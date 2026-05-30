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【独占】マンチェスター・ユナイテッドやバイエルンを抑え、リヴァプールとPSGがヤン・ディオマンデ獲得の最有力候補となる理由
リヴァプールとPSGがディオマンデ獲得競争で優位に立つ
ライプツィヒのディオマンデ争奪戦が激化する中、リヴァプールが優位に立った。クラブは長期的にモハメド・サラーの後継者となる選手を求めており、その育成ビジョンはディオマンデの野心と一致している。
ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、ディオマンデは右サイドでのプレーを強く希望。この意向が移籍先選びの重要要素となっており、リヴァプールとPSGは彼の希望に合うプロジェクトを提示している。
マンチェスター・ユナイテッドとバイエルン・ミュンヘンも関心を示すものの、両クラブは左サイドでの起用を想定しており、この点がリヴァプールとPSGを優位にさせている。
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ジェイコブスが移籍事情を解説
ポッドキャスト『Born N' Red』に出演したジェイコブスは、この10代選手の去就について現状を説明した。リヴァプールとPSGがバイエルンやマンチェスター・ユナイテッドより優位にある理由も語った。
「ヤン・ディオマンデはリヴァプールかPSGに興味を持っている」とジェイコブスは語る。「ただしバイエルンも無視できない。彼らは当初アンソニー・ゴードンを狙っていたが、ゴードンはバルセロナへ移籍したため、まだ補強が必要だ。
マンチェスター・ユナイテッドとは違い、バイエルンは左サイドでの起用を提示している。一方、リヴァプールとPSGは右サイドでの起用を想定しており、本人も右を望んでいる。そのため、現時点ではリヴァプールとPSGが有利だ」と語った。
戦術的な起用が、ディオマンデの去就を左右する。
ディオマンデ争奪戦は金銭より戦術が鍵だ。多くの強豪が注目する中、彼が希望するポジションでレギュラーになれるかどうかが決め手となっている。
リヴァプールのスカウトとアルネ・スロット監督はディオマンデを右ウイングと見ており、これはサラーが成功したポジションと同じだ。PSGも同様の見解で、両クラブが優位に立つ。
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リヴァプールは依然として、第一目標の獲得に注力している
リヴァプールの当面最優先事項は、ディオマンデにアンフィールドが次のキャリアステージに最適だと納得させることである。交渉が続く中、右ウイングでの起用が決め手になる可能性がある。
移籍が実現しなければ、リヴァプールは他の攻撃的オプションを検討する。候補にはPSGのブラッドリー・バルコラがいるが、彼は左サイドが主戦場のため、獲得すれば計画の修正が必要になる。