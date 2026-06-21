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独占：マンチェスター・ユナイテッドがAmazon Prime Videoのドキュメンタリーで得る収益額――プレミアリーグ優勝候補も『オール・オア・ナッシング』方式で取り上げられる
レッド・デビルズにとって、アマゾンとの史上最大規模の契約
エバートン元CEOのウィネス氏が『フットボール・インサイダー』の独占インタビューで、アマゾンがオールド・トラッフォードの舞台裏を撮影する契約の詳細を明かした。マンチェスター・ユナイテッドは今週契約を締結し、当初2,000万ポンドの収入を見込む。
マイケル・キャリック監督率いるチームは2026-27シーズンを通じて追跡取材され、これまでトッテナム、マンチェスター・シティ、アーセナルが登場した『オール・オア・ナッシング』シリーズに加わる。ワイネス氏は、スポーツドキュメンタリー市場が飽和傾向にあるものの、プレミアリーグビッグクラブの世界的な魅力により、このプロジェクトがクラブに大きな成功をもたらすと確信している。
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ワイネスが経済的メリットを詳しく解説
ワイネス氏は、この契約が視聴者数に基づく追加報酬で最大2,500万ポンドに達すると説明した。同氏は交渉の経緯も紹介し、クラブが世界的に注目される点を強調した。「基本額は2,000万ポンド程度だが、視聴者数で追加報酬が決まる」と語った。 最大2500万ポンドまで伸びる見込みです。私はこの手の番組の交渉を何度も経験しており、放映権だけでなく編集内容などすべてを話し合えます。金額も魅力的ですが、ユナイテッドにとって最大の利点は世界的なブランド露出です。」
世界的な魅力でドキュメンタリー疲れを克服する
ワイネス氏は、視聴者がサッカーの舞台裏に飽き始めている可能性を認めつつも、「レッドデビルズ」の巨大なファン層が状況を大きく変えると強調した。キャリック率いるチームはチャンピオンズリーグ復帰と優勝争いを狙っており、その過程が大きなドラマになっている。
彼は「この分野には少し疲れが見られる。期待に応えられなかった番組が多かったからだ。しかしマンチェスター・ユナイテッドには世界的な魅力がある。十分な視聴者数は見込める。大きなチャンスであり、視聴者数次第で20以上のボーナスも期待できる」と付け加えた。
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キャリックとマンチェスター・ユナイテッドの将来はどうなるのか？
今後12か月、カメラは回し続けられる。チームが厳しい注目をどう受け止めるかに注目が集まる。クラブはチャンピオンズリーグに復帰しながらプレミアリーグ制覇を狙う。ファンは、チームの運命を決めるかもしれないその瞬間を捉えた2027年のドキュメンタリー公開を心待ちにしている。