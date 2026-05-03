【独占】レアル・マドリードはエンドリックのレンタル移籍か完全移籍かを検討。ブラジルの若き天才は2つの役割を担う見込み。

フランスで17試合7ゴール6アシストを記録したエンドリックの活躍は、彼がマドリードのチームで確固たる地位を築くことを確信させる。リヨンのフォンセカ監督の下でのパフォーマンスは、欧州最高峰の舞台でも通用することを証明した。

右ウイングで能力を存分に示し、マドリードではキリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールと並ぶ3トップの一角を狙える。ただし、膝の怪我から復帰した2028年契約のロドリゴ・ゴエス、ブラヒム・ディアス、フランコ・マスタンツォーノとポジションを争うことになる。