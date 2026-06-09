【独占】高評価を受ける10代、ケネット・アイヒホルンがリヴァプール移籍を断った理由

プレミアリーグのクラブは、この10代選手を母国から引き抜くため、非常に魅力的なオファーを提示した。プレッテンバーグ氏は「この16歳は、リヴァプールのオファーが金銭面でもクラブの知名度でも最も魅力的だったにもかかわらず、イングランド移籍を見送った」と説明した。

さらに、このオファーは国内ライバルを圧倒し、「リヴァプールからの提示額は、アイヒホルンを獲得しようとしたドイツの全クラブより高額だった」と明かした。それでも彼は慣れ親しんだ環境と競技面の安定を選び、アンフィールドの金銭的・世界的魅力に身を委ねなかった。