ベシクタシュがサラ獲得へ年俸1250万ユーロの契約を提示した。

トルコ側とサラーの代理人ラミー・アッバス氏との交渉は、先日の高レベル会談で転換点を迎えた。これまで金銭条件で難航していたが、今回は個人条件で合意に達した。







