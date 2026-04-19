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【独占】ロメル・ルカクはいつナポリでの「追放」状態から復帰するのか。出場停止の噂もあり、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーにどのような処分が下されるのか。
ルカクの復帰時期が決定
『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、ルカクは代理人を通じて月曜日にナポリのカステル・ヴォルトゥルノ練習施設に復帰すると伝えた。この決定で、3月の代表戦後にチームに合流せず1カ月続いた対立は収束する。元マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーのFWは、3月20日のカリアリ戦（1-0で勝利）以来、アントニオ・コンテ監督と会っていない。
残り5試合の重要な時期にチームに合流するが、今シーズンは期待外れに終わっている。 プレシーズンに負ったハムストリングのけがのため、7試合に途中出場したものの公式戦出場は64分にとどまり、彼の不在はチームの攻撃力を低下させた。
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罰金および懲戒処分
ナポリ首脳陣はルカクの反抗的態度を重く見ており、無断でベルギーに滞在したとして罰金を科した。 さらにルカクは股関節屈筋の負傷についてクラブスタッフに報告せず、外部の医師の診断を受けた。この対応は信頼関係の欠如とみなされ、クラブは声明で当面チーム練習への参加継続を検討すると発表した。
スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナは、この32歳に対する懲戒処分について公に言及した。先日のACミラン戦前、マンナはクラブの不満をこう語った。「我々はこれに不満だ。 チームの一体感、敬意、価値観は最優先だ。今は話しても意味がない。なぜならロメルはここにはいないからだ。彼はベルギーでトレーニングしており、1週間以内に戻ってくるだろうと私は考えているし、そう願っている。だが、彼には結果が伴うことを理解しているはずだ」と語った。この強硬な姿勢は、ストライカーがピッチに復帰しても、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムの首脳陣との関係が依然として危ういことを示唆している。
コンテの忠誠心が極限まで試される
チェルシーから3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）でルカクをナポリに招へいしたのはコンテ監督だっただけに、現状は彼を苦境に立たせている。チームメイトの一部はルカクの精神的負担を擁護するが、彼の不在で戦術は大きく狂った。 今季リーグ戦では1得点のみ。かつてコンテの下で確固たる地位を築いたルカクだが、その座はもはや揺らぎつつある。
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チャンピオンズリーグ出場権をかけた最後の追い込み
ルカクがコンテ監督やマンナ氏との対決に備える一方、ナポリはピッチに集中する。現在セリエAで2位、首位インテルとは12ポイント差だ。優勝は難しいが、CL出場権確保とACミランの追い上げ阻止が当面の目標だ。ルカク不在でもチームは機能し、1月に加入したジョヴァンネが前線を支える。
残り5試合に出場できるかは不明で、シーズン終了までの出場停止も噂される。数日間の練習で態度を示せれば残留の望みがあるが、現時点ではプロとしてチームに復帰することが先決だ。とはいえ、クラブ首脳が示唆した処分考慮すると、騒動の収束にはまだ時間がかかるだろう。