独占：マンチェスター・ユナイテッドがAmazon Prime Videoのドキュメンタリーで得る収益額――プレミアリーグ優勝候補も『オール・オア・ナッシング』方式で取り上げられる

ワイネス氏は、視聴者がサッカーの舞台裏に飽き始めている可能性を認めつつも、「レッドデビルズ」の巨大なファン層が状況を大きく変えると強調した。キャリック率いるチームはチャンピオンズリーグ復帰と優勝争いを狙っており、その過程が大きなドラマになっている。

彼は「この分野には少し疲れが見られる。期待に応えられなかった番組が多かったからだ。しかしマンチェスター・ユナイテッドには世界的な魅力がある。十分な視聴者数は見込める。大きなチャンスであり、視聴者数次第で20以上のボーナスも期待できる」と付け加えた。