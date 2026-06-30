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【独占】レアル・マドリードがマイケル・オリゼに史上最高額を提示。バイエルンからフランス代表WGを獲得するこの移籍金は、ネイマールの2億2200万ユーロを超えそう。
2億2300万ユーロの過去最高額提案
レアル・マドリードがオリセ獲得へ総額2億2300万ユーロ（約1億9200万ポンド／2億5500万ドル）のオファーを準備していると報じられ、世界サッカー市場に衝撃が走っている。 『SPORT』紙によると、移籍金は1億9000万ユーロ（1億6400万ポンド／2億1700万ドル）で、さらに3300万ユーロ（2800万ポンド／3800万ドル）の成績連動ボーナスが付くという。
この金額は2017年にPSGがネイマール獲得に支払った2億2200万ユーロを超え、オリスを史上最高額選手にする。この取引はペレス会長の移籍戦略がさらにエスカレートしていることを示す。
先日の選挙運動中、「欧州クラブへのクラブ史上最高額を提示する」と語った会長は、その公約を実行する決意だ。
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バイエルン・ミュンヘンは、フランスのスター選手に関して強硬な姿勢を崩していない。
憶測が飛び交う中、バイエルン・ミュンヘンはこの貴重な戦力を手放す意向を公には一切示していない。24歳のウインガーはアリアンツ・アレーナの中核的存在で、契約は2029年まで続く。
バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長はクラブの立場を明確にし、マドリードで広がる噂を封じようとしている。
ハイナー会長は「バイエルンはマイケルを売却するつもりはないので、その努力は無駄だ」とレアル・マドリードに伝えた。さらに「我々はレアル・マドリードと非常に良好な関係にある。彼らから連絡があり、オリゼとは一切接触しておらず、メディアでのこうした絶え間ない憶測を望んでいないと伝えられた」と付け加えた。
オリゼは自身の将来について明確な見通しを求めている
キリアン・ムバッペとともに出場した2026年W杯でも活躍したオリゼは、今シーズン絶好調で市場価値が急上昇している。報道によると、彼はバイエルン幹部との面会を要求。クラブの意向を確認し、破格のオファーが来たら交渉する意思があるか探るという。
ただし、サンティアゴ・ベルナベウからの関心が唯一の要因ではない。オリゼ自身も、複数のトップクラブが自身の動向を注視していることを認識しているからだ。
それでも、マドリードでムバッペと再会し、ファンが夢見る「ドリームチーム」に加わる魅力は大きい。本人が対話を求めているため、バイエルン経営陣は評価額を決定する圧力が高まっている。
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レアル・マドリードの変革の夏
マドリードは今夏すでに4選手を獲得し、低迷した過去2シーズンの巻き返しを図っている。オリゼの加入は、国内と欧州での支配を確固たるものにする最後のピースとみなされている。
クラブは以前、ドイツの強豪との関係を維持するため交渉を否定する声明を出したが、最近の報道の熱量から移籍に向けた準備が進んでいるとみられる。
移籍が実現すれば、スポーツ史に残る瞬間となり、ネイマールが9年間保持した「世界最高額選手」の座は幕を閉じる。