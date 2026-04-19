【独占】ロメル・ルカクはいつナポリでの「追放」状態から復帰するのか。出場停止の噂もあり、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーにどのような処分が下されるのか。

ナポリ首脳陣はルカクの反抗的態度を重く見ており、無断でベルギーに滞在したとして罰金を科した。 さらにルカクは股関節屈筋の負傷についてクラブスタッフに報告せず、外部の医師の診断を受けた。この対応は信頼関係の欠如とみなされ、クラブは声明で当面チーム練習への参加継続を検討すると発表した。

スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナは、この32歳に対する懲戒処分について公に言及した。先日のACミラン戦前、マンナはクラブの不満をこう語った。「我々はこれに不満だ。 チームの一体感、敬意、価値観は最優先だ。今は話しても意味がない。なぜならロメルはここにはいないからだ。彼はベルギーでトレーニングしており、1週間以内に戻ってくるだろうと私は考えているし、そう願っている。だが、彼には結果が伴うことを理解しているはずだ」と語った。この強硬な姿勢は、ストライカーがピッチに復帰しても、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムの首脳陣との関係が依然として危ういことを示唆している。







