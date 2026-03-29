【独占】マンチェスター・ユナイテッド、15歳の神童JJ・ガブリエルのプレシーズン計画――トップチーム昇格が目前に

彼は2025年10月に15歳になるばかりにもかかわらず、すでにクラブのトップチームでのトレーニングに招かれており、名だたる選手たちの中で見せた活躍で多くの人々を感嘆させている。オールド・トラッフォードでU-18の監督を務め、今シーズンは一時的にトップチームの暫定監督も務めたダレン・フレッチャーは、レッドデビルズがここしばらく発掘した中で最も注目される有望株について、次のように語っている。 「彼は大きな期待を背負った若き選手だ。周囲で多くの話題になっているが、それは当然のことだ。彼は本当に才能のある少年だからね。彼は一生懸命に努力している。まず言えるのは、彼がサッカーを愛しているということだ。トレーニングも、プレーも、ボールを持つことも、自分のプレーを表現することも大好きだ。彼は素晴らしい判断力を持っている。サッカーに対する情熱がただただ驚くべきものだ。

「15歳、彼には輝かしい未来が待っている。彼の才能には大いに期待しているが、最も重要なのは彼が成長し続けることだ。現在はU-18チームに所属し、素晴らしい活躍を見せているが、学ぶべきことはまだたくさんある。 彼には無限の可能性が広がっている。自分の道を歩み続ければ、やがてその時が訪れるだろう。ただ現時点では、まだ少し時期尚早だと思うし、多くの人が私の意見に同意してくれるはずだ。」

レッドデビルズの暫定監督を務めるマイケル・キャリックは、ガブリエルに公式戦デビューの機会を与えられなかったことについて、次のように語った。「JJは本当に良い調子だ。アカデミーには素晴らしい若手選手が何人かいて、我々はできるだけ若い選手を（トップチームに）引き上げようとしている。選手たちにトップチームに来てトレーニングし、その雰囲気を感じてもらう機会を常に与えようとしているんだ。

「JJは大きな才能の持ち主だ。それは誰の目にも明らかだし、U-18チームでも素晴らしいシーズンを送っている。我々が彼を高く評価しているのは言うまでもないが、それに伴うあらゆることを管理し、他の若手選手たちと同様に彼の成長を支え、ステップアップさせる適切なタイミングを見極めるには、忍耐が重要だ。 トレーニングでの彼のパフォーマンスは、期待通り素晴らしいものでした。若い選手たちが我々と共に成長してくれるのは喜ばしいことです。」