【独占】マンチェスター・ユナイテッドの「理想的な夏の移籍市場」――イリマン・ンディアエやルイス・ホールら8選手が注目リストに

第一候補の獲得が困難な場合を見越して、すでに代替案の調査が進められている。ウルヴァーハンプトンのジョアン・ゴメスは、特に所属チームが降格の危機に瀕していることから、コストパフォーマンスに優れた選択肢と見なされている。一方、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンは、国内選手としては依然として高いポテンシャルを秘めた選択肢である。

最終ラインでは、RBライプツィヒの注目株、ヤン・ディオマンデに焦点が移っている。 19歳のコートジボワール代表である彼は、今シーズン10ゴール7アシストを記録してブンデスリーガを沸かせ、マンチェスター・ユナイテッドが現在欠いている右利きのウインガーという条件を満たしている。この若きエネルギーを補完するため、クラブはエバートンのンディアイェも注視している。彼は今シーズンも好調を維持しており、先日のチェルシー戦（3-0）でも得点を挙げている。