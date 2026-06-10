リヴァプール退団が近づくサラーの去就には、契約内容が最大の焦点だ。中東報道によると、33歳の彼は世界屈指の商業価値を持つ選手にふさわしい待遇を要求。すでにサウジ・プロリーグのオファーを1度拒否しており、理由はリヴァプール時代の評価額に及ばなかったためという。

世界中のクラブから関心を寄せられていることを理解しつつも、減給は拒否する構えだ。以前、プレミア残留のため湾岸からの巨額オファーを断ったように、全盛期にふさわしい報酬を次なる所属先にも要求している。