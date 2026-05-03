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【独占】レアル・マドリードはエンドリックのレンタル移籍か完全移籍かを検討。ブラジルの若き天才は2つの役割を担う見込み。
ブラジル人若手スターへの融資は打ち切り
エンドリックはリヨンへの半年間のレンタル移籍を終え、今夏マドリードに復帰する。追加のレンタルや売却は予定されていない。クラブはすでに彼に将来計画を説明し、彼は喜んでいる。リーガの巨人での成功へ、今は絶好の機会だと感じている。
AS紙によると、クラブのエンドリックへのコミットメントは揺るぎなく、これまでなかった重要な役割を期待している。 今季序盤、シャビ・アロンソ監督はクラブ生え抜きのFWゴンサロ・ガルシアを起用し、エンドリックはベンチに甘んじた。そこで双方はレンタル移籍を選択。リヨンでの半シーズンがその正しさを証明した。彼はブラジル代表としてW杯に出場した後、トップチームでの地位を確固たるものにしてマドリードに帰還する。決定は下された。
- AFP
万能性と先発メンバーへの道
フランスで17試合7ゴール6アシストを記録したエンドリックの活躍は、彼がマドリードのチームで確固たる地位を築くことを確信させる。リヨンのフォンセカ監督の下でのパフォーマンスは、欧州最高峰の舞台でも通用することを証明した。
右ウイングで能力を存分に示し、マドリードではキリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールと並ぶ3トップの一角を狙える。ただし、膝の怪我から復帰した2028年契約のロドリゴ・ゴエス、ブラヒム・ディアス、フランコ・マスタンツォーノとポジションを争うことになる。
キリアン・エムバペをカバーする
いずれにせよ、マドリードはエンドリックをムバッペの有力な控えと見る。サイドでの出場に加え、彼はムバッペの代役として9番の座も担うだろう。この2つの役割で出場時間を確保し、チームに厚みをもたらす。
その戦術的な柔軟性はクラブ上層部にとって大きな強みだ。最前線でもサイドでも、彼の得点感覚と創造性が主力選手の負担を軽減し、過酷なリーグ戦や欧州の舞台を支えると期待されている。
- AFP
9,000万ドルの投資を守る
レアル・マドリードは、2022年夏にパルメイラスから獲得したエンドリックへの約9000万ドル（約7800万ポンド、約1億600万ユーロ）の巨額投資を守ろうとしている。この移籍が正式に成立したのは、彼が2024年7月に18歳になってからである。 総額約9000万ドル（移籍金最大7000万ドル、年俸・手数料含む）を投じた大型投資だ。エンドリックにとって、今こそ新たな舞台が幕を開ける。リヨンで実力を示した彼は、出場が期待されるワールドカップでさらに飛躍するだろう。