レアル・マドリードがオリセ獲得へ総額2億2300万ユーロ（約1億9200万ポンド／2億5500万ドル）のオファーを準備していると報じられ、世界サッカー市場に衝撃が走っている。 『SPORT』紙によると、移籍金は1億9000万ユーロ（1億6400万ポンド／2億1700万ドル）で、さらに3300万ユーロ（2800万ポンド／3800万ドル）の成績連動ボーナスが付くという。

この金額は2017年にPSGがネイマール獲得に支払った2億2200万ユーロを超え、オリスを史上最高額選手にする。この取引はペレス会長の移籍戦略がさらにエスカレートしていることを示す。

先日の選挙運動中、「欧州クラブへのクラブ史上最高額を提示する」と語った会長は、その公約を実行する決意だ。







