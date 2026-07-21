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【独占】元アストン・ヴィラFWジョン・デュランが、クリスティアーノ・ロナウド所属のアル・ナセルからベンフィカへ移籍。移籍金はいくらなのか。
ベンフィカ、デュランの加入を正式発表
ベンフィカはアル・ナセル所属のデュランを2026-27シーズン限定で期限付き移籍にて獲得したと正式発表した。移籍料は総額610万ユーロ。シーズン終了時には3,000万ユーロで完全移籍できるオプションが付いている。
デュラン、タイトル獲得を目指す
移籍が決まり喜ぶデュランは、新クラブですぐに結果を残したいと意気込みを語った。今シーズンの目標についても語った。
「到着時に言ったように、神に感謝している」とデュランは語った。「幸せだ！ ここは今もポルトガル最大のクラブだと感じる。来られて感謝している。良いプレーをして全力を尽くし、チャンピオンになりたい。」
欧州サッカーへの復帰
エンビガドで頭角を現したデュランは、シカゴ・ファイアーへ移籍して注目を集めた。2023年1月にはプレミアリーグのアストン・ヴィラへ移籍し、名声を高めた。その後、アル・ナセルが7700万ユーロで獲得。フェネルバフチェとゼニトへのレンタルを経て、現在はベンフィカに復帰している。
再び欧州に戻ったストライカーはベンフィカで全力を尽くすと誓い、「努力し、チームに貢献したい」と語った。
22歳の彼はコロンビア代表で17試合3得点を記録している。
- Getty
新シーズンに向けて準備をしましょう
デュランはベンフィカのマルコ・シルバ監督の下でプレシーズン準備を開始し、正ストライカーの座を狙う。今シーズンの活躍次第で、ベンフィカが3000万ユーロの買い取りオプションを行使するか決まる。
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