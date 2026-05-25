AFP
翻訳者：
【独占】マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックを正式監督に任命する前に検討した6人の候補には、カルロ・アンチェロッティも含まれていた。
国際目標は達成できないことが分かった。
キャリックは1月、ルーベン・アモリムの退任を受けて暫定的に指揮を執った。3位入りを果たしたことで正式監督に就任したが、ユナイテッド首脳陣は当初、世界的に監督候補を探していた。
『The Athletic』によると、INEOS主導の経営陣はまずイングランド代表のトーマス・トゥヘルを最有力と見たが、本人は契約延長で残留。次にユリアン・ナーゲルスマンも候補に上がったものの、ドイツ代表のワールドカップ準備に集中するため交渉には至らなかった。
- Getty Images Sport
アンチェロッティとブラジル問題
候補リストで最も注目されたのは、元レアル・マドリード監督アンチェロッティだった。クラブサッカーで獲得できるタイトルをほぼ制したこのイタリア人ベテランは、アモリム後任を探していたマンチェスター・ユナイテッド首脳陣から高評価を受けていた。
しかしアンチェロッティがブラジル代表続投を決断。66歳の彼は来年のW杯へ新契約を締結したため、ユナイテッドは代替候補を探す事態となった。
プレミアリーグの代替案とエメリの移籍金
候補は国内にとどまり、ボーンマスのアンドニ・イラオラとアストン・ヴィラのウナイ・エメリが浮上した。イラオラは南海岸での手腕を評価されたが、首脳陣は「チェリーズ」からユナイテッドへの移籍リスクを懸念した。
一方、エメリには2000万ポンドという巨額違約金と、クラブ内での権限が限定されることへの懸念があり、採用は見送られた。
- AFP
キャリック、懐疑的な見方を一掃
パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督はチャンピオンズリーグ連覇を目指しており、獲得は難しいとされていた。そのためクラブは最終的にキャリックを支持した。この決定は、ロイ・キーンやゲイリー・ネヴィルといったクラブレジェンドの反対にもかかわらず下された。彼らは結果に関わらずキャリックに監督を任せるべきではないと主張していた。しかしキャリックはマンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。最有力候補となった。
正式就任後、キャリックは「20年前にこのクラブに来て以来、マンチェスター・ユナイテッドの魔法を感じてきた。この特別なクラブを率いる責任は、私にとって大きな誇りだ」と語った。「過去5か月間、選手たちは私たちが求める不屈の精神、団結力、決意を示してくれた」