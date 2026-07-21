【独占】元アストン・ヴィラFWジョン・デュランが、クリスティアーノ・ロナウド所属のアル・ナセルからベンフィカへ移籍。移籍金はいくらなのか。

エンビガドで頭角を現したデュランは、シカゴ・ファイアーへ移籍して注目を集めた。2023年1月にはプレミアリーグのアストン・ヴィラへ移籍し、名声を高めた。その後、アル・ナセルが7700万ユーロで獲得。フェネルバフチェとゼニトへのレンタルを経て、現在はベンフィカに復帰している。

再び欧州に戻ったストライカーはベンフィカで全力を尽くすと誓い、「努力し、チームに貢献したい」と語った。

22歳の彼はコロンビア代表で17試合3得点を記録している。