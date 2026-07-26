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Muhammad Zaki

翻訳者：

【独占】レアル・マドリードが「ガラクティコ」FWヴィニシウス・ジュニアの移籍金として9桁を要求。アーセナルはいくら支払うのか？

移籍情報
ヴィニシウス・ジュニオール
アーセナル
レアル・マドリー
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ラ・リーガ

レアル・マドリードは、ベルナベウでのビニシウス・ジュニアの将来が不透明になる中、同選手に巨額の移籍金を設定したと報じられている。プレミアリーグを制したアーセナルが状況を注視する中、フロレンティーノ・ペレス会長は、このスーパースターのウインガーを獲得しようとするクラブが満たすべき明確な金銭条件を提示した。

  • ペレス、1億単位の巨額評価額を提示

    SPORT紙によると、レアル・マドリード会長はヴィニシウス・ジュニオールの今夏移籍に際し、総額1億6000万ユーロ（固定報酬＋成績連動報酬）を要求。この金額は、同選手の世界屈指の才能と、2027年まで契約が残っていることを反映したもので、安易な買い手を牽制する狙いもある。

    2027年6月まで契約が残っているため、クラブは多額の補償なく放出するつもりはない。ただし契約延長交渉は難航しており、市場の動向を注視するしかない状況だ。


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    アーセナルがブラジル人スターの獲得競争でリードしている

    ミケル・アルテタ監督は、プレミアリーグ制覇を果たしたチームに世界クラスの戦力を加えようと、ロンドン北部のクラブが関心を強めている。アーセナルはすでにクリストス・ツォリスを獲得したが、アルテタ監督は昨季チャンピオンズリーグ決勝での敗北を受け、さらに野心的な補強を望んでいる。

    エミレーツ・スタジアム側は具体的な関心を示しているが、交渉は初期段階でクラブ間の正式な接触はない。アーセナルは、同選手がマドリードで契約延長しない兆候を確認してから、クラブ史上最高額を提示する方針だ。


  • 契約交渉の停滞が、ベルナベウ退団の噂を強めている。

    この移籍騒動の背景には、ヴィニシウスの年俸とチーム内での立場を巡る対立がある。彼はムバッペ並みの高年俸を要求しており、クラブの給与体系と摩擦が生じている。

    2026年W杯後に最終交渉を行うことで合意したが、関係は依然として緊張している。協議が不調に終わった場合、契約終盤を迎えて市場価値が下がるのを避けるため、レアル・マドリードは正式オファーを検討する可能性もある。


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    モウリーニョの要因がアーセナルの獲得交渉を複雑にしている。

    ジョゼ・モウリーニョ監督の就任で、この移籍交渉はさらに複雑になった。新監督はヴィニシウスの売却に強く反対している。彼はチームの核を維持したいと考えており、キリアン・ムバッペやジュード・ベリンガムとともに、このブラジル人選手も残留させたいとしている。

    契約更新が実現できなければ、この内部抵抗は経営陣の財政優先方針と衝突する。モウリーニョは来季に向けて主力を残したいが、移籍金1億6000万ユーロと高給要求という重圧が議論の焦点だ。

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