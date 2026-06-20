前回、前半はシュート1本と膠着したため、前線を刷新する。フランスは1966年以来のグループステージ最低記録となった。

攻撃の創造性向上を目的に、オリゼをトップ下（10番）で先発させ、ウスマン・デンベレを右サイドへ戻す。さらに、アストン・ヴィラのルーカス・ディニェが左SBでテオ・エルナンデスの代役を務める見込みで、ローマのマヌ・コネが中盤に入りアドリアン・ラビオとコンビを組む。