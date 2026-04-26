【独占】マンUが移籍を決める前に必要な2条件――カゼミーロの後継MF候補との接触は未開始

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドは現時点で忍耐強く、2つの条件が整うまで大型補強はしないという。スカウトは複数の候補を絞っているが、INEOSは資金投入前に組織体制を完備したい考えだ。

自身のYouTubeチャンネルで語ったロマーノは、オールド・トラッフォードの現状を説明し、クラブは事実上待機状態だと指摘した。彼は「現時点では、ユナイテッドはまだどの選手を獲得するかを決めていない。 1つ目はチャンピオンズリーグ出場権の獲得、2つ目は監督人事でマイケル・キャリックの起用可否だ。キャリック起用の可能性は極めて高く、その決定後にようやく中央MF補強が動き出す」と語った。