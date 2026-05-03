【独占】全盛期のロナウジーニョは、自身がバロンドールを受賞した際、リオネル・メッシが自分より優れていると認めた。

アルゼンチンの番組『オルガ』のインタビューで、ロペスはスター揃いのロッカールームに溶け込む若きメッシを目撃したエピソードを語った。当時絶頂期だったロナウジーニョが、まずメッシの優位性を認めたという。

ロペスは「16歳の彼が30歳のベテランと互角に戦えるのは明白だった。並外れた体力とスピードがあった。私たちは『この子は特別になる』と話し合った」と振り返る。

ロニー（ロナウジーニョ）は『こいつは俺より上手い』とよく言っていた。彼がバロンドールを取った全盛期でも、そう言ってたんだ。特別な才能は、すぐ分かるんだ。」