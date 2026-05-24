【独占】バロンドール受賞のルカ・モドリッチが40歳で契約延長に合意するための、ACミランが満たすべき2つの条件

クロアチア人選手がチームに残るには、チャンピオンズリーグ出場権が必要だ。彼は来季も最高峰の舞台でプレーしたいと考えている。出場権を逃せば去就を見直すことになる。年齢を感じさせず、今季は36試合・2836分出場し、その実力を示した。 セリエAでは33試合に出場し2得点3アシストを記録。コッパ・イタリアとスーペルコッパ・イタリアーナでも途中出場した。よって、日曜日の最終節・カリアリ戦は極めて重要だ。トップ4に入れば、彼は欧州最高舞台でプレーするという願いを即座に叶えることができる。