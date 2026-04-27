【独占】マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォード戦で異なる胸スポンサーを掲げる理由

MatchWornShirt共同創業者ティメン・ゾンデルウェイク氏は「これらのシャツはサッカーの真髄を示す。ピッチでの一瞬が、ピッチの外で意義ある行動になる。ファンがサッカーにさらに触れられるようにし、その情熱を大きな力に変え、世界中の命を救う保健プログラムに必要な資金と認知度向上に貢献している」と語った。



