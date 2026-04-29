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AS Monaco v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

【独占】ロベルト・デ・ゼルビ監督就任前、グレン・ホドルはオッシー・アルディレスと共に来季トッテナムを率いる打診を受けていた。

トッテナム
G. Hoddle
プレミアリーグ
O. Ardiles
ロベルト・デ・ゼルビ

グレン・ホドルは、ロベルト・デ・ゼルビの就任前、オッシー・アルディレスと共にトッテナム監督就任を申し出ていたと明かした。暫定監督イゴール・トゥドール解任後、古巣のプレミアリーグ残留を助けるため、ホドルは取締役会に提案した。

  • クラブのレジェンドたちからの切実な訴え

    ホドルは、愛するクラブの降格危機を救うため監督に復帰しようとした。3月下旬、ホームでノッティンガム・フォレストに0-3と敗れ、クラブが存続の危機に立たされた。そこでホドルとアルディレスは首脳陣に監督就任を申し出た。

    7試合で1勝しかできなかったトゥドール監督には致命傷となった。49年ぶりの降格が現実となった危機的状況で、ホドルは分裂するロッカールームと不満を高めるサポーターを鼓舞するには「スパーズのDNA」が必要だと考えていた。

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  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    北ロンドンを統合する提案

    『ジェフ・ステリング・ショー』に出演したホドルは、オファーに至った理由と、トッテナム・ホットスパー・スタジアムに安定をもたらしたいという思いを語った。

    「彼らから連絡は一度もなかった。フォレスト戦の後、オッシー（アルディレス）と私が動いた。クラブには深刻な問題があると感じたからだ」とホドルは語った。 「オッシーと私は、若いレジェンドを連れて監督として就任する用意があると伝えた。愛情が足りず、ファン、オーナー、チームを一つにする存在が必要だった。だから私たちが引き受けようと言ったのだ」

  • デ・ゼルビの就任

    ホドルとアルディレスの復帰には感情的な魅力があったが、トッテナム理事会は元ブライトン監督ロベルト・デ・ゼルビの戦術眼を選んだ。幼少期からクラブを応援してきたホドルは、イタリア人監督起用という方針にも不満はないと強調した。

    「彼らは他の候補を探していると言っていたから、僕としてはそれで構わなかった」とホドルは認めた。「誰になるかは気にしない。僕は8歳の頃から根っからのスパーズファンだから、適切な人物が就任してくれればそれでいい。デ・ゼルビが就任した以上、全員が団結して力を合わせなければならないが、彼らには本当に大変な課題が待ち受けているだろうね？ 私が関わっていようがいまいが、ただチームが降格を免れることだけを願っている。」

  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    生き残りをかけた苦闘

    デ・ゼルビ監督は土曜のウルブズ戦で初勝利を収めたが、課題は山積みだ。トッテナムは現在18位で、残留圏まで2ポイント差。しかし、負傷者が増え続け、残留の望みを脅かっている。 チームはエースのシャビ・シモンズが膝の負傷で10月まで離脱すると発表し、ドミニク・ソランケもハムストリングの肉離れで残り4試合の出場が不透明だ。

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