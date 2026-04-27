MatchWornShirt/RED
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【独占】マンチェスター・ユナイテッドがブレントフォード戦で異なる胸スポンサーを掲げる理由
ユナイテッド、ブレントフォード戦で特別仕様のユニフォームを着用
マイケル・キャリック監督率いるチームは、ブレントフォード戦で胸に(RED)ロゴ入った特別ユニフォームを着用する。マンチェスター・ユナイテッド、MatchWornShirt（MWS）、(RED)の提携により、ファンやコレクターは、先発と控え選手が着用・サインした公式ユニフォームを入手できる。
- Getty Images Sport
「情熱を、より大きなものへと変える」
MatchWornShirt共同創業者ティメン・ゾンデルウェイク氏は「これらのシャツはサッカーの真髄を示す。ピッチでの一瞬が、ピッチの外で意義ある行動になる。ファンがサッカーにさらに触れられるようにし、その情熱を大きな力に変え、世界中の命を救う保健プログラムに必要な資金と認知度向上に貢献している」と語った。
「どのシャツにも物語がある」
(RED)のマネージング・ディレクター、ケイト・チャールズ氏は「このコレクションは、目的を持ったパートナーシップがスポーツの力を現実世界のインパクトに変えることを示しています。それぞれのシャツはピッチでの物語を伝え、最も支援を必要とする地域で命を救う保健プログラムを資金面で支えています」と語った。
- Getty Images Sport
シャツは1週間限定販売
このTシャツは4月27日から5月2日まで、MWSのウェブサイトとアプリでファンやコレクター向けに販売します。オークションの詳細はwww.mws.comをご覧ください。