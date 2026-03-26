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【独占】マンチェスター・ユナイテッドの「理想的な夏の移籍市場」――イリマン・ンディアエやルイス・ホールら8選手が注目リストに
中盤の刷新が依然として最優先事項である
ベテランMFカゼミーロが今シーズン終了後にオールド・トラッフォードを去ることになり、レッド・デビルズはピッチの中盤において大きな変革を迎えることになりそうだ。スカイ・スポーツによると、その穴を埋めるため、ユナイテッドはブライトンのバレバの獲得を最優先事項としている。以前のオファーは失敗に終わったものの、22歳の同選手の評価額が若干下がったことを受け、クラブは現在、移籍合意がより現実的だと見ている。
補強戦略は守備的ミッドフィールダーにとどまらず、クラブは創造性豊かな「ナンバー8」の獲得も視野に入れている。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンがこの役割の最有力候補として浮上しているが、この多才なミッドフィールダーの獲得をめぐっては、同市のライバルであるマンチェスター・シティとの激しい争奪戦が予想される。
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理想のプロフィールを探す
第一候補の獲得が困難な場合を見越して、すでに代替案の調査が進められている。ウルヴァーハンプトンのジョアン・ゴメスは、特に所属チームが降格の危機に瀕していることから、コストパフォーマンスに優れた選択肢と見なされている。一方、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンは、国内選手としては依然として高いポテンシャルを秘めた選択肢である。
最終ラインでは、RBライプツィヒの注目株、ヤン・ディオマンデに焦点が移っている。 19歳のコートジボワール代表である彼は、今シーズン10ゴール7アシストを記録してブンデスリーガを沸かせ、マンチェスター・ユナイテッドが現在欠いている右利きのウインガーという条件を満たしている。この若きエネルギーを補完するため、クラブはエバートンのンディアイェも注視している。彼は今シーズンも好調を維持しており、先日のチェルシー戦（3-0）でも得点を挙げている。
守備陣の層の厚さと左サイドバックの課題
ニューカッスル・ユナイテッドのホールは、マンチェスター・ユナイテッドが抱える左サイドバックの課題を解決する最有力候補だ。トーマス・トゥヘル監督の下でイングランド代表に招集されるほどの素晴らしいシーズンを送ったホールは、特にタイレル・マラシアの在籍期間が終盤に差し掛かっていることを踏まえると、ルーク・ショーの理想的なライバルと見なされている。
アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンも、第2の選択肢として注目されている。22歳のこのドイツ人選手はブンデスリーガで際立った活躍を見せており、今シーズンは8つのゴールに関与している。ユナイテッドの首脳陣は、ワールドカップでの活躍に伴って通常見られる移籍金の高騰を避けるため、早急に契約をまとめたいと考えている。
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次は何が待っているのでしょうか？
移籍市場に本格的に注力する前に、マンチェスター・ユナイテッドは今シーズンを力強く締めくくることを目指している。特に、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を視野に入れているからだ。レッドデビルズは現在、勝ち点55でリーグ3位につけており、4位のアストン・ヴィラとはわずか1ポイント差、5位のリヴァプールとは6ポイント差となっている。代表戦中断明けの4月13日には、リーズ・ユナイテッドとの試合が控えている。