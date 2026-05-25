【独占】マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックを正式監督に任命する前に検討した6人の候補には、カルロ・アンチェロッティも含まれていた。

候補リストで最も注目されたのは、元レアル・マドリード監督アンチェロッティだった。クラブサッカーで獲得できるタイトルをほぼ制したこのイタリア人ベテランは、アモリム後任を探していたマンチェスター・ユナイテッド首脳陣から高評価を受けていた。

しかしアンチェロッティがブラジル代表続投を決断。66歳の彼は来年のW杯へ新契約を締結したため、ユナイテッドは代替候補を探す事態となった。