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Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【独占】元アストン・ヴィラFWジョン・デュランが、クリスティアーノ・ロナウド所属のアル・ナセルからベンフィカへ移籍。移籍金はいくらなのか。

移籍情報
ジョン・デュラン
ベンフィカ
アル・ナスルFC
リガポルトガル
プレミアリーグ

ベンフィカはアル・ナセルからジョン・デュランを1年間の期限付き移籍で獲得し、契約金は公開された。元アストン・ヴィラFWは欧州復帰に意気込みを語ったが、ポルトガルの名門が支払う額はいくらか。

  • ベンフィカ、デュランの加入を正式発表

    ベンフィカはアル・ナセル所属のデュランを2026-27シーズン限定で期限付き移籍にて獲得したと正式発表した。移籍料は総額610万ユーロ。シーズン終了時には3,000万ユーロで完全移籍できるオプションが付いている。



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  • デュラン、タイトル獲得を目指す

    移籍が決まり喜ぶデュランは、新クラブですぐに結果を残したいと意気込みを語った。今シーズンの目標についても語った。

    「到着時に言ったように、神に感謝している」とデュランは語った。「幸せだ！ ここは今もポルトガル最大のクラブだと感じる。来られて感謝している。良いプレーをして全力を尽くし、チャンピオンになりたい。」



  • 欧州サッカーへの復帰

    エンビガドで頭角を現したデュランは、シカゴ・ファイアーへ移籍して注目を集めた。2023年1月にはプレミアリーグのアストン・ヴィラへ移籍し、名声を高めた。その後、アル・ナセルが7700万ユーロで獲得。フェネルバフチェとゼニトへのレンタルを経て、現在はベンフィカに復帰している。

    再び欧州に戻ったストライカーはベンフィカで全力を尽くすと誓い、「努力し、チームに貢献したい」と語った。

    22歳の彼はコロンビア代表で17試合3得点を記録している。

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  • Jhon Duran Fenerbahce 2025-26Getty

    新シーズンに向けて準備をしましょう

    デュランはベンフィカのマルコ・シルバ監督の下でプレシーズン準備を開始し、正ストライカーの座を狙う。今シーズンの活躍次第で、ベンフィカが3000万ユーロの買い取りオプションを行使するか決まる。

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