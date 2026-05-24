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【独占】バロンドール受賞のルカ・モドリッチが40歳で契約延長に合意するための、ACミランが満たすべき2つの条件
モドリッチ、サン・シーロ残留を検討
Calciomercato.itによると、モドリッチは6月30日に期限を迎える現在の契約後もイタリアでプレーする意向だ。昨年7月14日に加入した40歳の彼は、2027年まで契約を延長できるオプションを持つ。 今季もそのプロ意識と適応力で周囲を感嘆させている。ミランが2018年バロンドール受賞者をもう1年残留させるには、2つの条件を満たす必要がある。
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印象的なデビューシーズンの成績
クロアチア人選手がチームに残るには、チャンピオンズリーグ出場権が必要だ。彼は来季も最高峰の舞台でプレーしたいと考えている。出場権を逃せば去就を見直すことになる。年齢を感じさせず、今季は36試合・2836分出場し、その実力を示した。 セリエAでは33試合に出場し2得点3アシストを記録。コッパ・イタリアとスーペルコッパ・イタリアーナでも途中出場した。よって、日曜日の最終節・カリアリ戦は極めて重要だ。トップ4に入れば、彼は欧州最高舞台でプレーするという願いを即座に叶えることができる。
アッレグリ・ファクター
2つ目の条件はアッレグリ監督の続投だ。シーズンを通じて監督とモドリッチの信頼は深まり、彼が残留したいと思うのは、同じ指揮官の下でプレーしたいからである。監督も、新たな役割を文句一つ言わず引き受けるモドリッチの姿勢を高く評価している。 両者の絆は深く、モドリッチが引退後にコーチングスタッフに加わる可能性も取り沙汰されている。つまり、ヨーロッパカップ戦出場権を獲得すれば、監督の続投は確実視され、モドリッチ残留の条件も整う。
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このミッドフィルダーの将来はどうなるのか？
ACミランは日曜の試合で運命を握る。クラブの去就が決まれば、モドリッチはクロアチア代表としてW杯に集中する。6月2日ベルギー、6月7日スロベニアとの親善試合後、6月17日イングランド、6月23日パナマ、6月27日ガーナとグループLを戦う。