ライプツィヒのディオマンデ争奪戦が激化する中、リヴァプールが優位に立った。クラブは長期的にモハメド・サラーの後継者となる選手を求めており、その育成ビジョンはディオマンデの野心と一致している。

ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、ディオマンデは右サイドでのプレーを強く希望。この意向が移籍先選びの重要要素となっており、リヴァプールとPSGは彼の希望に合うプロジェクトを提示している。

マンチェスター・ユナイテッドとバイエルン・ミュンヘンも関心を示すものの、両クラブは左サイドでの起用を想定しており、この点がリヴァプールとPSGを優位にさせている。