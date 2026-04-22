【独占】マンチェスター・シティのGKジェームズ・トラフォードは、ジャンルイジ・ドンナルンマに正GKの座を奪われ、出場機会を求めて移籍を検討。リヴァプールとチェルシーが獲得競争をリードしている。

移籍市場が開けば、トラフォードにはオファーが殺到する見込みだ。GOALの取材では、リヴァプール、チェルシー、トッテナム、ニューカッスル、アストン・ヴィラが22歳の獲得に関心を持っている。ニューカッスルは昨夏、トラフォードがバーンリーに所属していた際にオファーしたが、シティがマッチング条項を行使し、彼はエティハドに残留した。

獲得失敗後、サウサンプトンからアーロン・ラムズデールをレンタルしたが、依然として正GKを探している。ラムズデールは怪我から復帰したニック・ポープに代わり、エディ・ハウ監督の下で正GKの座を奪った。 トッテナムもGK補強を検討中。グリエルモ・ヴィカリオのインテル移籍が濃厚だが、降格すれば獲得は難しい。

チェルシーも今季ゴールキーパーに課題を抱える。ロバート・サンチェスはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦前にリアム・ロゼニオール監督によってベンチ外となり、代役フィリップ・ヨルゲンセンが第1戦の5－2敗北で致命的なミスを犯して以降出場していない。