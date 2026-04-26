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【独占】マンUが移籍を決める前に必要な2条件――カゼミーロの後継MF候補との接触は未開始
ユナイテッドの夏の戦略を支える2つの柱
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドは現時点で忍耐強く、2つの条件が整うまで大型補強はしないという。スカウトは複数の候補を絞っているが、INEOSは資金投入前に組織体制を完備したい考えだ。
自身のYouTubeチャンネルで語ったロマーノは、オールド・トラッフォードの現状を説明し、クラブは事実上待機状態だと指摘した。彼は「現時点では、ユナイテッドはまだどの選手を獲得するかを決めていない。 1つ目はチャンピオンズリーグ出場権の獲得、2つ目は監督人事でマイケル・キャリックの起用可否だ。キャリック起用の可能性は極めて高く、その決定後にようやく中央MF補強が動き出す」と語った。
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チャンピオンズリーグと監督問題
マンチェスター・ユナイテッドが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保しようとしている。最初のハードルは数字の上でのみ存在する。現時点では出場権獲得は「形式的な手続き」とみなされているが、クラブ首脳陣は予算を確定させる前に欧州トップレベルのサッカーがもたらす財政的な確実性を確保したいと考えている。この収入は、高価値な選手を獲得しつつ収支のバランスを取る上で極めて重要だ。
2つ目は、マイケル・キャリックの去就だ。暫定監督として手腕を発揮する彼を正式就任させるかはまだ発表されていない。INEOSは来季の監督が誰であれ、その戦術に合う陣容を整える方針で、監督人事が完全に決まるまで補強は凍結される。
中盤の補強は後回しに
スカウトの急務は、退団が予想されるカゼミーロの長期的な後継者を見つけることだ。しかし、本人が残留する可能性もあるため、クラブは新監督の構想に合う選手かどうかを見極める必要がある。
さらに、左サイドバックと経験豊富なストライカーの補強も急務だ。補強予算は売却収入に左右され、複数選手の去就は不透明。クラブは残留・退団が確定するまで、後任探しより内部評価を優先する。
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ライバルに遅れをとる危険性
INEOSの慎重な補強方針は過去の無計画さを避けるためだが、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグのライバルに遅れを取る懸念がある。報道では、マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン争奪戦で先行。アンダーソンはオールド・トラッフォードの関心も高いが、クラブの判断遅れで現在は獲得が難しい。
来季は4つの大会を戦うため、厚みとバランスを備えた戦力整備が急務だ。キャリック新監督の正式発表とCL出場権獲得が遅れれば遅れるほど、市場の注目選手をライバルに先んじて確保するのは難しくなる。