライプツィヒも期待している」と明かした。
彼の活躍は数字にも表れており、公式戦20試合2得点（2.ブンデスリーガ17試合、DFBポカール2試合、U-19ナフチャウスリーガ1試合）を記録している。
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レッズの今後の展開
アイヒホルンはまもなく国内移籍を正式に決定すると見られ、バイエル・レバークーゼンが2000万ユーロで契約獲得の最有力候補だ。リヴァプールは体制を急ぎ立て直し、スカウト部門を再編して新たな若手候補を見つけ、アカデミーの長期的な選手獲得戦略を維持する必要がある。