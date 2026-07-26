【独占】レアル・マドリードが「ガラクティコ」FWヴィニシウス・ジュニアの移籍金として9桁を要求。アーセナルはいくら支払うのか？

ミケル・アルテタ監督は、プレミアリーグ制覇を果たしたチームに世界クラスの戦力を加えようと、ロンドン北部のクラブが関心を強めている。アーセナルはすでにクリストス・ツォリスを獲得したが、アルテタ監督は昨季チャンピオンズリーグ決勝での敗北を受け、さらに野心的な補強を望んでいる。

エミレーツ・スタジアム側は具体的な関心を示しているが、交渉は初期段階でクラブ間の正式な接触はない。アーセナルは、同選手がマドリードで契約延長しない兆候を確認してから、クラブ史上最高額を提示する方針だ。



