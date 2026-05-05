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【独占】ペップ・グアルディオラの予測がバイエルン・ミュンヘンをヴィンセント・コンパニーの招聘へ導いた。マンチェスター・シティのレジェンドは、ハリー・ケインらにとって「完璧」と称賛されている。
グアルディオラの決定的な電話
バイエルンは2024年夏、有力候補に次々断られ、コンパニー起用という驚きの決断をした。ナーゲルスマン、ラングニック、グラスナー、フリックの復帰も打診したが実現せず、プレミア降格直後のコンパニーに白羽の矢を立てた。
この起用にはドイツメディアも懐疑的だったが、元マンチェスター・シティ主将の率いるチームは過去2シーズンで着実に力をつけ、欧州屈指の強豪に成長した。
ただ、コンパニーの恩師がいたからこそ、バイエルンは彼を招へいできた。恩師は元所属クラブから電話を受け、「手遅れになる前に彼を獲れ」と進言した。
この決定的な瞬間を、ホーネスはDAZNにこう語った。「考えてみれば、なんて幸運だったことか！実は私もそれまで彼を知らなかったんだ。 マックス・エベルが4、5番目の候補として彼を挙げ、その後クリストフ・フロイントと共にバーンリーへ飛び、さらにカール＝ハインツ・ルンメニゲと私がペップ・グアルディオラに確認すると、彼は『目隠しでも獲得すべきだ。さもないと2、3年後にはシティに行っている』と言ったんだ」
- AFP
バイエルンにとって「完璧」な補強
就任以来、40歳の指揮官はチーム雰囲気を一新。バイエルン・ミュンヘンをブンデスリーガ2連覇とDFLスーパーカップ制覇に導いた。107試合で81勝14分け12敗という驚異的な成績は、献身的な姿勢の証だ。
ホーネス氏は「彼は人間としてほぼ完璧だ。非常に知的で、多言語を操る。初対面の夕食で『この仕事では労働が最も重要だ。朝一番で来て夜最後に帰る』と述べ、その姿勢に感銘を受けた」と語った。 そして彼は、その言葉を実際に実践している。それが最も重要なポイントだと私は信じている」
トゥヘル騒動後の気分一新
バイエルンはトゥヘル監督の激動の時代を経て、精神的なリセットを切実に必要としていた。2022-2023シーズンに劇的な最終戦でブンデスリーガ優勝を果たしたが、その後チームは急速に崩壊。2024年2月、リーグ3位、3部ザールブリュッケンへの敗退、チャンピオンズリーグでの敗退を受け、クラブは彼の退任を発表した。
61試合で16敗し、フリック時代の6冠やナゲルスマン突然解任で生じた不協和音が残っていた。ロッカールームは分裂状態だった。コンパニはそんなエリート集団を一つにし、爽やかな風を吹き込んだ。移籍を巡る公開での摩擦も一切ない。
ホーネスはこう語る。「彼を特別にしているのは優れた対人スキルだ。メディアで誰かを貶めることも、選手やクラブの悪口も言わない。試合に負けても『左サイドバックが必要だ』などと要求しない。彼は選手一人ひとりを成長させることを目指し、実際に実現している」。
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ヨーロッパの歴史に残る一夜
バイエルンは水曜日、ホームでパリ・サンジェルマンと対戦し、第1戦4-5の敗戦を覆してチャンピオンズリーグ決勝進出を狙う。すでにDFBポカール決勝進出とブンデスリーガ優勝を決めており、今シーズン3冠達成の可能性が残っている。