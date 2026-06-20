AFP
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【独占】ブラッドリー・バルコラがワールドカップの舞台に立つフランス代表。イラク戦で予定される3つの変更点が判明。
デシャンがメンバーを再編成
「レ・ブルー」はフィラデルフィアでのグループステージ初戦で、キャプテン・キリアン・ムバッペの2得点でセネガルに3-1勝利した。しかし前半の攻撃は流動性に欠け、メディアから批判を受けた。これを受け、フランス紙『レキップ』は、コーチ陣がウインガー・デシレ・ドゥエに代えてバルコラの直線的なドリブルを採用する方針だと報じた。
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メディアが選考変更を報じる
前回、前半はシュート1本と膠着したため、前線を刷新する。フランスは1966年以来のグループステージ最低記録となった。
攻撃の創造性向上を目的に、オリゼをトップ下（10番）で先発させ、ウスマン・デンベレを右サイドへ戻す。さらに、アストン・ヴィラのルーカス・ディニェが左SBでテオ・エルナンデスの代役を務める見込みで、ローマのマヌ・コネが中盤に入りアドリアン・ラビオとコンビを組む。
戦績分析では欧州勢が優勢
迫るメンバー変更は、デシャン監督が率いるフランス代表の選手層の厚さを示している。チームは得点力を維持し、2018年ワールドカップ優勝以来、国際試合14試合連続得点を続けている。この記録は2025年3月まで遡る。一方、イラク代表は開幕戦でノルウェーに4-1で敗れ、守備に課題を残している。
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ノックアウトステージ進出が目前に迫っている
フランス代表は2連勝で早期のベスト32進出を確実にするため、フィラデルフィア・スタジアムへ向かう。3試合未勝利のイラク代表を相手に、デシャン監督率いるチームはグループ首位固めの大本命だ。最終戦でノルウェーと対戦する欧州の強豪にとって、戦術変更の定着は依然として極めて重要である。