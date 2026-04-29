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【独占】ロベルト・デ・ゼルビ監督就任前、グレン・ホドルはオッシー・アルディレスと共に来季トッテナムを率いる打診を受けていた。
クラブのレジェンドたちからの切実な訴え
ホドルは、愛するクラブの降格危機を救うため監督に復帰しようとした。3月下旬、ホームでノッティンガム・フォレストに0-3と敗れ、クラブが存続の危機に立たされた。そこでホドルとアルディレスは首脳陣に監督就任を申し出た。
7試合で1勝しかできなかったトゥドール監督には致命傷となった。49年ぶりの降格が現実となった危機的状況で、ホドルは分裂するロッカールームと不満を高めるサポーターを鼓舞するには「スパーズのDNA」が必要だと考えていた。
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北ロンドンを統合する提案
『ジェフ・ステリング・ショー』に出演したホドルは、オファーに至った理由と、トッテナム・ホットスパー・スタジアムに安定をもたらしたいという思いを語った。
「彼らから連絡は一度もなかった。フォレスト戦の後、オッシー（アルディレス）と私が動いた。クラブには深刻な問題があると感じたからだ」とホドルは語った。 「オッシーと私は、若いレジェンドを連れて監督として就任する用意があると伝えた。愛情が足りず、ファン、オーナー、チームを一つにする存在が必要だった。だから私たちが引き受けようと言ったのだ」
デ・ゼルビの就任
ホドルとアルディレスの復帰には感情的な魅力があったが、トッテナム理事会は元ブライトン監督ロベルト・デ・ゼルビの戦術眼を選んだ。幼少期からクラブを応援してきたホドルは、イタリア人監督起用という方針にも不満はないと強調した。
「彼らは他の候補を探していると言っていたから、僕としてはそれで構わなかった」とホドルは認めた。「誰になるかは気にしない。僕は8歳の頃から根っからのスパーズファンだから、適切な人物が就任してくれればそれでいい。デ・ゼルビが就任した以上、全員が団結して力を合わせなければならないが、彼らには本当に大変な課題が待ち受けているだろうね？ 私が関わっていようがいまいが、ただチームが降格を免れることだけを願っている。」
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生き残りをかけた苦闘
デ・ゼルビ監督は土曜のウルブズ戦で初勝利を収めたが、課題は山積みだ。トッテナムは現在18位で、残留圏まで2ポイント差。しかし、負傷者が増え続け、残留の望みを脅かっている。 チームはエースのシャビ・シモンズが膝の負傷で10月まで離脱すると発表し、ドミニク・ソランケもハムストリングの肉離れで残り4試合の出場が不透明だ。