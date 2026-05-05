【独占】ペップ・グアルディオラの予測がバイエルン・ミュンヘンをヴィンセント・コンパニーの招聘へ導いた。マンチェスター・シティのレジェンドは、ハリー・ケインらにとって「完璧」と称賛されている。

バイエルンは2024年夏、有力候補に次々断られ、コンパニー起用という驚きの決断をした。ナーゲルスマン、ラングニック、グラスナー、フリックの復帰も打診したが実現せず、プレミア降格直後のコンパニーに白羽の矢を立てた。

この起用にはドイツメディアも懐疑的だったが、元マンチェスター・シティ主将の率いるチームは過去2シーズンで着実に力をつけ、欧州屈指の強豪に成長した。

ただ、コンパニーの恩師がいたからこそ、バイエルンは彼を招へいできた。恩師は元所属クラブから電話を受け、「手遅れになる前に彼を獲れ」と進言した。

この決定的な瞬間を、ホーネスはDAZNにこう語った。「考えてみれば、なんて幸運だったことか！実は私もそれまで彼を知らなかったんだ。 マックス・エベルが4、5番目の候補として彼を挙げ、その後クリストフ・フロイントと共にバーンリーへ飛び、さらにカール＝ハインツ・ルンメニゲと私がペップ・グアルディオラに確認すると、彼は『目隠しでも獲得すべきだ。さもないと2、3年後にはシティに行っている』と言ったんだ」