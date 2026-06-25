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【独占】モウリーニョ、複数スター放出報道に反応
モウリーニョがベルナベウに復帰
モウリーニョは7月初旬、マドリードで正式に指揮を執る。3年契約でベルナベウに電撃復帰。2010～2013年も監督を務め、記録的リーガ優勝を含む3冠を達成した。
だが、新体制には難題も山積だ。2025-26シーズンを低迷で終えたチームは、シャビ・アロンソが解任され、アルバロ・アルベロアが暫定監督を務めた。 チーム内不和が報じられ、リーグ2位、コパ・デル・レイではアルバセテに敗退、チャンピオンズリーグも準々決勝で散った。刷新は不可避だった。
- AFP
有名選手の退団報道について
モウリーニョ監督の就任が決定すると、スペインメディアは「63歳の彼が最大6人の主力選手を放出する」と報じた。
ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワと対談したモウリーニョは、この噂についてこう語った。「レアル・マドリードのことは話すべきではないが、一点だけ。私は『モウリーニョが来て問題があった主力選手を放出すだろう』という記事を読んだ。違う。
私はそんな選手たちが必要だ。最高の選手たちが必要なんだ。 今はチームを作り、彼らが昨季抱えたという――私が読んだ限りでの話だが――問題を繰り返さないことが重要だ。 実力が足りない選手との間で問題が起こるなら、それは大きな問題だ。 大物選手は、やはり大物だ。」
モウリーニョが選手に求める資質
モウリーニョは才能豊かなスターがそろうマドリードのチームを率い、マルク・ククレジャ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテらを獲得して戦力を強化した。
今後数カ月でさらに新戦力が加わる見込みだが、選手に何求めるかと問われたモウリーニョはこう語った。「大事なのは資質だ。人々は『あの選手は資質は高いがフィジカルが足りない』と言う。 つまり、その選手は一流ではない。同じように、『この選手は素晴らしい資質を持っているが、安定感に欠け、調子の浮き沈みがある』という選手も一流ではない。
真のビッグプレイヤーとは、技術・フィジカル・メンタルのすべてを兼ね備えたチームプレーヤーだ。そんな選手が多数いれば楽園だが、少ないときは指導者が導く必要がある」
ホセ・モウリーニョをゲストに迎えた「Beast Mode On」ポッドキャストの全編をご覧ください
「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
Spotifyでも全エピソードを配信中。
ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinho」プロジェクトでは、彼をモデルにした2つのAIがワールドカップ決勝トーナメント期間中、毎日大会について議論します。