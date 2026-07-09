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【独占】マンチェスター・ユナイテッドが8月8日の期限までにマーカス・ラッシュフォードを売却しようとしている理由
厳格な出発期限
英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッドは8月8日のアイルランド出発前にラッシュフォードの完全移籍を成立させる目標を掲げている。チームはパリ・サンジェルマンとの親善試合後、ヨーテボリから直接ダブリンへ移動し、夏の準備を進める予定だ。
クラブは8月9日をW杯組の合流期限と定めており、代表戦中のラッシュフォードとの交渉時間は限られている。
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ラッシュフォード、自身の将来について明確な説明を求める
このフォワードは移籍への意欲を公言しており、ワールドカップのイングランド対メキシコ戦直前にもその意向を改めて強調した。ラッシュフォードはクラブでの状況が代表でのパフォーマンスに悪影響を及ぼさないよう努めているが、自身の長期的な将来はオールド・トラッフォード以外にあると明確に示しているようだ。
本人は「ワールドカップ前に関係者に伝えた。移籍は大会前に成立するか、終わってからにしてほしかった。今は代表に集中したい」と語った。
失敗した選択肢と移籍の障害
バルセロナへのレンタル移籍で14得点を挙げ、ラ・リーガ連覇に貢献したラッシュフォード。しかしカンプ・ノウへの完全移籍は実現しなかった。バルセロナには2600万ポンドの買い取りオプションがあったが6月15日に失効。クラブは代わりに7000万ポンドでアンソニー・ゴードンを獲得した。
トッテナムが関心を示しているが、本人はチャンピオンズリーグに出場できるクラブへの移籍を望んでいる。レンタル期間中の活躍でイングランド代表に復帰し、欧州最高レベルで通用することを示した。
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ユナイテッドが移籍戦略を転換
方針転換したマンチェスター・ユナイテッドは、ラッシュフォードの追加レンタル移籍を認めない方針だ。 2026-27シーズンにアンドレ・オナナをトラブゾンスポルへ期限付き移籍させたクラブは、ラスムス・ホイリュンドを3800万ポンドでナポリへ売却したように、完全移籍での資金調達に注力している。後任探しはすでに始動し、ウェストハムのウインガー、クリセンシオ・サマーヴィルも候補に挙がっている。
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