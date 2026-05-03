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【独占】全盛期のロナウジーニョは、自身がバロンドールを受賞した際、リオネル・メッシが自分より優れていると認めた。
未来のアイコンを見極める
メッシが8度のバロンドールと47のタイトルを獲得するずっと前、その才能はカンプ・ノウの先輩たちにも明白だった。2005年に加入したロペスは、当時16歳のメッシが年上の選手を圧倒するスピードとフィジカルで、ベテランたちを瞬時に感嘆させたのを覚えている。 その若さと控えめな態度にもかかわらず、アルゼンチン人選手の爆発的なスピードとフィジカルは、チームメイトに未来の現象の誕生を確信させた。
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アルゼンチンの番組『オルガ』のインタビューで、ロペスはスター揃いのロッカールームに溶け込む若きメッシを目撃したエピソードを語った。当時絶頂期だったロナウジーニョが、まずメッシの優位性を認めたという。
ロペスは「16歳の彼が30歳のベテランと互角に戦えるのは明白だった。並外れた体力とスピードがあった。私たちは『この子は特別になる』と話し合った」と振り返る。
ロニー（ロナウジーニョ）は『こいつは俺より上手い』とよく言っていた。彼がバロンドールを取った全盛期でも、そう言ってたんだ。特別な才能は、すぐ分かるんだ。」
ピッチの外で
ロナウジーニョとメッシはバルセロナで80試合を共に戦い8得点を挙げた。しかしロペスがこの「巨匠」とプレーしたのは2005-06シーズンの2試合だけだった。 ロペスは、戦術の天才というイメージを超え、公の場で見せる物静かな姿とは裏腹に、当時とても社交的だったメッシを懐かしむ。彼は「今の彼は大人になり、私にとってリーダーだ。だが当時はまだ若く、内気だった。それでも一緒にいるととても楽しかった」と語った。
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尽きせぬ遺産
現在38歳のワールドカップ優勝経験者メッシは、アルゼンチンの王座防衛へ向け、高齢化してもなお活躍を続ける。 彼は今年6月に米・墨・加で開催される2026年大会での連覇を狙う。MLSでプレーしながらも、最高峰の舞台で記録を伸ばし、トップフォームを維持する姿はなおも世界を魅了している。