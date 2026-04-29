ホドルとアルディレスの復帰には感情的な魅力があったが、トッテナム理事会は元ブライトン監督ロベルト・デ・ゼルビの戦術眼を選んだ。幼少期からクラブを応援してきたホドルは、イタリア人監督起用という方針にも不満はないと強調した。

「彼らは他の候補を探していると言っていたから、僕としてはそれで構わなかった」とホドルは認めた。「誰になるかは気にしない。僕は8歳の頃から根っからのスパーズファンだから、適切な人物が就任してくれればそれでいい。デ・ゼルビが就任した以上、全員が団結して力を合わせなければならないが、彼らには本当に大変な課題が待ち受けているだろうね？ 私が関わっていようがいまいが、ただチームが降格を免れることだけを願っている。」