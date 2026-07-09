【独占】マンチェスター・ユナイテッドが8月8日の期限までにマーカス・ラッシュフォードを売却しようとしている理由

このフォワードは移籍への意欲を公言しており、ワールドカップのイングランド対メキシコ戦直前にもその意向を改めて強調した。ラッシュフォードはクラブでの状況が代表でのパフォーマンスに悪影響を及ぼさないよう努めているが、自身の長期的な将来はオールド・トラッフォード以外にあると明確に示しているようだ。

本人は「ワールドカップ前に関係者に伝えた。移籍は大会前に成立するか、終わってからにしてほしかった。今は代表に集中したい」と語った。