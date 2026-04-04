ロゼニオール監督との規律を巡る対立を受け、このミッドフィールダーの将来は不透明な状況に陥っている。フェルナンデスがマドリードへの移籍を希望する意向を示唆した後、ロゼニオール監督は副キャプテンに対し、2試合の出場停止処分という大胆な措置を下した。

「我々のクラブ文化や築き上げようとしているものに関して、一線を超えてしまった」とロゼニオールは説明した。「エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分だ。クラブ文化を守る必要があり、その点において一線を超えてしまった。エバートン時代でさえ、彼のプレーに献身性が欠けていたわけではない。彼自身のこと、彼の望み、そして将来について語ることは、私の役目ではない。」

しかし、選手側はこの処分に激怒している。代理人のハビエル・パストーレ氏は、この処分は「全く不当だ」と主張し、クライアントは現在の給与よりも「はるかに高い報酬に値する」と付け加えた。