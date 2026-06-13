【独占】マンチェスター・ユナイテッドがブルーノ・フェルナンデスに提示する新契約の驚異的な年俸――「レッドデビルズ」は、記録を塗り替えた主将をオールド・トラッフォードに留めようと必死だ

ユナイテッドはフェルナンデスとの契約が来年6月まで残り、さらに12カ月のクラブオプションもあるため残留は確実視されている。それでもクラブ首脳陣は破格の条件でキャプテンに残りの全盛期をオールド・トラッフォードで過ごさせ、新たに4年または5年の契約を結ばせられると確信している。

フェルナンデスは現在、米国開催のワールドカップ・ポルトガル代表に集中している。帰国後に正式契約を結べば、キャリック監督は欧州復帰戦に向けて安定感のある戦力を得られる。