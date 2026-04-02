【独占】リオネル・メッシとバルセロナが、ステフィン・カリーとゴールデンステート・ウォリアーズにインスピレーションを与え、NBAの王朝を築いた経緯

スティーブ・カーは、ウォリアーズの指揮を執って12年になる。選手時代にはシカゴ・ブルズでマイケル・ジョーダンと共にプレーし、NBAファイナルで5度の優勝を経験した彼は、ヘッドコーチとしてさらに4度の優勝を果たしている。

その最初の優勝は、サンフランシスコに赴任して1年後の2015年のことだった。彼はスター選手揃いのチームを引き継いだが、その潜在能力をより具体的な成果へと変えるためには、新たなシステムが必要だった。

カーはインスピレーションを求めて別の球技に目を向け、グアルディオラを他の監督たちが模範とすべき完璧なロールモデルと見なした。グアルディオラはメッシらを擁して、国内および欧州での成功を収めていた。

ウォリアーズはカーの指導の下、同様の戦術的青写真を導入しようと試みた。カリーやトンプソンらには、より高い集中力をもってプレーすることが求められた。これにより、ボールの回転を速め、得点しやすい攻撃エリアへとボールを運ぶことが可能になったのである。