モウリーニョ監督の就任が決定すると、スペインメディアは「63歳の彼が最大6人の主力選手を放出する」と報じた。

ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワと対談したモウリーニョは、この噂についてこう語った。「レアル・マドリードのことは話すべきではないが、一点だけ。私は『モウリーニョが来て問題があった主力選手を放出すだろう』という記事を読んだ。違う。

私はそんな選手たちが必要だ。最高の選手たちが必要なんだ。 今はチームを作り、彼らが昨季抱えたという――私が読んだ限りでの話だが――問題を繰り返さないことが重要だ。 実力が足りない選手との間で問題が起こるなら、それは大きな問題だ。 大物選手は、やはり大物だ。」