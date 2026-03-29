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【独占】マンチェスター・ユナイテッド、15歳の神童JJ・ガブリエルのプレシーズン計画――トップチーム昇格が目前に
ガブリエルがプレミアリーグデビューを果たせなかった理由
イングランドのトップリーグの今シーズンが開幕した時点でまだ14歳だったガブリエルは、同大会でのデビューを果たすことができなかった。FAカップへの出場資格は得ていたが、マンチェスター・ユナイテッドは同大会の3回戦でブライトンに敗退してしまった。
「キッド・メッシ」と称されるガブリエルは、ユースレベルでレッドデビルズの一員として活躍し続けている。ウェイン・ルーニーの長男カイと共にプレーするU-18チームでは、23試合に出場して21ゴールを記録しており、まだ解き放たれていない大きな可能性を秘めている。
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マンチェスター・ユナイテッド、ガブリエルをプレシーズンツアーのメンバーに選出する見通し
その才能がトップチームで花開くのも、そう遠くないだろう。『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、「ガブリエルの才能が認められた」ことを受け、彼は2026年のオフシーズンに「ユナイテッドの遠征メンバーに名を連ねる見込み」だという。これは、複数の選手がワールドカップに出場することになるという事情も一因となっている。
レッドデビルズは夏の間、ヨーロッパ各地で試合を行う予定で、「スカンジナビアや大陸の他の地域を訪問する日程を確定させるための協議が現在進行中」だ。
ユナイテッドは通常、7月の第1週に選手を呼び戻す傾向にあるが、2026年のワールドカップは同月19日まで開催される。ガブリエルは、経験豊富なチームメイトの不在を補うために招集される選手の一人となる可能性が高い。
フレッチャーとキャリックはガブリエルの将来性に感銘を受けた
彼は2025年10月に15歳になるばかりにもかかわらず、すでにクラブのトップチームでのトレーニングに招かれており、名だたる選手たちの中で見せた活躍で多くの人々を感嘆させている。オールド・トラッフォードでU-18の監督を務め、今シーズンは一時的にトップチームの暫定監督も務めたダレン・フレッチャーは、レッドデビルズがここしばらく発掘した中で最も注目される有望株について、次のように語っている。 「彼は大きな期待を背負った若き選手だ。周囲で多くの話題になっているが、それは当然のことだ。彼は本当に才能のある少年だからね。彼は一生懸命に努力している。まず言えるのは、彼がサッカーを愛しているということだ。トレーニングも、プレーも、ボールを持つことも、自分のプレーを表現することも大好きだ。彼は素晴らしい判断力を持っている。サッカーに対する情熱がただただ驚くべきものだ。
「15歳、彼には輝かしい未来が待っている。彼の才能には大いに期待しているが、最も重要なのは彼が成長し続けることだ。現在はU-18チームに所属し、素晴らしい活躍を見せているが、学ぶべきことはまだたくさんある。 彼には無限の可能性が広がっている。自分の道を歩み続ければ、やがてその時が訪れるだろう。ただ現時点では、まだ少し時期尚早だと思うし、多くの人が私の意見に同意してくれるはずだ。」
レッドデビルズの暫定監督を務めるマイケル・キャリックは、ガブリエルに公式戦デビューの機会を与えられなかったことについて、次のように語った。「JJは本当に良い調子だ。アカデミーには素晴らしい若手選手が何人かいて、我々はできるだけ若い選手を（トップチームに）引き上げようとしている。選手たちにトップチームに来てトレーニングし、その雰囲気を感じてもらう機会を常に与えようとしているんだ。
「JJは大きな才能の持ち主だ。それは誰の目にも明らかだし、U-18チームでも素晴らしいシーズンを送っている。我々が彼を高く評価しているのは言うまでもないが、それに伴うあらゆることを管理し、他の若手選手たちと同様に彼の成長を支え、ステップアップさせる適切なタイミングを見極めるには、忍耐が重要だ。 トレーニングでの彼のパフォーマンスは、期待通り素晴らしいものでした。若い選手たちが我々と共に成長してくれるのは喜ばしいことです。」
マンチェスター・ユナイテッドは、ガブリエルをオールド・トラッフォードに残留させるべく尽力している
当然のことながら、ガブリエルの卓越した才能はマンチェスター以外の地域からも注目を集めている。ユナイテッドは、将来的な成長の恩恵を自クラブが享受できるよう尽力しており、プロ契約締結の日を見据えて契約前条件を策定する一方で、彼の家族にはオールド・トラッフォードで様々な特典を提供している。