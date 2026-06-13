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【独占】マンチェスター・ユナイテッドがブルーノ・フェルナンデスに提示する新契約の驚異的な年俸――「レッドデビルズ」は、記録を塗り替えた主将をオールド・トラッフォードに留めようと必死だ
レッドデビルズが破格のオファーを準備中
マンチェスター・ユナイテッドは、今シーズン活躍したキャプテンに報いるため、巨額の契約パッケージを用意している。SportsBoomによると、クラブはサウジアラビアや欧州の強豪からの関心をかわすため、契約交渉を急ぐ。この契約案で交渉遅れへの憶測は消え、ポルトガル人プレイメーカーがチームの中心であり続けることが保証される。
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タリスマンは現代のレガシーシステムをターゲットにしている
交渉に詳しい関係者によると、ポルトガル人スターは海外の高額オファーを拒否し、オールド・トラッフォードに残る意向だ。アルダーリー・エッジの生活に馴染んだ31歳の彼は、依然としてロッカールームのリーダーとして責任を全うしている。報道によると、彼は現代サッカー史に名を残す決意をし、クラブが往年の栄光を取り戻す正しい道筋にあると強い自信を示している。
キャリックは受賞者を軸にチームを構築している
新契約は週給25万ポンドから50％アップ。さらにプレミアリーグやチャンピオンズリーグの成績に応じてボーナスも得られる。 新監督マイケル・キャリックは、このベテラン・プレイメーカーをチームの要と位置づけている。その信頼は、フェルナンデスが21アシストでプレミアリーグのシーズンアシスト記録を更新し、PFA年間最優秀選手賞とFWA年間最優秀選手賞を獲得した昨季の活躍によるものだ。
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ワールドカップ開催前に契約が締結される
ユナイテッドはフェルナンデスとの契約が来年6月まで残り、さらに12カ月のクラブオプションもあるため残留は確実視されている。それでもクラブ首脳陣は破格の条件でキャプテンに残りの全盛期をオールド・トラッフォードで過ごさせ、新たに4年または5年の契約を結ばせられると確信している。
フェルナンデスは現在、米国開催のワールドカップ・ポルトガル代表に集中している。帰国後に正式契約を結べば、キャリック監督は欧州復帰戦に向けて安定感のある戦力を得られる。