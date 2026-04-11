バイエルンは有望な若手とよく噂されるが、現時点ではシュロッターベックの加入は低確率だ。2026年にウパメカノと契約延長したため、守備陣は十分との判断とみられる。 また、ザベナー・シュトラーセの内部では、ドルトムント所属の彼がチーム戦術にフィットするかどうか意見が分かれている。スポーツディレクターのマックス・エベルも、彼の資質がバイエルンの基準を満たすかまだ納得していないという。