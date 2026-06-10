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【独占】リバプールのレジェンド、モハメド・サラーがフリーエージェントとして去就を検討。次なる移籍先が満たすべき3つの条件が明らかに。
プレミアリーグのレジェンドの経済的負担
リヴァプール退団が近づくサラーの去就には、契約内容が最大の焦点だ。中東報道によると、33歳の彼は世界屈指の商業価値を持つ選手にふさわしい待遇を要求。すでにサウジ・プロリーグのオファーを1度拒否しており、理由はリヴァプール時代の評価額に及ばなかったためという。
世界中のクラブから関心を寄せられていることを理解しつつも、減給は拒否する構えだ。以前、プレミア残留のため湾岸からの巨額オファーを断ったように、全盛期にふさわしい報酬を次なる所属先にも要求している。
- Getty Images Sport
3年間の契約で長期安定
『リバプール・エコー』紙によると、サラは金銭面だけでなく、キャリア終盤の安定を求めている。30歳以上の選手に長期契約をためらうクラブが多い中、最大3年の契約を希望する彼は、獲得を目指すクラブに長期的なコミットメントを迫っている。
3年契約を求めることは、短期的な収入や現役終盤の演出ではなく、今後もチームの中心としてプレーする意志の表れだ。獲得を目指すクラブは彼の年齢ではなく、優れたフィジカルと安定した得点力を見極め、長期契約の妥当性を判断する必要がある。
主要タイトルを争う野心
サウジ・プロリーグは依然として移籍先の候補に挙げられるが、サラーは発展途上のリーグでただの一員としてプレーするつもりはない。彼の3つ目の条件は、主要タイトルを争えるチームに加入することだ。マージーサイドではプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、国内カップ戦を制したベテランFWにとって、タイトルへの渇望は衰えていない。
この成功への渇望が、リヴァプールでの最近の不満につながった。チーム内での役割が縮小し、アルネ・スロット前監督との関係も悪化した。ファンへの最後のメッセージでも、クラブのアイデンティティと成功への期待を率直に語った。彼は今も「勝利のマシン」の一員でありたいと考え、プレミアリーグを離れても競争環境を離れないよう慎重に判断している。
- AFP
別れの一撃とアイデンティティの探求
リヴァプールの象徴だったサラーが退団した。今季はコーチ陣との対立が顕著で、スロット監督からアンドニ・イラオラへ交代した。 SNSで別れを告げたサラーは、こう語った。「相手が恐れるヘビーメタルのような攻撃的なチーム、トロフィーを勝ち取るチームに戻ってほしい。それが私がプレーできるサッカーであり、取り戻し、永久に守り抜くべきアイデンティティだ。」
このスタイルと勝利の文化へのこだわりが、彼が次に求めるものだ。彼はこうも語った。「これは譲れない。このクラブに来る者は皆、順応すべきだ。 「どこかでたまに勝つことがリヴァプールの目標ではない。どのチームも勝つ」と続けた。この3条件が整い、プレミアリーグ屈指のフォワード争奪戦が始まった。ボールは今、サラーのコートにある。