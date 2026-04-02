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【独占】リオネル・メッシとバルセロナが、ステフィン・カリーとゴールデンステート・ウォリアーズにインスピレーションを与え、NBAの王朝を築いた経緯
カーはグアルディオラから指導のヒントを得ようとした
スティーブ・カーは、ウォリアーズの指揮を執って12年になる。選手時代にはシカゴ・ブルズでマイケル・ジョーダンと共にプレーし、NBAファイナルで5度の優勝を経験した彼は、ヘッドコーチとしてさらに4度の優勝を果たしている。
その最初の優勝は、サンフランシスコに赴任して1年後の2015年のことだった。彼はスター選手揃いのチームを引き継いだが、その潜在能力をより具体的な成果へと変えるためには、新たなシステムが必要だった。
カーはインスピレーションを求めて別の球技に目を向け、グアルディオラを他の監督たちが模範とすべき完璧なロールモデルと見なした。グアルディオラはメッシらを擁して、国内および欧州での成功を収めていた。
ウォリアーズはカーの指導の下、同様の戦術的青写真を導入しようと試みた。カリーやトンプソンらには、より高い集中力をもってプレーすることが求められた。これにより、ボールの回転を速め、得点しやすい攻撃エリアへとボールを運ぶことが可能になったのである。
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カレー率いるチームが、メッシとバルセロナを模倣しようとした経緯
カーの就任後、彼らにはバルセロナの伝説的なチームたちの映像が上映された。トンプソンは『ムンド・デポルティーボ』紙に対し、メッシやサッカー界のスーパースターたちが、米国で野心的なチームから最高のパフォーマンスを引き出すのにどう貢献したかを語った。
現在ダラス・マーベリックスに所属する36歳のシューティングガードは、具体的なビデオ教材を覚えているかと尋ねられると、「いいえ、でも明らかにロナウジーニョやリオネル・メッシ、そしてネイマールが在籍していた頃のバルセロナは、長きにわたりスーパーチームでした。スティーブは、ボールの動きや素早いタッチ、そしてそれがチームワークにどれほど良い影響を与え、最終的に勝利という目標につながるかという点において、私たちが目指すべきプレーのモデルとして彼らを例に挙げていました。 バルセロナはそれを最高レベルで実践していた。スティーブ・カーが素晴らしい手本を示してくれたことを称えたい。」
NBA界で「ティキ・タカ」の哲学が取り入れられている
2015年から2022年にかけてウォリアーズを4度のNBAファイナル制覇に導いた史上最高の選手の一人であるカリーは、以前ポッドキャスト『Mind the Game』で、カー監督が対戦相手を圧倒する方法についてメッシやバルセロナからヒントを得ようとしていたことを明かしている。「彼は『シュートチャンスを作る方法に、ほんの少し手を加えたいだけなんだ』と言っていたんだ。
「それで、トレーニングキャンプに入ると、彼はバルセロナのティキタカの映像を見せてくれたんだ。そして、それをシュートチャンスを作るための哲学として、いかにシンプルにプレーするか、1回のポゼッションでディフェンスに無数の判断を迫り、そうすることで最適なシュートチャンスを見つけ出すかについて語っていた。
「プレーを指示せず、ボールの動きに合わせて自分の位置を決めるというスタイルに慣れるまで、少し時間がかかりました。」
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カリーとメッシは最高峰の舞台で戦い続けている
その戦略は即座に成果をもたらし、ウォリアーズは瞬く間にNBAのコートで倒すべき相手となった。 バルセロナは、メッシがパリ・サンジェルマンへ移籍する2021年まで彼の活躍を享受し、今もいつか彼をカタルーニャに迎えることを望んでいる。それはエキシビションマッチでの出場か、あるいは、MLSカップ優勝チームであるインター・マイアミで今もタイトルを追い続ける、38歳にして衰えを知らない彼が、記録を塗り替えたスパイクを脱いだ後に監督として復帰する形になるかもしれない。