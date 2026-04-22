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【独占】マンチェスター・シティのGKジェームズ・トラフォードは、ジャンルイジ・ドンナルンマに正GKの座を奪われ、出場機会を求めて移籍を検討。リヴァプールとチェルシーが獲得競争をリードしている。
プレミアリーグのクラブがトラフォードの獲得に名乗りを上げている
移籍市場が開けば、トラフォードにはオファーが殺到する見込みだ。GOALの取材では、リヴァプール、チェルシー、トッテナム、ニューカッスル、アストン・ヴィラが22歳の獲得に関心を持っている。ニューカッスルは昨夏、トラフォードがバーンリーに所属していた際にオファーしたが、シティがマッチング条項を行使し、彼はエティハドに残留した。
獲得失敗後、サウサンプトンからアーロン・ラムズデールをレンタルしたが、依然として正GKを探している。ラムズデールは怪我から復帰したニック・ポープに代わり、エディ・ハウ監督の下で正GKの座を奪った。 トッテナムもGK補強を検討中。グリエルモ・ヴィカリオのインテル移籍が濃厚だが、降格すれば獲得は難しい。
チェルシーも今季ゴールキーパーに課題を抱える。ロバート・サンチェスはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦前にリアム・ロゼニオール監督によってベンチ外となり、代役フィリップ・ヨルゲンセンが第1戦の5－2敗北で致命的なミスを犯して以降出場していない。
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ドンナルンマとの対決が影を落とす
アリソン・ベッカーは契約満了1年前となる今夏、8年間在籍したリヴァプールを退団すると見られ、アンフィールドに新戦力のチャンスが生まれる。リヴァプールは2024年にジョルジ・ママルダシュヴィリを2900万ポンドで獲得しており、将来的な後継者と位置づけている。
トラフォードは12歳でシティのアカデミーに入り、2023年に1500万ポンドでバーンリーへ移籍するまで計8年間をシティで過ごした。昨夏、シティは他クラブと同額で引き留める条項を使い、彼を復帰させた。 当初はエデルソンと正GKを争い、2026年の契約満了後に後継者となる見込みだった。
しかしエデルソンがフェネルバフチェへ移籍したため、トラフォードはプレミアリーグ開幕3試合で先発。しかし市場終了間近、チャンピオンズリーグ制覇直後のドンナルンマが2600万ポンドで加入し、正GKの座は早くも危うくなった。
「また別の体験」
トラフォードはプレミアリーグ未出場。カラバオ・カップ、FAカップ、バイエル・レバークーゼンとのチャンピオンズリーグ1試合の計14試合に出場した。先月シティへの復帰に合意したが、夏に去就を検討する意向だ。
「ドンナルンマの件は予想外だったが、起きた以上受け入れるしかない」とトラフォードは2月に語った。 「こうなってしまった以上、毎日一生懸命練習して、どうなるか様子を見つつ、ベストを尽くすだけだ。これがサッカーだ。あるがままを受け入れ、毎日努力を続け、試合が来たら全力でプレーするしかない。これはキャリアに加わるもう一つの経験であり、良い学びとなっている」
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カラバオ・カップ決勝の活躍で、ウェンブリーへの復帰が待っている。
トラフォードは土曜のFAカップ準決勝サウサンプトン戦で先発する見込みだ。シティでは前回ウェンブリーでアーセナルと対戦したカラバオカップ決勝で3連続セーブを記録し、初タイトル獲得の立役者となった。 2023年のU-21欧州選手権制覇に貢献した彼は、その翌週のウルグアイ戦でイングランド代表デビュー。シティでの直近の試合はリヴァプールとのFAカップ準々決勝で、モハメド・サラーのPKを止め4-0の完勝を飾った。