Getty Images Sport
翻訳者：
【独占】レアル・マドリード移籍の噂が浮上する中、チェルシーが1億700万ポンドのMFエンツォ・フェルナンデスの売却で赤字を回避するために要求すべき移籍金とは
完全な決別にかかる費用
チェルシーは、今夏の移籍を見据えて収支のバランスを取るため、フェルナンデスに巨額の移籍金を設定せざるを得ないだろう。『ザ・タイムズ』紙によると、同クラブはこのMFの売却で損失を出さないためには、少なくとも8000万ポンド（1億600万ドル）の移籍金を確保する必要があるという。 このアルゼンチン人選手は2023年1月、ベンフィカから当時英国記録となる1億700万ポンド（当時1億3100万ドル）でスタンフォード・ブリッジに加入した。契約期間が長期に及ぶため、貸借対照表上の償却済み残高は依然として高額であり、この西ロンドンのクラブにとって、安値での放出は財政的に不可能な状況となっている。
- Getty
ローゼニオールが断固たる姿勢を示す
ロゼニオール監督との規律を巡る対立を受け、このミッドフィールダーの将来は不透明な状況に陥っている。フェルナンデスがマドリードへの移籍を希望する意向を示唆した後、ロゼニオール監督は副キャプテンに対し、2試合の出場停止処分という大胆な措置を下した。
「我々のクラブ文化や築き上げようとしているものに関して、一線を超えてしまった」とロゼニオールは説明した。「エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分だ。クラブ文化を守る必要があり、その点において一線を超えてしまった。エバートン時代でさえ、彼のプレーに献身性が欠けていたわけではない。彼自身のこと、彼の望み、そして将来について語ることは、私の役目ではない。」
しかし、選手側はこの処分に激怒している。代理人のハビエル・パストーレ氏は、この処分は「全く不当だ」と主張し、クライアントは現在の給与よりも「はるかに高い報酬に値する」と付け加えた。
亀裂の入った更衣室
フェルナンデスを巡る緊張感は、クラブ全体に広がる不穏な空気の表れであるようだ。モイセス・カイセドは先日『AS』紙に対し、「契約はあるが、将来がどうなるかは様子を見よう」と語った一方、マルク・ククレジャはチャンピオンズリーグ敗退後、チームが「意気消沈している」と認めた。
こうした摩擦があるにもかかわらず、クラブ首脳陣は投資を保護することに依然として熱心だ。フェルナンデスはレアル・マドリードとの移籍の噂が浮上しているが、スペインのビッグクラブは現時点で同選手を獲得する意向を示していない。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーは現在、FAカップ準々決勝でのポート・ヴェイル戦に向けて準備を進めている。その後、プレミアリーグでマンチェスター・シティと対戦する予定だ。同チームは現在、31試合で勝ち点48を獲得し、順位表で6位につけており、上位3チームとは7ポイント差となっている。